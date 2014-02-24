Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

10 января 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Глава Чечни проклял Иосифа Сталина и вынес благодарность Никите Хрущеву. Исторические личности заслужили комментарии Рамзана Кадырова за их роль в судьбе чеченского народа. В республике отметили День восстановления государственности.Трагические события, связанные с депортацией чеченского народа в Казахстан в феврале 1944 года, вспоминали на торжественном собрании в Грозном. Рамзан Кадыров в своем выступлении отметил, что депортация в Казахстан и Среднюю Азию – это одна из самых трагичных страниц в истории Чеченской Республики. По его словам, 9 января 1957 года, когда было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР, восторжествовала историческая справедливость.Утром 10 января глава Чечни разместил посвященный этому событию пост на своей странице в Instagram. "Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После всех ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к самому краю бездны. Будь он вечно проклят!", – написал Кадыров. Никите Хрущеву, вернувшему чеченский народ из ссылки и восстановившему Чечено-Ингушскую АССР, Рамзан Кадыров вынес благодарность. "Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы все за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного еще в 2007 году была названа именем Никиты Хрущёва", – отметил глава Чеченской республики. Кадыров призвал каждого в Чечне чувствовать ответственность за свое будущее. Он напомнил, что история республики знала отдельных лжепатриотов, которые прикрываясь лозунгами, создавали хаос и повчу для трагедий. Первым человеком, которому удалось объединить нацию, стал первый президент республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, подчеркнул гдава Чечни.

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