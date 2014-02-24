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Кадыров собирает чемодан в Сирию
21 марта 2017, вторник, 22:13 – ИА СОЧИ-24
Депутат
входит в состав делегации, которая находится с рабочим визитом в Сирии. Российские
парламентарии и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 21 марта встретились
с губернатором Алеппо, посетили местную школу и пообщались с жителями.
Делимханов
отметил, что страну посетит и Разман Кадыров. "Обязательно приедет", – цитирует
депутата от Чечни "Интерфакс". Когда именно это произойдет, он не
уточнил.
Отметим, 20 марта вице-спикер Госдумы
Владимир Васильев заявил,
что Россия готова поделиться с Сирией опытом борьбы с терроризмом, который получила
на Северном Кавказе. Ранее сообщалось, что часть специального назначения,
дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон
военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих. Как писали Dni.ru, в январе 2017 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил звание народного артиста ведущему Клуба веселых и находчивых (КВН) Александру Маслякову. Почетное звание присвоено Маслякову за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность.
Источник:
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