Чересчур крепкое рукопожатие президента США Дональда Трампа уже давно стало предметом многочисленных шуток и пародий. А теперь, наконец, выяснилось, как защитить себя от этого проявления силы. Обладатель черного пояса по джиу-джитсу показал специальный прием "Гусиная шея" против крепкого рукопожатия Трампа. Видео со спортсменом было опубликовано на YouTube-канале Relson Gracie Jiu-Jitsu Academy.Судя по кадрам, суть приема в том, чтобы вовремя особенным образом согнуть руку человека, если его рукопожатие оказалось чрезмерным. Однако боец предупреждает, что вовсе не призывает применять такие действия к американскому президенту.
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Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»