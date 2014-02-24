Как будут мирить Россию и Украину

11 января 2017, среда, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Как будут мирить Россию и Украину

На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины.Одно из предложений ранее озвучил украинский олигарх Виктор Пинчук. По его мнению, для урегулирования конфликта Киеву следует признать присоединение Крыма к России, а также гарантировать невхождение в ЕС и НАТО. Москва же должна будет прекратить поддержку народных республик Донбасса. После этого Запад признает Крым российским, а санкции снимаются. Как утверждает украинское издание Vesti-ukr.com, такой план был поддержан вероятным будущим послом США в России Томасом Грэмом с той лишь оговоркой, что Москве придется либо заплатить компенсацию Киеву за полуостров, либо провести на нем повторный референдум. Свой подход к процессу мирного урегулирования озвучили и на Украине. Так, бывший директор Департамента евроинтеграции во времена президентства Виктора Януковича Василий Филипчук заявил, что Украина должна пойти на отказ от вхождения в ЕС и членства в НАТО. Кроме того, Киев и Москва должны совместно управлять Крымом с перспективой проведения там повторного референдума. Что касается Донбасса, то Россия оставляет эти территории Украине, которая предоставляет им крайне широкие права и полномочия. После этого отношения между Россией и Украиной нормализуются и последняя входит в зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока.Однако в украинском руководстве по-прежнему занимают ультимативную позицию. Так, замглавы администрации президента Константин Елисеев заявил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы с Россией, будь то Крым или Донбасс. Кроме того, в окружении главы украинского государства заявили, что Петр Порошенко вряд ли приедет на форум в Давосе.В то же время политологи отмечают, что Украине необходимо отказаться от столь жесткой позиции. По мнению экспертов, отрицание Киевом любых компромиссов с Москвой лишь отдаляет окончание кризиса.

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