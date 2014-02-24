|28 декабря, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине
28 декабря 2016, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Как предположил Олег Медведев на своей странице в Facebook, Дед
Мороз и Снегурочка работают на Кремль и являются активными агентами российских
спецслужб. "Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном
дискурсе?" – задумался Медведев.
Он добавил, что о возможной работе сказочных персонажей на
российские спецслужбы размышляет уже полдня.
Между тем, пока серьезный человек в украинской власти,
занимающий достаточно высокое положение в администрации главы государства, размышляет
о вербовке Деда Мороза российскими спецслужбами, на Украине готовятся к встрече
Нового года. В предстоящие новогодние праздники киевлян и жителей некоторых
других городов вместо бородатого дедушки в теплой шубе и валенках будет
поздравлять святой Николай. По мнению властей Украины, Дед Мороз является
пережитком советского прошлого, пишет Lenta.ru.
Отказываются от сказочной пары и на корпоративных
вечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организации
праздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основном
заказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям часто
выбирают Гринча – похитителя Рождества.
"Дед Мороз —
вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", —
пояснил организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий. В декабре прошлого
года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с
письмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза и
Снегурочку пережитками "старой" системы и потребовали отстранить их от
торжества.
Отказываются от сказочной пары и на корпоративных
вечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организации
праздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основном
заказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям часто
выбирают Гринча – похитителя Рождества, героя американского фильма.
Тем временем в Верховную раду внесен законопроект о
признании католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, официальным
праздником и выходным днем на Украине. Правда, некоторые украинские
священнослужители усмотрели в инициативе парламента угрозу православной
традиции страны. Они заявили, что на государственном уровне праздник Рождества
Христова следует отмечать исключительно раз в год – 7 января.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.