Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине

28 декабря 2016, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине

Советник президента Украины Олег Медведев предложил декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку. По мнению чиновника, сказочные персонажи завербованы российскими спецслужбами.Как предположил Олег Медведев на своей странице в Facebook, ДедМороз и Снегурочка работают на Кремль и являются активными агентами российскихспецслужб. "Есть ли этим артефактам место в украинском праздничномдискурсе?" – задумался Медведев.Он добавил, что о возможной работе сказочных персонажей нароссийские спецслужбы размышляет уже полдня.Между тем, пока серьезный человек в украинской власти,занимающий достаточно высокое положение в администрации главы государства, размышляето вербовке Деда Мороза российскими спецслужбами, на Украине готовятся к встречеНового года. В предстоящие новогодние праздники киевлян и жителей некоторыхдругих городов вместо бородатого дедушки в теплой шубе и валенках будетпоздравлять святой Николай. По мнению властей Украины, Дед Мороз являетсяпережитком советского прошлого, пишет Lenta.ru.Отказываются от сказочной пары и на корпоративныхвечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организациипраздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основномзаказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям частовыбирают Гринча – похитителя Рождества."Дед Мороз —вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", —пояснил организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий. В декабре прошлогогода представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились списьмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза иСнегурочку пережитками "старой" системы и потребовали отстранить их отторжества.Отказываются от сказочной пары и на корпоративныхвечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организациипраздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основномзаказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям частовыбирают Гринча – похитителя Рождества, героя американского фильма.Тем временем в Верховную раду внесен законопроект опризнании католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, официальнымпраздником и выходным днем на Украине. Правда, некоторые украинскиесвященнослужители усмотрели в инициативе парламента угрозу православнойтрадиции страны. Они заявили, что на государственном уровне праздник РождестваХристова следует отмечать исключительно раз в год – 7 января.

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