Как детей заражают ВИЧ

13 января 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Как детей заражают ВИЧ

Россияне шокированы новостью: в самом благополучном городе страны – Москве – органы опеки изъяли 12 несовершеннолетних из приемной семьи. Теперь медики опасаются, что все эти дети могут быть ВИЧ-инфицированными.Информация о возможном наличии у малолетних москвичей опасного заболевания поступила вечером 12 января.По словам представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в настоящее время проводятся все необходимые проверки, задействованы все городские службы.Мать малышей, москвичка Светлана И., из семьи которой изъяли 12 детей, заявила, что ВИЧ-положительны только двое из них: четырехлетняя дочка и шестилетний сын. "Детки такие с рождения", – отметила она. Женщина добавила, что знала о страшном диагнозе обоих несовершеннолетних, но все равно забрала их в свою семью из детского дома в Ленинградской области.Данная ситуация находится на контроле Департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Однако остроты проблемы это не снимает, и россияне задумываются о том, как защитить себя и свою семью от смертельно опасного вируса. Ведь в последнее время мы часто слышим, что в том или ином регионе России ситуация с заболеваемостью СПИДом близка к критической. Так, недавно жители нашей страны узнали, что в Екатеринбурге неофициально зарегистрирована эпидемия ВИЧ. По словам замглавы управления здравоохранения города Татьяны Савиновой, смертельной инфекцией заражен каждый 50-й горожанин. Несмотря на то, что данные были преувеличены, жителей столицы Урала охватила паника. Как сообщали очевидцы, у мобильных пунктов тестирования на ВИЧ горожане выстраивались в очередь.Между тем ежегодно на нашей планете ВИЧ диагностируют у трех миллионов людей. С учетом высокого уровня заболеваемости на африканском континенте доля несовершеннолетних детей в этой невеселой статистике составляет около 15%. Как же происходит заражение детей смертоносным вирусом? Dni.Ru напоминают: одним из возможных путей заражения является переливание крови.Роковой донорТак, вопиющий случай произошел 11 лет назад в Твери, где страшным вирусом был заражен грудной малыш.В августе 2005 года в местную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии поступил полуторамесячный младенец. Ему был поставлен диагноз "пилоростеноз" – непрохождение пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку.Родители мальчика дали свое согласие на хирургическое вмешательство. Однако при повторной операции потребовалось переливание донорской эритроцитной массы, так как показатель гемоглобина у ребенка был очень низким. Взять кровь у метери малыша было невозможно: в детстве она переболела гепатитом. Донорский материал доставили с Тверской станции переливания крови. Однако ожидаемого улучшения после операции в состоянии ребенка не наступало.Тверские врачи обратились за помощью к московским коллегам. Когда в столичной клинике у малыша взяли необходимые анализы, его кровь показала положительный результат на антитела к ВИЧ. Медики в Твери были шокированы, но вину свою отрицали.При этом невольный виновник случившегося, постоянный донор крови, 24-летний парень о своем страшном диагнозе узнал лишь в результате поднявшейся шумихи и затем исчез.После этого случая и ряда других подобных громких историй в больницах при переливании крови усилили меры безопасности. В настоящее время в медицинских учреждениях повсеместно используются одноразовые шприцы, а донорская кровь тщательно проверяется. Поэтому сейчас риск заражения путем переливания крови практически сведен к нулю. При современной технологии анализов Красный Крест считает, что риск составляет примерно один к сорока тысячам или один к миллиону. В европейских странах ВИЧ-инфекцией заражаются в основном малыши, рожденные у ВИЧ-позитивных матерей. Но и там, и в нашей стране по сравнению со многими другими инфекционными заболеваниями он встречается у грудных детей довольно редко.Тем не менее этот вирус у детей похож на русскую рулетку. У некоторых новорожденных симптомы ВИЧ проявляются сразу с рождения, после чего быстро наступает летальный исход. Другие дети живут с вирусом и после совершеннолетия, причем без малейших признаков заболевания.Довольно часто дети заражаются во время нахождения в утробеВИЧ-положительной материПлод может инфицироваться через кровеносные сосуды или сквозь оболочку плодного яйца. Это происходит в 40% случаев. Остальные 60% малышей при правильной медицинской профилактике рождаются здоровыми. Да и нетМожно заразиться СПИДом следующими путями:– через половой акт;– при переливании крови;– через инфицированную иглу при подкожных инъекциях;– через недостаточно продезинфицированные медицинские инструменты;– от инфицированной матери ребенку во время беременности или, возможно, через грудное молоко, в этом случае заражение происходит через тесное соприкосновение слизистых оболочек, царапин или порезов здорового ребенка с кровью больного ВИЧ;– при прохождении ребенка по родовым путям. При этом окончательно этот способ заражения не доказан, поэтому не является показанием для кесарева сечения. Примечательно, что установить несомненное наличие инфекции можно лишь через полтора года после рождения ребенка. Дело в том, что до этого момента в его организме присутствуют антитела матери;– при пересадке внутренних органов – если трансплантационный материал заражен ВИЧ.Медики напоминают: СПИДом нельзя заразиться через слюну, слезы, кашель, чихание, пот, предметы домашнего обихода, посуду, сиденья в туалете, домашних животных, мух, комаров и москитов, экскременты, воду в бассейне, одежду.Осторожно, дети!Специалисты уверены: ребенок не может получить синдром, играя с зараженным СПИДом малышом, ведь ВИЧ-инфекция не распространяется по воздуху. Исследования показали, что дети, живущие с братьями или сестрами, инфицированными СПИДом, не заразились этим вирусом даже при совместном использовании общих игрушек, зубных щеток и посуды.ВИЧ-инфекция не передается при объятиях или поцелуях. Эксперты также утверждают, что передача вируса через укус другого ребенка крайне маловероятна. Ведь даже если инфицированный ребенок поранится, то, чтобы стать источником заражения, крови с вирусом нужно попасть прямиком в кровь другого ребенка – например, через открытую рану. И если теоретически это возможно, то в реальности вероятность такого совпадения крайне низка.Ребенок не может заразиться СПИДом через домашних животных или через игрушки. ВИЧ-инфекция жизнеспособна только в человеческом организме. Даже игрушки, на которые попала зараженная кровь, легко могут быть продезинфицированы обычной хлоркой.Между тем передача вируса от беременной женщины своему будущему малышу происходит довольно часто. Исследования показали, что вероятность такой передачи составляет 30—50%.Что касается вероятности заражения при грудном вскармливании, то специалисты все еще не могут дать окончательного ответа на этот вопрос. В настоящее время возможность передачи вируса через грудное молоко изучена не до конца. Именно поэтому каждая пара мать—ребенок должна рассматриваться в индивидуальном порядке, чтобы решить, возможно ли для них грудное вскармливание.Медики полагают, что усыновленный ВИЧ-инфицированный ребенок не представляет опасности для его новой семьи. Как и в дошкольном или учебном заведении, вероятность того, что зараженный ребенок передаст вирус друзьям или приемным родителям, по данным Специальной комиссии по СПИДу у детей Американской педиатрической академии, практически равна нулю. При этом эксперты убеждены: лучшим способом защиты детей от СПИДа является его профилактика среди взрослых. Напомним, СПИД расшифровывается как "синдром приобретенного иммунодефицита". Он вызывается вирусом иммунодефицита человека, или ВИЧ. Этот вирус обезоруживает иммунную систему.ВИЧ делает организм уязвимым для огромного количества инфекций, таких как пневмония и сепсис. У младенцев заболевание СПИДом также вызывает аномалии развития головного мозга, замедление роста, опухоли и через некоторое время заканчивается летальным исходом.

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