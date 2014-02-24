Как Европа вмешивается в российское законодательство

20 января 2017, пятница, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Как Европа вмешивается в российское законодательство

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс раскритиковал решение Конституционного суда России по делу ЮКОСа. Он считает, что вердикт имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека.По мнению Муйжниекса, действия Конституционного судаослабляют гарантии недопущения возможных государственных злоупотреблений иставят под угрозу целостность и легитимность системы Европейской конвенции оправах человека. При этом политик почему-то диктует России правила принятиязаконов: комиссар призвал Москву изменить документ, который дает право запрещатьисполнение решений Страсбургского суда.В октябре 2016 года Нилс Муйжниекс отменил визит вРоссию – тогда европейский политик сослался на некие "неприемлемые ограниченияпрограммы поездки, навязанные российскими властями". На Смоленской площадипозже пояснили, что никаких договоренностей о поездке Муйжниекса вообще небыло. Дипломаты выразили готовность к продолжению консультаций по поводувизита, если комиссар Совета Европы "будет придерживатьсядеполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своегомандата".Конституционный суд России 19 января признал невозможнымисполнение решения ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа компенсации в 1,866миллиарда евро. Суд постановил, что этот вердикт не соответствует нормамКонституции России, что дает ей право не выполнять его. При этом отмечалось,что Россия уважает решения Страсбургского суда и будет исполнять тепостановления, которые не противоречат основному национальному закону.В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерамЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливоесудебное разбирательство. Суд пришел к выводу, что компания-заявитель понесламатериальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговыеправонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро) и 7-процентногоисполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро).Министерство юстиции как государственный орган, на который возложенаобязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализованооно быть не может. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на такихтолкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с КонституциейРоссии. Для придания официального характера такого отказа наканунеКонституционный суд собрался на специальное заседание. После вынесения решениябыло отмечено, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов, с учетомзанимаемого ею места в экономике страны, имела "праворазрушающийэффект". Компания под руководством Михаила Ходорковского использовала изощренныесхемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашеннуюзадолженность в 227 миллиардов рублей.Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после того, как в2013 году его помиловал президент Владимир Путин, сбежал в Швейцарию. Но и тамего настигло европейское правосудие. В ноябре 2016 года ирландское Бюро порасследованию дел о мошенничестве потребовало от некогда могущественного олигархадоказать легальность происхождения 100 миллионов евро. Эта сумма былазаблокирована на счетах Ходорковского по запросу полиции Ирландии еще в 2011году.В конце 2015-го Ходорковский был объявлен в международныйрозыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска ВладимираПетухова в 1998 году. До этого экс-глава ЮКОСа отбывал наказание по делу омошенничестве и финансовых преступлениях.Несмотря на свое обещание не заниматься политикой,Ходорковский активно пытается влиять на политические процессы в России. Всентябре 2016 года телеканал НТВ показал фильм "18 друзейХодорковского", в котором рассказывается о том, как функционирует чернаякасса проекта "Открытая Россия", возглавляемого беглым олигархом, через которую он спонсировалнекоторых кандидатов на выборах в Госдуму.

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