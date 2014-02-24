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Как Европа вмешивается в российское законодательство
20 января 2017, пятница, 16:15 – ИА СОЧИ-24
По мнению Муйжниекса, действия Конституционного суда
ослабляют гарантии недопущения возможных государственных злоупотреблений и
ставят под угрозу целостность и легитимность системы Европейской конвенции о
правах человека. При этом политик почему-то диктует России правила принятия
законов: комиссар призвал Москву изменить документ, который дает право запрещать
исполнение решений Страсбургского суда.
В октябре 2016 года Нилс Муйжниекс отменил визит в
Россию – тогда европейский политик сослался на некие "неприемлемые ограничения
программы поездки, навязанные российскими властями". На Смоленской площади
позже пояснили, что никаких договоренностей о поездке Муйжниекса вообще не
было. Дипломаты выразили готовность к продолжению консультаций по поводу
визита, если комиссар Совета Европы "будет придерживаться
деполитизированного и беспристрастного подхода при выполнении своего
мандата".
Конституционный суд России 19 января признал невозможным
исполнение решения ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа компенсации в 1,866
миллиарда евро. Суд постановил, что этот вердикт не соответствует нормам
Конституции России, что дает ей право не выполнять его. При этом отмечалось,
что Россия уважает решения Страсбургского суда и будет исполнять те
постановления, которые не противоречат основному национальному закону.
В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам
ЮКОСа компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое
судебное разбирательство. Суд пришел к выводу, что компания-заявитель понесла
материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые
правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро) и 7-процентного
исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро).
Министерство юстиции как государственный орган, на который возложена
обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализовано
оно быть не может. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на таких
толкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с Конституцией
России. Для придания официального характера такого отказа накануне
Конституционный суд собрался на специальное заседание. После вынесения решения
было отмечено, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов, с учетом
занимаемого ею места в экономике страны, имела "праворазрушающий
эффект". Компания под руководством Михаила Ходорковского использовала изощренные
схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную
задолженность в 227 миллиардов рублей.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после того, как в
2013 году его помиловал президент Владимир Путин, сбежал в Швейцарию. Но и там
его настигло европейское правосудие. В ноябре 2016 года ирландское Бюро по
расследованию дел о мошенничестве потребовало от некогда могущественного олигарха
доказать легальность происхождения 100 миллионов евро. Эта сумма была
заблокирована на счетах Ходорковского по запросу полиции Ирландии еще в 2011
году.
В конце 2015-го Ходорковский был объявлен в международный
розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира
Петухова в 1998 году. До этого экс-глава ЮКОСа отбывал наказание по делу о
мошенничестве и финансовых преступлениях.
Несмотря на свое обещание не заниматься политикой,
Ходорковский активно пытается влиять на политические процессы в России. В
сентябре 2016 года телеканал НТВ показал фильм "18 друзей
Ходорковского", в котором рассказывается о том, как функционирует черная
касса проекта "Открытая Россия", возглавляемого беглым олигархом, через которую он спонсировал
некоторых кандидатов на выборах в Госдуму.
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