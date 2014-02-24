Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится. Размер пенсий увеличитсяС 1 апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. При этом, у каждого пенсионера будет свой размер надбавки, который увеличится на 0,38%. Также с начала будущего месяца на 1,5% увеличится размер социальных выплат для ветеранов, инвалидов и других льготников. Усилится контроль за лекарствамиС 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Таким образом, жесткий мониторинг препаратов обеспечит раннее выявление угроз жизни и здоровью. Ужесточится оценка экономического положения банковС 1 апреля Центробанк изменит критерии определения экономической устойчивости кредитных организаций. Теперь риски концентрации банков будут рассчитываться при размере активов от 500 миллиардов рублей и более. Условия работы улучшатсяС 30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Новый закон затронет тех, кто трудится меньше восьми часов в день и сорока часов в неделю. Нововведение предполагает, что даже при таком сокращенном рабочем графике работодатель должен обеспечить сотрудников полноценным объемом социальных льгот (отпуск, больничный и так далее). Для водителей введут новые правилаУже с 1 апреля сотрудники ГИБДД будут применять новые правила по отношению к водителям. При оформлении штрафа теперь будут учитываться такие данные как возраст, место жительства, семейное и имущественное положение нарушителя. Кроме этого инспекторы ДПС смогут пользоваться беспилотными летающими средствами.
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»
В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»
В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»