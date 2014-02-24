Как изменится жизнь россиян с 1 марта

1 марта 2017, среда, 08:15 – ИА СОЧИ-24



Как изменится жизнь россиян с 1 марта

С первым весенним месяцем вступят в силу законы, которые существенно изменят жизнь российских граждан. В частности, нововведения затронут рынок недвижимости, алкоголя, а также транспорт.Жить рядом с лесом станет сложнее С 1 марта россиян, которые владеют прилегающими к лесу территориями, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива, говорится в постановлении правительства. Им предстоит очищать свой участок от валежника и других материалов, которые могут привести к возгоранию. Производить эти работы нужно будет на полосе шириной не менее десяти метров от леса. Или же оградить свою территорию противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра, пишет "Российская газета". Приватизация жилья упростится С 1 марта вступает в силу закон о бесплатной бессрочной приватизации: выкупать свое жилье больше не придется. Напомним, что эта процедура дает право собственнику распоряжаться своей недвижимостью как угодно – продавать, сдавать в аренду, оставлять в наследство и так далее. Транспорт станет безопаснееС 30 марта вводятся новые правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности. Они касаются систем и средств сигнализации, фото– и видеорегистраторов, а также устройств приема, обработки и передачи информации. Предполагается, что эта мера значительно повысит уровень транспортной безопасности. Купить алкоголь будет сложнее С 31 марта вступает в силу запрет на розничную продажу алкогольной продукции в зданиях, где осуществляют работу образовательные, медицинские или спортивные учреждения. Кроме того, появится новая лицензия, которую предприниматели должны получить для розничной реализации алкоголя при оказании услуг общественного питания. Также вступит в силу закон, обязывающий продавцов любых спиртных напитков использовать контрольно-кассовую технику.

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