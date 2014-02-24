Как изменится жизнь россиян в 2017-м

1 января 2017, воскресенье, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Как изменится жизнь россиян в 2017-м

Новогодние праздники связаны с ожиданиями позитивных изменений и даже чудес. Но, кроме права на отдых и подарки от Деда Мороза, есть у россиян и обязанности. Какие же законодательные новшества подготовило государство к 2017 году, выяснили Dni.Ru.ЖКХПравительство распланировало повышение тарифов на газ,электроэнергию и услуги коммунального сектора (теплоснабжение, водоснабжение иводоотведение) на период с 2017 по 2019 годы. Расти цены начнут с 1 июлянаступающего года, рост будет, как обещают, не выше прогнозной инфляции. Тоесть, стоимость для населения увеличится в 2017 году на 4,9%, в 2018-м – на4,4%, а в 2019 году – на 4,1%.Одним из регионов, где ожидается наиболее существенный рост,стала Москва. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице с 1 июля 2017года вырастут на 6,7%. В среднем ежемесячный платёж увеличится на 155 рублей счеловека.НЕДВИЖИМОСТЬС 1 января начнут работу Единый реестр недвижимости иУчётно-регистрационная система. Они содержат всю информацию об объектахнедвижимости. Преимущества новой системы очевидны. Это, во-первых, ускоренные сроки регистрацииправ на объект недвижимости – все документы оформляются одновременно. Заявлениеможно подать в ближайшем отделении – вне зависимости от того, где расположенсам объект регистрации. За отдельную плату документы могут доставить и домой. Свидетельствоо праве собственности заменит выписка из реестра. А вот бесплатной приватизации жилья после 1 марта 2017 годабольше не будет. Принятый Госдумой закон коснётся тех, кто получил квартиру в2016 году, но не успел оформить необходимые документы. После 1 мартаприватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, жители Крыма, а также те,кто подал заявку ранее 2005 года.МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛДействие закона о материнском капитале решено продлить до 31декабря 2018 года. Он был принят в 2007 году на 10 лет и рассчитан на семьи, вкоторых появились второй и последующий ребёнок. Нынешние изменения коснулись нетолько сроков действия закона, но и использования сертификата. Теперь средстваможно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптациюв обществе. С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронномвиде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.ПЕНСИИПовышение пенсионного возраста, о котором уже несколько лет бурнодискутирует российское общество, пока коснется только госслужащих. Решено, чтопланка ежегодно будет повышаться на шесть месяцев. То есть, в 2017 годуженщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до 63 лет для женщин и65 для мужчин. Максимально допустимый возраст пребывания на должности составит65 лет – для рядовых служащих, 70 лет – для руководящего состава. Повторной индексации пенсий не будет, что обусловленоэкономическими причинами. Однако в январе 2017 года пенсионеры получат 5 тысячрублей единовременно. Это коснётся всех пенсионеров – за исключением тех, ктопостоянно проживает за границей.ОБРАЗОВАНИЕИзменится в 2017 году и закон об образовании. Нововведенияследующие: социальная стипендия будет выплачиваться только лицам, получающимпомощь государства, кроме того, продлено действие лицензий, выданныхобразовательным учреждениям Крыма (до 1.09.2018 года). Вдобавок жителиполуострова будут иметь привилегии при поступлении в вузы.МИГРАНТЫС 1 января, чтобы получить документ с оценкой знанийрусского языка и истории Российского государства, мигрантам придется уплатитьгоспошлину. Это касается иностранцев, которые приехали в Россию в поискахработы. Необходимость введения госпошлины власти объясняют возросшим потоком приезжихиз стран ближнего зарубежья и необходимостью этот поток контролировать. А наэто нужны дополнительные средства. Размергоспошлины – 1000 рублей.ЗАРПЛАТЫC 1 января 2017 года зарплата директоров и главных бухгалтеровгосударственных и муниципальных организаций будет зависеть от зарплаты рядовыхсотрудников. Федеральное правительство, региональные и муниципальные властибудут устанавливать предельный уровень соотношения зарплат. В то же время кабмин,региональные и местные органы власти смогут утверждать списки организаций, накоторые не будут распространяться предельные уровни зарплат.ТОРГОВЛЯДеятельность торговых сетей также претерпит изменения. Уменьшенразмер бонусов, выплачиваемых поставщиками: теперь за продвижение товарапродовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости, вместо ранеепредусмотренных 10%. Кроме того, изменены сроки расчётов за поставку товара (до40 календарных дней, учитывая срок годности).КОЛЛЕКТОРЫЗакон о коллекторах вступает в силу с 1 января 2017 года. Всоответствии с документом, коллекторская деятельность не распространяется на долгипо коммунальным платежам и случаи из жилищного законодательства. Взыскательимеет право общаться с должником непосредственно либо через переписку – приэтом непосредственные контакты ограничены 1 разом в сутки, дважды в неделю, 8раз в месяц. А после 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправеобщаться с взыскателем через адвоката.ТРАНСПОРТС 1 января 2017 года частично изменятся тарифы на проезд в московскомметро и наземном городском транспорте. Стоимость наиболее востребованныхпассажирами безлимитных билетов останется на прежнем уровне. Граждане, которыепостоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений непочувствуют. Их стоимость останется прежней. Причём это касается единыхбезлимитных проездных на все доступные сроки действия – сутки, трое, семьсуток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней.АВТОМОБИЛИСТАМЭРА-ГЛОНАСС С 1 января 2017 года все новые автомобили на территорииРоссии должны быть оснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Для легковыхавтомобилей система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения оДТП, для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Речьидет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа транспортногосредства (ОТТС) после 1 января 2017 года. Как отмечают эксперты, процедурасертификации автомобиля с "ЭРА-ГЛОНАСС" сложная и дорогостоящая. Такчто некоторые дорогостоящие модели могут исчезнуть с российского рынка.ОСАГО С 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаныоформлять электронные полисы ОСАГО. В случае, если оформление документа будетневозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховыекомпании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк России. ТакжеЦБ установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые необеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн.Сам же полис подорожает. Это коснется, в первую очередь,недисциплинированных водителей. Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГОдесятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушенийПДД водителем. В результате для самых злостных нарушителей ПДД полис можетподорожать более чем в 3 раза. Указанные коэффициенты еще должен утвердитьЦентробанк. Однако тот факт, что в формуле расчета он появится, уже не вызываетсомнений.ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙПравительство ужесточит контроль за организованнойперевозкой групп детей. Согласно постановлению кабмина, с 1 января 2017 годадля этих целей может использоваться только автобус, с года выпуска которогопрошло не более 10 лет. Автомобиль должен соответствовать по назначению иконструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, кроме того,необходимо оснащение его тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигацииГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.Еще несколько законопроектов находятся в стадиирассмотрения. Если их примут, то с 2017 года, в частности, инвалидам будутвыдавать за счет бюджета автомобили. Отсутствие талона техосмотрабудет караться штрафом на сумму от 500 до 800 рублей. За повторноенарушение можно лишиться водительского удостоверения. Рассматривается также вопрос о повышении пошлиныза выдачу прав и постановку автомобиля на регистрационный учет.

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