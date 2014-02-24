Как католики отмечают Рождество

25 декабря 2016, воскресенье, 16:44 – ИА СОЧИ-24



Как католики отмечают Рождество

Уходящий президент США Барак Обама в последний раз на посту поздравил граждан с католическим Рождеством. Dni.Ru решили вспомнить, какие традиции характерны для этого праздника.Обама выступил с праздничной речью вместе со своей женойМишель из Белого дома. В своем послании уходящий президент вспомнил о ценностяххристиан, толерантности и рассказал о своем лучшем подарке – возможности заниматьпост лидера Штатов. "Мы сделали Америку уважаемой по всему миру. Мы взяли насебя лидерство в борьбе по защите этой планеты для наших детей", – обратился кгражданам президент, его послание размещено на официальном сайте Белого дома.Католики встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.Вечером во всех храмах проходят торжественные рождественские службы.За четыре дня до праздника начинается Адвент – период духовнойподготовки к Рождеству. В это время католики постятся, произносят молитвы и стараются совершить какможно больше добрых дел.Канун праздника, 24 декабря, называют Сочельник. В этот деньпост особенно строгий – согласно предписаниям, употреблять в пищуможно только сваренные в меду зерна (сочиво). Однако с появлением в небепервой звезды семьям позволено сесть за стол, на котором присутствуюттрадиционные праздничные блюда и напитки: запеченная индейка или гусь, лазанья,пироги, шампанское, вино.Характерная традиция, которая знакома и православным христианам – ставить вдоме новогоднюю ель. Этот обычай зародился еще у германских народов, у которых хвоясимволизировала жизнь и плодородие.В Сочельник католики любят и колядовать – наряжаться вкарнавальные костюмы и ходить по домам с рождественскими песнями. В награду ониполучают конфеты или деньги – почти, как на День всех святых.Есть у католиков и свой "Дед Мороз" – Санта-Клаус. Потрадиции считается, что он пробирается в дома через дымоход, пока все спят.Санта кладет подарки под елку или в носок. Именно поэтому в ожидании волшебникакатолики вешают у камина декоративные чулки.

СОЧИ 24