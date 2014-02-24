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Как католики отмечают Рождество
25 декабря 2016, воскресенье, 16:44 – ИА СОЧИ-24
Обама выступил с праздничной речью вместе со своей женой
Мишель из Белого дома. В своем послании уходящий президент вспомнил о ценностях
христиан, толерантности и рассказал о своем лучшем подарке – возможности занимать
пост лидера Штатов. "Мы сделали Америку уважаемой по всему миру. Мы взяли на
себя лидерство в борьбе по защите этой планеты для наших детей", – обратился к
гражданам президент, его послание размещено на официальном сайте Белого дома.
Католики встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.
Вечером во всех храмах проходят торжественные рождественские службы.
За четыре дня до праздника начинается Адвент – период духовной
подготовки к Рождеству. В это время католики постятся, произносят молитвы и стараются совершить как
можно больше добрых дел.
Канун праздника, 24 декабря, называют Сочельник. В этот день
пост особенно строгий – согласно предписаниям, употреблять в пищу
можно только сваренные в меду зерна (сочиво). Однако с появлением в небе
первой звезды семьям позволено сесть за стол, на котором присутствуют
традиционные праздничные блюда и напитки: запеченная индейка или гусь, лазанья,
пироги, шампанское, вино.
Характерная традиция, которая знакома и православным христианам – ставить в
доме новогоднюю ель. Этот обычай зародился еще у германских народов, у которых хвоя
символизировала жизнь и плодородие.
В Сочельник католики любят и колядовать – наряжаться в
карнавальные костюмы и ходить по домам с рождественскими песнями. В награду они
получают конфеты или деньги – почти, как на День всех святых.
Есть у католиков и свой "Дед Мороз" – Санта-Клаус. По
традиции считается, что он пробирается в дома через дымоход, пока все спят.
Санта кладет подарки под елку или в носок. Именно поэтому в ожидании волшебника
католики вешают у камина декоративные чулки.
Источник:
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