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Как Киев "закапывает" резонансные убийства
27 марта 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24
Против украинских правоохранителей действует какая-то
скрытая и очень могущественная сила. Казалось бы, все улики на руках – вплоть до
видео, запечатлевшего подозреваемого в момент закладки бомбы. Но судьи на
Украине настолько беспристрастны, что им этого мало. А выступать с
чистосердечным признанием сами убийцы почему-то не торопятся.Жизнь бывшей главы Фонда госимущества Валентины
Семенюк-Самсоненко оборвалась 27 августа 2014 года. Ее нашли мертвой в доме под
Киевом. Рядом с телом лежало охотничье ружье, из которого ее застрелили, зарегистрированное
на одного из членов семьи. Предсмертной записки погибшая не оставила. Тем не
менее в числе версий фигурировал и суицид. Соратники Семенюк говорят: у
нее было много недругов. О том, что Семенюк убили, заявлял и ее брат Николай
Скибьюк. По его словам, Валентина рассказала близким, что ее заказали из-за прошлой работы в Фонде.Тело нардепа пятого созыва Верховной рады Олега Калашникова
нашли у дверей квартиры в 16-этажном доме на улице Правды в Киеве 15 апреля
2015 года. По версии следствия, политика застрелили, когда он направлялся
домой. Шум услышала жена Калашникова, которая и вызвала милицию. На теле депутата
было пять огнестрельных ранений. Предположили, что
стрелявших было двое. Советник главы МВД Антон Геращенко тогда озвучил главную
версию: убийство по политическим мотивам. Родственники Калашникова говорили,
что в последнее время ему угрожали физической расправой за
политические взгляды, в частности, за призыв широко отметить 70-летие победы в
Великой Отечественной войне. Под личный контроль расследование взял президент
Петр Порошенко – и с тех пор утечек информации по делу нет, пишет украинское
издание "Корреспондент.net".Известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина был
убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве на улице
Дегтяревской. Писатель скончался на месте. Через два месяца глава МВД Арсен
Аваков доложил о раскрытии преступления. И даже сообщил о задержании двух
подозреваемых – Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, против
них нашлись прямые доказательства – экспертиза ДНК с брошенной одежды с места
преступления, экспертиза следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей,
материалы негласного наблюдения.Однако подозреваемых через некоторое время отпустили под домашний арест. А позже и вовсе отменили меру пресечения. В мае 2016
года мать убитого Олеся Бузины сообщила, что расследование убийства, по сути, саботируется и заблокировано.Тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта в Черкасской
области. Известно, что он защищал одного из задержанных на Украине россиян,
которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко, – Александра Александрова. По
данным следствия, 5 марта известного адвоката схватили в Одессе, накачали
психотропными препаратами и доставили в Киев. После этого его перевезли в
окрестности города Жашкова, где застрелили и закопали.Двух убийц Грабовского – Максима Чмелева и Артема Яковенко -
задержали. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что
причиной убийства адвоката стала не профессиональная деятельность, а "абсолютно
другие мотивы". На первом же заседании суда оба обвиняемых заявили, что не
признают вину. Коллеги убитого связывают его гибель исключительно с тем, что он
защищал российских военных.Павел Шеремет погиб 20
июля 2016 года. Его машину взорвали в центре Киева. Было возбуждено уголовное
дело по статье "Умышленное убийство".
Расследование идет, но результатов пока никаких нет. Несмотря на то, что
в распоряжении следствия оказалась видеозапись закладки бомбы в машину
Шеремета. Полиция не исключает причастности к взрыву бойцов
Национальной гвардии Украины.Убийство Дениса
Вороненкова завершает список резонансных преступлений. Бывшего депутата Госдумы застрелил в Киеве украинец Павел Паршов. Киллер служил в Национальной гвардии, однако
советник главы МВД Антон Геращенко сразу назвал его "агентом Кремля".
Источник:
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