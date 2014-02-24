Как Киев "закапывает" резонансные убийства

27 марта 2017, понедельник, 15:45 – СОЧИ-24



Как Киев "закапывает" резонансные убийства

Убийства политиков, адвокатов и журналистов на постмайданной Украине стали привычным делом. Число таких преступлений за три года, прошедших со времени госпереворота, приблизилось к десятку. И ни одно из них не было раскрыто.Против украинских правоохранителей действует какая-тоскрытая и очень могущественная сила. Казалось бы, все улики на руках – вплоть довидео, запечатлевшего подозреваемого в момент закладки бомбы. Но судьи наУкраине настолько беспристрастны, что им этого мало. А выступать счистосердечным признанием сами убийцы почему-то не торопятся.Жизнь бывшей главы Фонда госимущества ВалентиныСеменюк-Самсоненко оборвалась 27 августа 2014 года. Ее нашли мертвой в доме подКиевом. Рядом с телом лежало охотничье ружье, из которого ее застрелили, зарегистрированноена одного из членов семьи. Предсмертной записки погибшая не оставила. Тем неменее в числе версий фигурировал и суицид. Соратники Семенюк говорят: унее было много недругов. О том, что Семенюк убили, заявлял и ее брат НиколайСкибьюк. По его словам, Валентина рассказала близким, что ее заказали из-за прошлой работы в Фонде.Тело нардепа пятого созыва Верховной рады Олега Калашникованашли у дверей квартиры в 16-этажном доме на улице Правды в Киеве 15 апреля2015 года. По версии следствия, политика застрелили, когда он направлялсядомой. Шум услышала жена Калашникова, которая и вызвала милицию. На теле депутатабыло пять огнестрельных ранений. Предположили, чтострелявших было двое. Советник главы МВД Антон Геращенко тогда озвучил главнуюверсию: убийство по политическим мотивам. Родственники Калашникова говорили,что в последнее время ему угрожали физической расправой заполитические взгляды, в частности, за призыв широко отметить 70-летие победы вВеликой Отечественной войне. Под личный контроль расследование взял президентПетр Порошенко – и с тех пор утечек информации по делу нет, пишет украинскоеиздание "Корреспондент.net".Известный украинский журналист и писатель Олесь Бузина былубит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве на улицеДегтяревской. Писатель скончался на месте. Через два месяца глава МВД АрсенАваков доложил о раскрытии преступления. И даже сообщил о задержании двухподозреваемых – Андрея Медведько и Дениса Полищука. По словам министра, противних нашлись прямые доказательства – экспертиза ДНК с брошенной одежды с местапреступления, экспертиза следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей,материалы негласного наблюдения.Однако подозреваемых через некоторое время отпустили под домашний арест. А позже и вовсе отменили меру пресечения. В мае 2016года мать убитого Олеся Бузины сообщила, что расследование убийства, по сути, саботируется и заблокировано.Тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта в Черкасскойобласти. Известно, что он защищал одного из задержанных на Украине россиян,которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко, – Александра Александрова. Поданным следствия, 5 марта известного адвоката схватили в Одессе, накачалипсихотропными препаратами и доставили в Киев. После этого его перевезли вокрестности города Жашкова, где застрелили и закопали.Двух убийц Грабовского – Максима Чмелева и Артема Яковенко -задержали. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, чтопричиной убийства адвоката стала не профессиональная деятельность, а "абсолютнодругие мотивы". На первом же заседании суда оба обвиняемых заявили, что непризнают вину. Коллеги убитого связывают его гибель исключительно с тем, что онзащищал российских военных.Павел Шеремет погиб 20июля 2016 года. Его машину взорвали в центре Киева. Было возбуждено уголовноедело по статье "Умышленное убийство".Расследование идет, но результатов пока никаких нет. Несмотря на то, чтов распоряжении следствия оказалась видеозапись закладки бомбы в машинуШеремета. Полиция не исключает причастности к взрыву бойцовНациональной гвардии Украины.Убийство ДенисаВороненкова завершает список резонансных преступлений. Бывшего депутата Госдумы застрелил в Киеве украинец Павел Паршов. Киллер служил в Национальной гвардии, однакосоветник главы МВД Антон Геращенко сразу назвал его "агентом Кремля".

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