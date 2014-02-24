Как кормят в российских тюрьмах

10 февраля 2017, пятница, 12:00 – ИА СОЧИ-24



Как кормят в российских тюрьмах

Впервые со времен СССР заключенных в России будут кормить по новым правилам. Отныне руководство колоний и СИЗО будет следить за тем, чтобы питание осужденных было вкусным и разнообразным.Приказ директора Федеральной службы исполнения наказанийГеннадия Корниенко "О порядке организации питания в учреждениях УИС", утвержденный Минюстом, меняет всю систему организации питания осужденных. Теперь в меню СИЗО и колоний одни и те же блюда не должны повторяться более двух раз в неделю.В документе прописано, из каких продуктов и какие конкретно блюда нужно подавать на завтрак, обед и ужин. Так, супы следует готовить на мясном бульоне. Предполагается, что вторые блюда, мясные и рыбные, могут быть трех видов: вареные, жареные или тушеные. Мясные при этом будут готовить из говядины, свинины, курицы, индейки, а рыбные – из минтая, палтуса, наваги, трески. В приказе оговорено количество блюд, из которых должен состоять завтрак, обед и ужин. Кроме того, отдельно прописан временной интервал между приемами пищи – не более семи часов. В исправительных учреждениях, в которых содержатся несовершеннолетние осужденные, вводится пятиразовый режим питания: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.В соответствии с приказом, суточный рацион арестанта в России должен составлять 2600–3000 ккал. Для сравнения: cуточная норма калорий для мужчин в тюрьмах США – 2400–2800 ккал, для женщин – 1800–2000 ккал.Запрещено кормить заключенных холодной едой, готовые блюда должны выдаваться в столовых исправительных учреждений только в горячем виде, уточнили изданию Life.ru представители ФСИН. Примечательно, что температура супов должна составлять 75 градусов, вторых – 65 градусов, а для чая установлена норма в 80 градусов. Холодный напиток выдавать отныне запрещено, отметил представитель ведомства.Напомним, в современной России до появления приказа главы ФСИН заключенных кормили по советским правилам. Регламентирующий документ был утвержден в 1988 году первым замглавы МВД СССР генерал-полковником Василием Трушиным.По мнению члена экспертного совета при уполномоченном по правам человека России Валерия Борщева, приказ директора ФСИН России можно считать революционным. "Есть надежда, что рацион питания, качество самой еды станет лучше", – полагает правозащитник.

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