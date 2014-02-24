Как крепкие выражения помогают политикам

3 февраля 2017, пятница, 16:46 – ИА СОЧИ-24



Как крепкие выражения помогают политикам

В России 3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. Очевидно, что засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Помимо того, что в быту многие выражаются с разной степенью "красноречия", бранные слова проникают и в литературу, и в кино, и в средства массовой информации. Не чураются крепких слов и политики разного уровня.Представители власти, как и обычные люди, зачастую невыдерживают и дают волю своим эмоциям. Это и неудивительно, ибо, с одной стороны, их раздражают вечно возмущенные оппоненты, а с другой – им постоянноприходится делать все для того, чтобы не проиграть в политической гонке своимконкурентам.В советское время в партийных кругах легкий матерок всегда считался хорошим тоном ипроявлением демократизма. Льва Троцкого Ленин за глаза называл "б....." и "проституткой", а Молотова величал "каменной ж....". Товарищ Сталин нестеснялся накладывать матерные резолюции, хотя в секретариате у негоработали женщины. А Хрущев прославился тем, что назвалхудожников-абстракционистов "п.........и". Леонид Брежнев сильно ругался во время охоты. Никогда не выражалисьтолько Суслов, Громыко и Андропов. Интеллигентный Михаил Горбачев, какни странно, ругался крепко и сочно. Да и Борис Ельцин частенько, но исключительно в разговоре с подчиненными, употреблял бранные выражения.Некоторые фразы современных политиков, использующих ненормативнуюлексику уходят в народ и становятся метафорами. К примеру, такой стала фраза, сказанная главой МИД России Сергеем Лавровым во времяпресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел СаудовскойАравии Адель аль-Джубейром. В чей адрес были произнесены два слова, ставшие витоге мемом, так и не ясно. Якобы слова предназначались журналистам, которыеслишком сильно шумели, или фотографам, которые очень близко снимали Лаврова. Подругой версии, фраза Лаврова могла стать реакцией на некую новость. Так илииначе, прогремела она на всю Россию. Выражение "дебилы, б…."моментально ушло в народ.Но все же самым экспансивным, взрывным и непредсказуемым политикомв России остается Владимир Жириновский. О всех случаях употребления имненормативной лексики можно написать целый трактат. Лидер ЛДПР не прочьвставить резкое словцо, выступая с высокой трибуны, находясь в прямом радиоэфиреили на записи телепрограммы. Чего стоит его известное высказывание о связиБилла Клинтона и Моники Левински или рассуждения о президенте Джордже Буше.В 2016 году в Сети стал небывало популярен фрагмент сюжетателеканала "Россия 24" о визите министра обороны России Сергея Шойгу вРязанское училище Воздушно-десантных войск. Там генерал осмотрел глубоководныйбассейн и снаряжение для боевых пловцов. Экипировку он подверг критике. Взявснаряжение в руки, министр спросил у разработчика: "Какой же он, к х….композитный? Да ты сам-то попробуй. Какой он композитный?"Пальму первенства по употреблению бранных слов среди украинскихполитиков уверенно держит мэр Киева Виталий Кличко. Оставшаяся у него за спинойв прошлом спортивная карьера, по всей видимости, давит на его мысли тяжкимгрузом. Зачастую он не может связать слова в понятные всем окружающим предложения,а когда злится или возбужден, использует матерные выражения. Так было и во времясобытий на Майдане в 2014 году, когда Кличко кричал "А ну, давай быстро на… на Майдан".Президент России в употреблении ненормативной лексикиникогда замечен не был. Правда, сам во время последней "Прямой линии"признался, что использует нецензурную брань, но ругается только на себя. "Да,я ругаюсь. Только на себя. Зря я, конечно, это сказал. Но в России есть такойгрех. Отмолим", – сказал глава государства.Судя по опросу, проведенному исследовательским центромSuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологиобъясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом. А между тем русский язык – один из самыхкрасивых, богатых и выразительных языков мира. Но русский мат, ставшийнеотъемлемой его частью, безусловно, его не украшает. К тому же употреблениенецензурной лексики в общественных местах – это административное правонарушение. Наматершинника может быть наложен штраф в размере от 500 до 1000 рублей илиадминистративный арест на срок до 15 суток.

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