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Как курильщики убивают экономику

10 января 2017, вторник, 16:29 – ИА СОЧИ-24

Как курильщики убивают экономику
Как курильщики убивают экономику
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Национальным институтом онкологии США оценили ущерб мировой экономики от курения. Как выяснилось, он составляет более одного триллиона долларов в год, сообщает агенство Reuters.
По мнению экспертов двух организаций, к 2030 году стоит ожидать увеличения количества смертей от последствий употребления табака, в том числе из-за разного рода онкологических заболеваний. Как отмечают в ВОЗ, вероятнее всего, число смертельных случаев увеличится к указанному времени с шести до восьми миллионов человек в год. При этом львиная доля этих смертей придется на страны с низким уровнем развития экономики и социальной сферы.
Кроме того, исследователи отметили рост числа курильщиков. При этом в ВОЗ уточнили, что правительства разных стран имеют на руках достаточно рычагов воздействия на ситуацию с табакокурением, однако подобные меры могут оказать негативное экономическое воздействие на экономику некоторых других государств. 
Ранее Министерство здравоохранения России по поручению руководителя ведомства Вероники Скворцовой подготовило новую антитабачную концепцию. Действие программы направлено на снижение смертности от употребления табака к 2025 году и сокращение числа курильщиков.
Помимо прочего, авторы документа предлагают запретить продавать табачные изделия лицам, родившимся после 2014 года, а также курить в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в любых местах, где находятся возражающие против этого граждане. Кроме того, предлагается увеличить рабочий день для курящих сотрудников пропорционально тому времени, которое они затрачивают на потребление табака.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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