Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом

1 марта 2017, среда, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?Как только не называла мадемуазель Грибаускайте Россию!Договорилась как-то даже до "центра международного терроризма". Да ивообще создается впечатление, что внутренних проблем в Литве нет, а все беды ее– от соседства с агрессивными и непредсказуемыми русскими. Хотя это сегоднястало уже привычным: Москва – главная головная боль не только Вильнюса и Киева,но даже Лондона и Вашингтона.Интересно, что не так уж давно, в 1988 году, Даля быладругого мнения. "Вступление Литвы на путь строительства социализма припомощи крупного социалистического соседа в начале 1940-х годов имело своипреимущества", – писала Грибаускайте в кандидатской диссертации, которуюона защищала в Москве. Надо сказать, что жизнь нашей героини, почти до самогоизбрания ее президентом Литвы в 2009 году, отнюдь не вписывается в биографию"ярого антисоветчика" и "борца с кровавой коммунистическойдиктатурой". В комсомол Даля Грибаускайте вступила в 14 лет. Через тригода поступила в Вильнюсский университет – но скоро его бросила и устроилась наработу в отдел кадров Госфилармонии Литовской ССР. Надо отметить, что в этомотделе хранятся личные дела на всех сотрудников, и именно там обычно работалиштатные сотрудники спецотделов КГБ. От своих связей с Комитетом государственной безопасностиСССР госпожа Грибаускайте всячески открещивалась. Однако ее головокружительнаякарьера в советское время вызывала недоумение оппонентов. Оставив работу вфилармонии, Даля едет в Ленинград, где поступает в один из самых престижныхвузов страны – ЛГУ, изучать политэкономию. Окончила ВУЗ с красным дипломом –при том, что в школе училась весьма посредственно. Да и однокурсники Грибаускайтес трудом вспоминают Далю, называя ее "серой мышью".Параллельно с учебой закладывалась основа и политическойкарьеры будущего президента. Даля устроилась на работу. Меховая фабрика "Рот-Фронт",несмотря на безобидное название, в то время курировалась КГБ. Причин тому былонесколько: в частности, сотрудники предприятия частенько ездили в зарубежныекомандировки, да и химикаты, которые использовались при выделке мехов, былизасекречены. Кстати, приёмщицу-сдатчицу Грибаускайте работники сырейногоучастка фабрики № 1 вовсе не помнят. Что объясняется просто: Даля там толькочислилась, а работала в головном офисе – по своей основной, пропагандистской,специальности. Ну и на должности лаборантки побывала. Хотя госпожа президент иногда в беседах с журналистами любитвспомнить, как надрывалась на вредном производстве, "таская тяжелые тележки".Так или иначе, за время работы на "Рот Фронте" Грибаускайте сумела нетолько стать кандидатом в коммунисты, но и выработать кандидатский стаж (чтобыло возможно за год, лишь находясь в списках одной партийной организации), и вступилав КПСС.Еще один штрих к портрету: в Северной столице будущийпрезидент жила не в студенческом общежитии, от которого отказалась. Беднаястудентка поселилась в квартире, которая числилась на балансе хозуправленияКГБ. Как рассказывал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник КГБ, нарежимный "Рот Фронт" Грибаускайте приняли без всяких разговоров – причёмне обычным рабочим, а сразу "приписали" общественным активистом. Такоемогло быть только в том случае, если кто-то из руководства управления КГБблаговолил приезжей из Литвы. Попадала Даля и в деликатные ситуации. Скандал разразилсяпару лет назад, когда в интернете появилась фотография интересного документа. Этодокладная от сотрудника КГБ, который застукал "агента Магнолию" (предположительно,под таким псевдонимом проходила Грибаускайте в списках госбезопасности) вкомпании двух валютных проституток и трех граждан Финляндии. Была ли "Магнолия"на задании, или это была ее личная инициатива, пока неизвестно.Все эти данные литовские власти и пресса упорно называлигнусными измышлениями. Однако все встало на свои места, когда спецслужбы Литвырассекретили личное дело Поликарпоса Владовича Грибаускаса – родного отцапрезидента. Оказалось, что Грибаускас вовсе не был "рядовым пожарным",как представляла его журналистам дочь, состоял на службе в НКВД. С точки зрениятого, что Прибалтику курировало ленинградское управление КГБ, карьера дочери"красного партизана" и энкавэдэшника в Северной столице выглядитвесьма логично.Итак, убежденная коммунистка с красным дипломом, лекторВильнюсской партийной школы. Но с распадом СССР это потеряло значение. Затооткрылись новые карьерные перспективы. Чтобы воспользоваться ими,профессиональному пропагандисту надо было лишь поменять термины в заученныхнаизусть лекциях. И, вместо обличения "загнивающего Запада", поливатьгрязью "агрессивную Россию". Простая формула успеха скромнойлитовской девушки Дали.

СОЧИ 24