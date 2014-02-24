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Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
1 марта 2017, среда, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Как только не называла мадемуазель Грибаускайте Россию!
Договорилась как-то даже до "центра международного терроризма". Да и
вообще создается впечатление, что внутренних проблем в Литве нет, а все беды ее
– от соседства с агрессивными и непредсказуемыми русскими. Хотя это сегодня
стало уже привычным: Москва – главная головная боль не только Вильнюса и Киева,
но даже Лондона и Вашингтона.Интересно, что не так уж давно, в 1988 году, Даля была
другого мнения. "Вступление Литвы на путь строительства социализма при
помощи крупного социалистического соседа в начале 1940-х годов имело свои
преимущества", – писала Грибаускайте в кандидатской диссертации, которую
она защищала в Москве. Надо сказать, что жизнь нашей героини, почти до самого
избрания ее президентом Литвы в 2009 году, отнюдь не вписывается в биографию
"ярого антисоветчика" и "борца с кровавой коммунистической
диктатурой". В комсомол Даля Грибаускайте вступила в 14 лет. Через три
года поступила в Вильнюсский университет – но скоро его бросила и устроилась на
работу в отдел кадров Госфилармонии Литовской ССР. Надо отметить, что в этом
отделе хранятся личные дела на всех сотрудников, и именно там обычно работали
штатные сотрудники спецотделов КГБ. От своих связей с Комитетом государственной безопасности
СССР госпожа Грибаускайте всячески открещивалась. Однако ее головокружительная
карьера в советское время вызывала недоумение оппонентов. Оставив работу в
филармонии, Даля едет в Ленинград, где поступает в один из самых престижных
вузов страны – ЛГУ, изучать политэкономию. Окончила ВУЗ с красным дипломом –
при том, что в школе училась весьма посредственно. Да и однокурсники Грибаускайте
с трудом вспоминают Далю, называя ее "серой мышью".Параллельно с учебой закладывалась основа и политической
карьеры будущего президента. Даля устроилась на работу. Меховая фабрика "Рот-Фронт",
несмотря на безобидное название, в то время курировалась КГБ. Причин тому было
несколько: в частности, сотрудники предприятия частенько ездили в зарубежные
командировки, да и химикаты, которые использовались при выделке мехов, были
засекречены. Кстати, приёмщицу-сдатчицу Грибаускайте работники сырейного
участка фабрики № 1 вовсе не помнят. Что объясняется просто: Даля там только
числилась, а работала в головном офисе – по своей основной, пропагандистской,
специальности. Ну и на должности лаборантки побывала. Хотя госпожа президент иногда в беседах с журналистами любит
вспомнить, как надрывалась на вредном производстве, "таская тяжелые тележки".
Так или иначе, за время работы на "Рот Фронте" Грибаускайте сумела не
только стать кандидатом в коммунисты, но и выработать кандидатский стаж (что
было возможно за год, лишь находясь в списках одной партийной организации), и вступила
в КПСС.Еще один штрих к портрету: в Северной столице будущий
президент жила не в студенческом общежитии, от которого отказалась. Бедная
студентка поселилась в квартире, которая числилась на балансе хозуправления
КГБ. Как рассказывал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник КГБ, на
режимный "Рот Фронт" Грибаускайте приняли без всяких разговоров – причём
не обычным рабочим, а сразу "приписали" общественным активистом. Такое
могло быть только в том случае, если кто-то из руководства управления КГБ
благоволил приезжей из Литвы. Попадала Даля и в деликатные ситуации. Скандал разразился
пару лет назад, когда в интернете появилась фотография интересного документа. Это
докладная от сотрудника КГБ, который застукал "агента Магнолию" (предположительно,
под таким псевдонимом проходила Грибаускайте в списках госбезопасности) в
компании двух валютных проституток и трех граждан Финляндии. Была ли "Магнолия"
на задании, или это была ее личная инициатива, пока неизвестно.Все эти данные литовские власти и пресса упорно называли
гнусными измышлениями. Однако все встало на свои места, когда спецслужбы Литвы
рассекретили личное дело Поликарпоса Владовича Грибаускаса – родного отца
президента. Оказалось, что Грибаускас вовсе не был "рядовым пожарным",
как представляла его журналистам дочь, состоял на службе в НКВД. С точки зрения
того, что Прибалтику курировало ленинградское управление КГБ, карьера дочери
"красного партизана" и энкавэдэшника в Северной столице выглядит
весьма логично.Итак, убежденная коммунистка с красным дипломом, лектор
Вильнюсской партийной школы. Но с распадом СССР это потеряло значение. Зато
открылись новые карьерные перспективы. Чтобы воспользоваться ими,
профессиональному пропагандисту надо было лишь поменять термины в заученных
наизусть лекциях. И, вместо обличения "загнивающего Запада", поливать
грязью "агрессивную Россию". Простая формула успеха скромной
литовской девушки Дали.
Источник:
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