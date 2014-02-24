Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга

16 февраля 2017, четверг, 14:13 – ИА СОЧИ-24



Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга

Пранкеры Вован и Лексус снова отличились, на этот раз объектом их шуток стал ненавидящий Россию американский сенатор Джон Маккейн. От имени украинского премьера Владимира Гройсмана телефонные шутники обсудили с политиком антироссийские санкции.Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные какВован и Лексус, предупредили Маккейна, что ему стоило бы опасатьсяроссийского хакера по имени Абырвалг. Политик пожаловался пранкерам на непростыевремена в американском сенате и признался, что ему непонятны некоторые действияДональда Трампа. Маккейн заметил, что сейчас полностью поглощен процессом сохраненияантироссийских санкций. Запись розыгрыша оказалась в распоряжении телеканалаРЕН ТВ."Мой друг, я не перестану работать, я буду делать все,что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он послевступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, дает нам небольшойповод для оптимизма", – разоткровенничался Маккейн.Он поблагодарил пранкеров за информацию о страшномроссийском хакере. "Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду,конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касаетсявопросов национальной безопасности. Мы выиграем эту битву", – сказал сенаторВовану и Лексусу, думая, что разговаривает с главой украинского правительства.Розыгрыш удался, как и недавний разговор Вована иЛексуса с конгрессвумен Максин Уотерс. Пранкеры позвонили ей также от имениукраинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить санкции против России.На голубом глазу шутники сообщили Уотерс, что Россия атаковала серверы вЛимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита. Политик приняла рассказ за чистую монету. После публикации записи разговора пользователи соцсетейвысказались в поддержку страдающего народа Лимпопо. В Twitter появилисьаккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическаяпрограмма" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственнымлегитимным президентом" страны.Вован и Лексус неслучайно выбрали Уотерс для звонка. Сенаторнедавно заявила, что Владимир Путин "продолжает атаковатьКорею", а президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свойимпичмент, так как готов броситься в объятия российскому президенту".

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