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Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
16 февраля 2017, четверг, 14:13 – ИА СОЧИ-24
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как
Вован и Лексус, предупредили Маккейна, что ему стоило бы опасаться
российского хакера по имени Абырвалг. Политик пожаловался пранкерам на непростые
времена в американском сенате и признался, что ему непонятны некоторые действия
Дональда Трампа. Маккейн заметил, что сейчас полностью поглощен процессом сохранения
антироссийских санкций. Запись розыгрыша оказалась в распоряжении телеканала
РЕН ТВ.
"Мой друг, я не перестану работать, я буду делать все,
что могу. Я был бы рад предсказать действия Трампа. Но то, что он после
вступления в должность ничего не сказал по поводу санкций, дает нам небольшой
повод для оптимизма", – разоткровенничался Маккейн.
Он поблагодарил пранкеров за информацию о страшном
российском хакере. "Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду,
конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается
вопросов национальной безопасности. Мы выиграем эту битву", – сказал сенатор
Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с главой украинского правительства.
Розыгрыш удался, как и недавний разговор Вована и
Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс. Пранкеры позвонили ей также от имени
украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить санкции против России.
На голубом глазу шутники сообщили Уотерс, что Россия атаковала серверы в
Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита. Политик приняла рассказ за чистую монету. После публикации записи разговора пользователи соцсетей
высказались в поддержку страдающего народа Лимпопо. В Twitter появились
аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая
программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным
легитимным президентом" страны.
Вован и Лексус неслучайно выбрали Уотерс для звонка. Сенатор
недавно заявила, что Владимир Путин "продолжает атаковать
Корею", а президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свой
импичмент, так как готов броситься в объятия российскому президенту".
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