Как меньше платить за отопление

13 февраля 2017, понедельник, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Как меньше платить за отопление

"Новогодним подарком" для некоторых россиян стали коммунальные счета в январе. За теплоснабжение им пришлось отдать в полтора раза больше. Причина в нежелании жильцов устанавливать общедомовые приборы учета.Правительство установило повышающий коэффициент еще летом2016 года. Об этом неоднократно сообщалось в прессе, были комментарииспециалистов. Указывалось, что коэффициент на теплоснабжение будет применятьсяпри отсутствии общедомовых счетчиков – если существует техническая возможностьих установки.И, тем не менее, в начале года потребители буквальнозавалили управляющие компании жалобами и вопросами по поводу изменения сумм вквитанциях. А дело в том, что многие жильцы не используют свои возможности. Онипродолжают платить за отопление по нормативу с повышающим коэффициентом, неверя в экономию и не желая возиться с оформлением документов.Тем временем, использование общедомовых счетчиков выгоднопотребителям, и их установка окупается в течение нескольких месяцев. Если же вмногоквартирном доме потребление тепла по счетчику выше, чем утвержденныйнорматив – значит, в здании нелады с энергоэффективностью.Тут уже надо внести соответствующие изменения в планы капитального ремонтадома.Как же меньше платить за отопление? Для этого собственникамжилья необходимо на общем собрании принять решение об установке общедомовыхсчетчиков. Если же это технически невозможно, то получить соответствующий акт. Сделатьэто не поздно и сейчас – тогда потребителям будет сделан перерасчет. Словом,все зависит только от желания и активности жильцов. Ведь согласно Федеральномузакону № 261-ФЗ, ответственность за установку приборов учета несет неуправляющая компания, а собственники жилья.

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