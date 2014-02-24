Как мигранты меняют Россию

27 декабря 2016, вторник, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Как мигранты меняют Россию

В декабре 2016 года Владимир Путин призвал убрать бюрократические барьеры в получении российского гражданства для граждан бывших республик СССР. При этом президент России обратил внимание на то, что в стране "количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, свыше 10 миллионов человек". По мнению многих обозревателей, миграционные проблемы для России XXI века – проблемы самой государственности.Уже сегодня наблюдаются миграционные перекосы, свойственныетой же Европе. Как удивляется московский экономист Ирина Алкснис, переезжающиев Россию соотечественники предпочитают почему-то селиться в столицах, а не надепрессивных территориях, которым как раз и нужен приток свежих сил. Однако многиеиз них не образованы, не обучены, не говорят по-русски, пишет портал 365info.kzОб этом "перекосе" в России говорят уже не первый год. Так,в 2014 году Институт национальной стратегии России сообщил, что уровеньмиграции уже угрожает национальной безопасности России. "По данным, собраннымавторами доклада, уровень "накопленной" миграции приблизился к 30 миллионам человек",– написали "Новые известия". Причем волна трудовых мигрантов, приехавших вРоссию в основном из среднеазиатских стран, принципиально отличается отмигрантов 1990-х годов. Отличия таковы:этнический состав (меньше русских)более низкий уровень образованиянизкая квалификация или ее отсутствиеслабое знаниерусского языка.По мнению советника директора РИСИ Игоря Белобородова,вероятно, что к 2050 году не менее половины населения России будет состоять изприезжих. Ведь в России уровень рождаемости ниже порога воспроизводстваопустился еще в 1965 году, сокращение численности населения началось в 1992-м.За эти годы Россия потеряла 13 миллионов граждан. Но шесть с половиноймиллионов были компенсированы миграцией.Указанные Игорем Белобородовым проблемы обострились именно сапреля 2014 года, когда Владимир Путин подписал закон об упрощенной выдачероссийского гражданства соотечественникам, которые свободно владеют русскимязыком и живут либо проживали на территории СССР или Российской империи вграницах современной России. Согласно закону, "иностранный гражданин или лицобез гражданства должны будут пройти собеседование в специальной комиссии попризнанию иностранца носителем русского языка. Носителем языка признаетсячеловек, который владеет русским языком и повседневно использует его дома и в"культурной сфере".В документе прописано, что данная категория лиц приполучении гражданства России должна отказаться от гражданства иностранногогосударства. Проходить собеседование смогут только люди, которые сами или ихродственники по прямой восходящей линии (то есть родители, бабушки, дедушки итак далее) живут или ранее жили на территории СССР или Российской империи впределах государственной границы современной России".Сегодня в российской политике разгораются жаркие дискуссии —а кого, собственно, считать российским соотечественником? Привычнаяформулировка закона такова: "Соотечественниками являются лица, родившиеся водном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признакамиобщности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а такжепотомки указанных лиц по прямой нисходящей линии". Однако, как справедливозамечает Ирина Алкснис, с учетом богатства российской истории это порождает массудополнительных вопросов.Действительно, согласно закону, российскимисоотечественниками в равной степени являются жители Украины, Таджикистана,Финляндии, Польши и так далее. Особенно если они в той или иной степени владеютрусским языком и могут подтвердить, что их предки являлисьподданными/гражданами Российской империи/СССР в прошлом. Узбек из Самарканда,русский из Таллина, украинец из Киева и татарин из казахстанскогоПетропавловска должны находиться в равных условиях при получении гражданства пооблегченной процедуре? "Или нужно вводить дополнительные градациисоотечественников и делить их как осетрину у Булгакова – на разные степенисвежести?" – спрашивает Алкснис.Ясно одно: Россия крайне заинтересована в соотечественниках,– отмечает Ирина Алкснис. Фактически ключевой сигнал российской политики ксоотечественникам заключается в призыве не ждать, когда к ним придет Россия, асамим возвращаться в Россию. Если они, конечно, этого хотят.

СОЧИ 24