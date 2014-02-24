ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Как мир встретил Трампа-президента

21 января 2017, суббота, 13:00 – ИА СОЧИ-24

Как мир встретил Трампа-президента
Как мир встретил Трампа-президента
С 20 января Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США. В мире на эту новость отреагировали неоднозначно. Для кого-то это стало символом грядущих перемен и надежды на будущее, для кого-то – сильным эмоциональным потрясением и поводом для отчаяния.
Сторонники бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон так и не смогли смириться с поражением своего кандидата. Борьбу с Дональдом Трампом они вели, главным образом, в Сети. Однако в день его инаугурации приняли решение выйти на улицы.Речь идет не только о протестных акциях, выражающихся главным образом в скандировании оскорбительных лозунгов и в намеках на связь республиканца с Кремлем, но и о массовых погромах. Протестующие били витрины, громили магазины и другими способами демонстрировали свое несогласие с Дональдом Трампом. Впрочем, под раздачу попали заведения, никакого отношения к новому американскому лидеру не имеющие. Настроенные более мирно демонстранты просто устраивали разного рода марши. Впрочем, наибольшую активность противники Дональда Трампа развернули в Сети. Церемонии инаугурации 45-го президента США было посвящено огромное количество сообщений и далеко не все они были лестными. Так, эксцентричного республиканца сравнили с Бейном – злодеем из финальной части трилогии про Бэтмена от Кристофера Нолана. Издание The Slot опубликовало материал под названием "10 GIF-анимаций, которые позволят вам чувствовать себя лучше после дня инаугурации". На всех десяти повторяется один и тот же момент – президент Национального института политики и исполнительный директор издательства Washington Summit Ричард Спенсер получает по лицу от одного из протестующих. Впрочем, у Дональда Трампа оказалось и множество сторонников. Они оказались менее агрессивными и свою политическую позицию предпочли выражать более мирными поступками. Фотографии со сторонниками Трампа оказались популярны и в русскоязычном сегменте Сети. Также внимательные зрители нашли повод для шуток на самой инаугурации Трампа. Причем объектом для насмешек становились и зрители церемонии. Под раздачу попал и 42-й президент США Билл Клинтон, который слишком много внимания уделил дочери Дональда Трампа Иванке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:31
Когда Трампу ждать звонка Путина

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", – цитирует "Вести.Ру" пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова..»

сегодня, 14:31
Россия оставит "Искандеры" в Калининграде

Отвечая на вопрос корреспондентов "Би-би-си" о возможности отвода установок системы "Искандер" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сделано это не будет..»

сегодня, 14:30
Жуков указал направление экономике

Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков...»

сегодня, 14:01
"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах

Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»

сегодня, 13:59
Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба

В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»

сегодня, 13:30
"ЕР" проверит работу центров госуслуг

"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»

сегодня, 13:29
Песков об экстрадиции Сноудена

Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»

сегодня, 13:29
Трамп отменил наследие Обамы

Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:31
Когда Трампу ждать звонка Путина

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", – цитирует "Вести.Ру" пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова..»

сегодня, 14:31
Россия оставит "Искандеры" в Калининграде

Отвечая на вопрос корреспондентов "Би-би-си" о возможности отвода установок системы "Искандер" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сделано это не будет..»

сегодня, 14:30
Жуков указал направление экономике

Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков...»

сегодня, 14:01
"ЕР" возьмет на контроль создание дополнительных мест в школах

Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»

сегодня, 13:59
Мир скорбит о смерти интернет-звезды Гейба

В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»

сегодня, 13:30
"ЕР" проверит работу центров госуслуг

"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»

сегодня, 13:29
Песков об экстрадиции Сноудена

Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»

сегодня, 13:29
Трамп отменил наследие Обамы

Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.