Как мухи находят свою любовь

14 февраля 2017, вторник, 22:01 – ИА СОЧИ-24



Как мухи находят свою любовь

Биологи выяснили, что самцов зеленых мясных мух потенциальные партнерши больше всего привлекают в солнечные дни. Именно тогда их крылья бликуют на свету и являются своеобразным манком для особей противоположного пола.Мухи общаются с партнерами с помощью крыльев. Ученыесчитают, что их движениями насекомые передают информацию о своем поле, возрастеи готовности спариваться.При детальном анализе видеозаписей выяснилось, что самцымух реагируют именно на определенную частоту мерцания отражаемого света. А вотособенности внешнего вида самки им не принципиальны, сообщает "Газета.ru".Больше всего самцов привлекает частота в 178 герцсоответствующая частоте движений крыльев молодых свободных самочек. Частоты в212, 235 и 266 герц, характерные для частоты порхания старых самок и самцов, интересапри поиске пары не вызывали.Интересно, что самцов мух привлекаетмерцание лампочки с частотой 178 герц. При неярком освещении, которое непозволяло крыльям самок бликовать, половая активность заметно снижалась.Теперь ученым предстоитвыяснить, есть ли у других насекомых похожие особенности восприятия ипредпочтений. Эта информация может быть использована для создания эффективныхловушек для насекомых в городах.Как писали Dni.ru,японские ученые из Национальногоинститута передовых технологий и наук разработали беспилотные дроны, которыесмогут компенсировать уменьшение популяции пчел в мире. Роботы будут опылятьцветковые растения вместо вымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, чтоих разработка не предназначена для полной замены пчел.

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