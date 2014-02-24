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Как мухи находят свою любовь
14 февраля 2017, вторник, 22:01 – ИА СОЧИ-24
Мухи общаются с партнерами с помощью крыльев. Ученые
считают, что их движениями насекомые передают информацию о своем поле, возрасте
и готовности спариваться.
При детальном анализе видеозаписей выяснилось, что самцы
мух реагируют именно на определенную частоту мерцания отражаемого света. А вот
особенности внешнего вида самки им не принципиальны, сообщает "Газета.ru".
Больше всего самцов привлекает частота в 178 герц
соответствующая частоте движений крыльев молодых свободных самочек. Частоты в
212, 235 и 266 герц, характерные для частоты порхания старых самок и самцов, интереса
при поиске пары не вызывали.
Интересно, что самцов мух привлекает
мерцание лампочки с частотой 178 герц. При неярком освещении, которое не
позволяло крыльям самок бликовать, половая активность заметно снижалась.
Теперь ученым предстоит
выяснить, есть ли у других насекомых похожие особенности восприятия и
предпочтений. Эта информация может быть использована для создания эффективных
ловушек для насекомых в городах.
Как писали Dni.ru,
японские ученые из Национального
института передовых технологий и наук разработали беспилотные дроны, которые
смогут компенсировать уменьшение популяции пчел в мире. Роботы будут опылять
цветковые растения вместо вымирающих насекомых. Ученые подчеркнули, что
их разработка не предназначена для полной замены пчел.
Источник:
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