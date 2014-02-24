Как на Украине борются с советскими праздниками

6 февраля 2017, понедельник, 15:31 – ИА СОЧИ-24



Как на Украине борются с советскими праздниками

Украинские власти продолжают бездумную борьбу с ненавистным для них советским прошлым. Но очереди – окончательная перекройка календаря и отмена государственных праздников.Украинцам хотят оставить только девять официальныхпраздников, которые будут выходными днями. Институт национальной памяти опубликовалтекст законопроекта "О государственных и других праздниках, памятных датах искорбных днях". Предлагается отменить 8 Марта – Международный женский день,добавив при этом в сентябре День семьи. Он будет отмечаться во вторуюпятницу месяца.Авторы законопроекта предлагают не переносить выходной деньна следующий день после праздника, если он приходится на субботу иливоскресенье. К примеру, в этом году Троица, которая выпадает на 4 июня (воскресенье), недобавит дополнительный выходной в понедельник.Директор Украинского института национальной памяти (УИНП)Владимир Вятрович ранее заявлял, что гражданам страны не нужны такие праздники,как 1 Мая и День Победы. Он полагает, что украинцы должны отмечать тольконовые, молодые праздники. К примеру, День независимости и День Конституции, анаследство советского прошлого, по мнению Вятровича, гражданам Незалежнойабсолютно не нужно. Некоторое время назад Вятрович назвалбольшой победой отмену празднования 23 февраля на Украине. День защитникаОтечества уже вычеркнут из календаря, вместо него появился День защитника Украины,который отмечается 14 октября. Его утвердили, руководствуясь тем, что в этотдень празднуется Покров Пресвятой Богородицы, который был важным днем длязапорожских казаков. Но тайный смыл переноса праздника заключается в другом: 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии(УПА) – военно-политического подразделения Организации украинскихнационалистов. В прошлом году украинские власти объявили настоящую войнуДню Победы – он теперь называется Днемпобеды над нацизмом во Второй мировой войне и пока отмечается 9 мая. Правда, итут вышла неувязочка: Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Теперьвласти предлагают своим гражданам отмечать 8 мая День памяти и примирения.Символом праздника выбрали европейский красный мак и ленточки с красно-чернымиполосами (традиционные цвета украинских националистов).С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Власти на всехуровнях активно переименовывают города,села, улицы, сносят памятники советским деятелям, не разбираясь, в какой сфереони работали и творили. Московский проспект в Киеве уже переименован в проспектБандеры, Московская площадь получила название Демеевской.

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