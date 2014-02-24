Как наличие детей влияет на продолжительность жизни
14 марта 2017, вторник, 10:16 – ИА СОЧИ-24
Как наличие детей влияет на продолжительность жизни
Шведские ученые установили связь между наличием детей и продолжительностью жизни человека. Оказалось, что родители живут дольше, чем те люди, которые так и не обзавелись потомством. Исследователи обнаружили, что отчетливая связь между наличием детей и продолжительностью жизни прослеживается у людей только после 60 лет. При чем, у мужчин она намного более выражена, чем у женщин. В целом, можно сказать, что родители в среднем живут на два года дольше, чем бездетные люди, передает Lenta.ru. К подобным выводам ученые пришли на основе исследования продолжительности жизни шведов в возрасте старше 60 лет (704 тысяч мужчин и 725 тысяч женщин). Люди родились между 1911 и 1925 годами, за ними ученые наблюдали до 2014 года.Так, они выяснили, что в течение года жизни 80-летнего мужчины с ребенком риск смертности составил 7,4%. Для бездетного человека этого же возраста риск смерти составил 8,3%.Подобная корреляция была найдена как среди женатых людей, так и среди холостых.При этом, среди неженатых испытуемых зависимость продолжительности жизни и наличия детей была выражена более ярко. В частности, оказалось, что неженатые мужчины с детьми живут дольше, чем те, кто не обзавелся ни женой, ни потомством. Та же взаимосвязь была выявлена и среди женщин, однако она оказалась менее очевидна, пишет EurekAlert! Как объясняют авторы исследования, полученные данные могут объясняться тем, что одинокие пожилые мужчины с детьми больше полагаются на своих детей, нежели те, у кого есть жена.
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