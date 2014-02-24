Как наживаются на крушении Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



Как наживаются на крушении Ту-154

Наиболее циничные представители малого бизнеса делают пиар на крови жертв катастрофы Ту-154, разбившегося 25 декабря над Черным морем. Под видом скорби предприниматели откровенно рекламируют свои товары.Предприниматели наполную катушку используют социальные сети, чтобы заработать на трагедии,произошедшей накануне с самолетом. Они вовсю стали вписываться в хештеги"Ту-154", "разбился самолёт", "катастрофа".Под видом скорби дельцыоткровенно рекламируют собственные товары. По мнению маркетологов, малый бизнесв России сейчас учится использовать два новых тренда: продвигать товар спомощью хештегов и использовать для рекламы информповоды.Так, цветочный магазиниз Краснодара опубликовал в своем аккаунте следующую запись. "Кровь городов всердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, – всев наших руках… Светлая память всем погибшим". Истинные намеренияпредпринимателей выдают хештеги #Ту154#ДокторЛиза #светлаяпамять, а также то, что стихотворение сталокомментарием к фото с шикарным букетом роз, какой дарят живым, а не несут намогилу.Такимобразом цветочный магазин из Краснодара оказался в списке аккаунтов, посвященныхкрушению Ту-154 и обрел тем самым большую аудиторию потенциальных клиентов.Кстати, цены на букеты недешевые. Букет на фотографии под хештегом"Ту154" стоит 3,5 тысячи рублей.Другойпредприниматель разместил в соцсети фото с кулоном самолета. На темном шнурке ирядом с черной ленточкой. Еще один магазин бижутерии под фотографией соскорбным стихотворением поставил логотип ювелирной марки. Маркетологи, в своюочередь, считают, что бизнесмены не понимают, что делают, пытаясь получитьприбыль и осваивая новые способы пиара.Материал дополняется

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