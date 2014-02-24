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Как наживаются на крушении Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24
Предприниматели на
полную катушку используют социальные сети, чтобы заработать на трагедии,
произошедшей накануне с самолетом. Они вовсю стали вписываться в хештеги
"Ту-154", "разбился самолёт", "катастрофа".
Под видом скорби дельцы
откровенно рекламируют собственные товары. По мнению маркетологов, малый бизнес
в России сейчас учится использовать два новых тренда: продвигать товар с
помощью хештегов и использовать для рекламы информповоды.Так, цветочный магазин
из Краснодара опубликовал в своем аккаунте следующую запись. "Кровь городов в
сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, – все
в наших руках… Светлая память всем погибшим". Истинные намерения
предпринимателей выдают хештеги #Ту154#ДокторЛиза #светлаяпамять, а также то, что стихотворение стало
комментарием к фото с шикарным букетом роз, какой дарят живым, а не несут на
могилу.Таким
образом цветочный магазин из Краснодара оказался в списке аккаунтов, посвященных
крушению Ту-154 и обрел тем самым большую аудиторию потенциальных клиентов.
Кстати, цены на букеты недешевые. Букет на фотографии под хештегом
"Ту154" стоит 3,5 тысячи рублей.Другой
предприниматель разместил в соцсети фото с кулоном самолета. На темном шнурке и
рядом с черной ленточкой. Еще один магазин бижутерии под фотографией со
скорбным стихотворением поставил логотип ювелирной марки. Маркетологи, в свою
очередь, считают, что бизнесмены не понимают, что делают, пытаясь получить
прибыль и осваивая новые способы пиара.Материал дополняется
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