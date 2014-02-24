Как Обама поставил Америку на колени

18 января 2017, среда, 08:31 – ИА СОЧИ-24



Как Обама поставил Америку на колени

Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу.За два президентских срока нобелевский лауреат Барак Обама умудрился нетолько кардинально испортить отношения с Россией, растерять рейтинг внутристраны, но и серьезно подпортить жизнь согражданам. Первая в миреэкономика зажата тисками огромного государственного долга с одной стороны икризисом перепроизводствас другой.Нескольколет назад недалеко от Таймс-сквер на одном из зданий в Нью-Йорке сняли цифровоетабло, которое показывало размер госдолга США в реальном времени. Сняли его,потому что места на табло уже не хватало. В Сети можно найти сайты, накоторых долговые обязательства Америки меняются в большую сторону каждуюсекунду. Национальный долг растет так стремительно, что пока вы читаете этустатью, он вырастет на несколько миллионов долларов. В 2017 году долги Штатовпо всем обязательствам, как внутренним, так и внешним перевалят за 20триллионов. А это означает, что каждый житель США должен более чем 60 тысяч долларов.Штаты должны практически всем. Большая часть госдолга находится в рукахпредприятий и государств, которые вкладывают активы в казначейскиеоблигации. Все остальное лежит на государственном балансе в виде ценных бумаг.Основные держатели задолженности – целевые фонды и организации. Они вложилисредства в госдолг США, чтобы получить гарантированную выплату, которая будетпотрачена на выдачу пенсионного обеспечения для поколения беби-бума 1946-1964 годов. Из этого следует, что Америка должна и самой себе. Самымикрупными иностранными кредиторами США являются Китай и Япония.Стоитпризнать, что госдолг США рос и до прихода Обамы в Белый дом. Но завосемь лет президентства счетчик чуть не сломался от дикой скорости вращения –национальный долг вырос вдвое. Такого не было при предшественниках Обамы: Джордж Буш –младший оставил после себя 77%роста госдолга, Билл Клинтон раскрутил счетчик всего на 14%.Экономическая политика Обамы сделала свое дело – страна за годы его правлениядважды находилась на грани технического дефолта. Государственные учреждениязакрывались из-за того, что конгресс отказывался поднимать планку госдолга, итолько после непростых переговоров с администрацией Белого дома конгрессменыувеличивали и без того раздутый долг. Причин его роста несколько, главные –резкое увеличение (до 800 миллиардов долларов ежегодно) средств на оборонныенужды, программа экономического стимулирования и введение налоговых льгот. С одной стороны, Обама пытался оказать помощь американским производителями гражданам, но, по сути, все его экономические решения отбрасывали экономику страныназад и не давали ей динамично развиваться.Ещеодин пример медвежьей услуги гражданам Америки – реформа здравоохранения, получившая название Obamaсare. Она сталаодним из самых крупномасштабных проектов в истории США ссередины 1960-х годов и первой попыткой реформировать медицинскую систему с момента, когда президент Джонсон создал государственные программы Medicare и Medicaid с целью помочь пенсионерам и малоимущим.Обама заявлял, что медицинские услуги станут доступны каждому, но оказалось, что американцы с небольшим доходом и дажепредставители среднего класса не могут ими воспользоваться. Системамедстрахования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500долларов. Выросла и стоимость полиса. Мало того, стандартный план страхованиясерьезные операции покрыть не в состоянии – больным приходится доплачивать заних. Согласно последним соцопросам, половина американцев считают, чтореформу нужно отменить.И к мнению граждан ужеприслушался избранный президент Дональд Трамп. Он пообещал заменить Obamaсareдругой реформой системы здравоохранения, но детали раскрывать пока нестал. Новая реформа Трампа, по его утверждению, позволит снизитьстоимость медицинского страхования без увеличения расходов со стороныправительства. Не дожидаясь ухода нынешнего хозяина Белого дома, сенат на минувшей неделе проголосовал заотмену Obamaсare. Большинство сенаторов уверены, что она себя не оправдала. Следующим шагом станет подготовкапрофильными комитетами законопроекта об отмене провальной реформы.Ещеодним существенным проколом во внутренней политике Обамы можно считатьмногочисленные расовые волнения. Первый чернокожий президент Америки преподносил себя народупродолжателем идей борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, а на делене смог вступиться за обиженных американцев с темным цветом кожи. Летом 2014года в небольшом городке Фергюсон (штат Миссури) начались беспорядки из-за расстрела белым полицейским 18-летнего безоружного чернокожегоМайкла Брауна. Накал страстей утих через несколько дней, носитуация вновь обострилась после того, как в ноябре суд присяжных отказалсяпредъявить обвинение полицейскому Дарреллу Уилсону. Акции протеста прошли во многих городахСША.2015год ознаменовался массовыми беспорядками в Балтиморе (штат Мэриленд). Причиной стала смерть 26-летнего чернокожего американца Фредди Грея,который скончался от травм, полученных после ареста. Для наведенияпорядка в Балтимор были направлены подразделения Национальной гвардии США.Пострадали около 100 полицейских, были арестованы более 200 человек.В сентябре 2016 года волнения охватили город Шарлотт (Северная Каролина), где страж порядка застрелил 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта. Согласно отчету правоохранительных органов,он привлек внимание остановивших его автомобиль патрульных тем, что вышел измашины с огнестрельным оружием, а затем сел обратно. Потом, правда,выяснилось, что в руках у Скотта была книга. Митинги быстро переросли в беспорядки. Ранения получили 12 сотрудников полиции, и власти снова направили для усмирения темнокожего населения Национальнуюгвардию.20января 2017 года эпоха правления первого темнокожего президента США БаракаОбамы канет в Лету. История даст оценку восьми годам его правления, но ужесейчас ясно, что новому главе государства Дональду Трампу придется нелегко: емупредстоит не только распутать клубок противоречий во внешнейполитике, но и попытаться поднять экономику США хотя бы на тот уровень, которыйбыл до прихода в Белый дом его предшественника.

СОЧИ 24