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Как Обама поставил Америку на колени
18 января 2017, среда, 08:31 – ИА СОЧИ-24
За два президентских срока нобелевский лауреат Барак Обама умудрился не
только кардинально испортить отношения с Россией, растерять рейтинг внутри
страны, но и серьезно подпортить жизнь согражданам. Первая в мире
экономика зажата тисками огромного государственного долга с одной стороны и
кризисом перепроизводства
–
с другой.
Несколько
лет назад недалеко от Таймс-сквер на одном из зданий в Нью-Йорке сняли цифровое
табло, которое показывало размер госдолга США в реальном времени. Сняли его,
потому что места на табло уже не хватало. В Сети можно найти сайты, на
которых долговые обязательства Америки меняются в большую сторону каждую
секунду. Национальный долг растет так стремительно, что пока вы читаете эту
статью, он вырастет на несколько миллионов долларов. В 2017 году долги Штатов
по всем обязательствам, как внутренним, так и внешним перевалят за 20
триллионов. А это означает, что каждый житель США должен более чем 60 тысяч долларов.
Штаты должны практически всем. Большая часть госдолга находится в руках
предприятий и государств, которые вкладывают активы в казначейские
облигации. Все остальное лежит на государственном балансе в виде ценных бумаг.
Основные держатели задолженности – целевые фонды и организации. Они вложили
средства в госдолг США, чтобы получить гарантированную выплату, которая будет
потрачена на выдачу пенсионного обеспечения для поколения беби-бума 1946-1964 годов. Из этого следует, что Америка должна и самой себе. Самыми
крупными иностранными кредиторами США являются Китай и Япония.
Стоит
признать, что госдолг США рос и до прихода Обамы в Белый дом. Но за
восемь лет президентства счетчик чуть не сломался от дикой скорости вращения –
национальный долг вырос вдвое. Такого не было при предшественниках Обамы: Джордж Буш –
младший оставил после себя 77%
роста госдолга, Билл Клинтон раскрутил счетчик всего на 14%.
Экономическая политика Обамы сделала свое дело – страна за годы его правления
дважды находилась на грани технического дефолта. Государственные учреждения
закрывались из-за того, что конгресс отказывался поднимать планку госдолга, и
только после непростых переговоров с администрацией Белого дома конгрессмены
увеличивали и без того раздутый долг. Причин его роста несколько, главные –
резкое увеличение (до 800 миллиардов долларов ежегодно) средств на оборонные
нужды, программа экономического стимулирования и введение налоговых льгот. С одной стороны, Обама пытался оказать помощь американским производителям
и гражданам, но, по сути, все его экономические решения отбрасывали экономику страны
назад и не давали ей динамично развиваться.
Еще
один пример медвежьей услуги гражданам Америки – реформа здравоохранения, получившая название Obamaсare. Она стала
одним из самых крупномасштабных проектов в истории США с
середины 1960-х годов и первой попыткой реформировать медицинскую систему с момента, когда президент Джонсон создал государственные программы Medicare и Medicaid с целью помочь пенсионерам и малоимущим.
Обама заявлял, что медицинские услуги станут доступны каждому, но оказалось, что американцы с небольшим доходом и даже
представители среднего класса не могут ими воспользоваться. Система
медстрахования стала принудительной, под угрозой штрафа в 500
долларов. Выросла и стоимость полиса. Мало того, стандартный план страхования
серьезные операции покрыть не в состоянии – больным приходится доплачивать за
них. Согласно последним соцопросам, половина американцев считают, что
реформу нужно отменить.
И к мнению граждан уже
прислушался избранный президент Дональд Трамп. Он пообещал заменить Obamaсare
другой реформой системы здравоохранения, но детали раскрывать пока не
стал. Новая реформа Трампа, по его утверждению, позволит снизить
стоимость медицинского страхования без увеличения расходов со стороны
правительства. Не дожидаясь ухода нынешнего хозяина Белого дома, сенат на минувшей неделе проголосовал за
отмену Obamaсare. Большинство сенаторов уверены, что она себя не оправдала. Следующим шагом станет подготовка
профильными комитетами законопроекта об отмене провальной реформы.
Еще
одним существенным проколом во внутренней политике Обамы можно считать
многочисленные расовые волнения. Первый чернокожий президент Америки преподносил себя народу
продолжателем идей борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, а на деле
не смог вступиться за обиженных американцев с темным цветом кожи. Летом 2014
года в небольшом городке Фергюсон (штат Миссури) начались беспорядки из-за расстрела белым полицейским 18-летнего безоружного чернокожего
Майкла Брауна. Накал страстей утих через несколько дней, но
ситуация вновь обострилась после того, как в ноябре суд присяжных отказался
предъявить обвинение полицейскому Дарреллу Уилсону. Акции протеста прошли во многих городах
США.
2015
год ознаменовался массовыми беспорядками в Балтиморе (штат Мэриленд). Причиной стала смерть 26-летнего чернокожего американца Фредди Грея,
который скончался от травм, полученных после ареста. Для наведения
порядка в Балтимор были направлены подразделения Национальной гвардии США.
Пострадали около 100 полицейских, были арестованы более 200 человек.
В сентябре 2016 года волнения охватили город Шарлотт (Северная Каролина), где страж порядка застрелил 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта. Согласно отчету правоохранительных органов,
он привлек внимание остановивших его автомобиль патрульных тем, что вышел из
машины с огнестрельным оружием, а затем сел обратно. Потом, правда,
выяснилось, что в руках у Скотта была книга. Митинги быстро переросли в беспорядки. Ранения получили 12 сотрудников полиции, и власти снова направили для усмирения темнокожего населения Национальную
гвардию.
20
января 2017 года эпоха правления первого темнокожего президента США Барака
Обамы канет в Лету. История даст оценку восьми годам его правления, но уже
сейчас ясно, что новому главе государства Дональду Трампу придется нелегко: ему
предстоит не только распутать клубок противоречий во внешней
политике, но и попытаться поднять экономику США хотя бы на тот уровень, который
был до прихода в Белый дом его предшественника.
Источник:
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