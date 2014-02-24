Как Общественная палата помогает строить новую экономику России

23 января 2017, понедельник, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Как Общественная палата помогает строить новую экономику России

В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.Премии "Бизнес-Успех" доверена важная миссия: онапризвана стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды в стране. Первыйзампред правительства, возглавивший Попечительский совет, предложил уделитьособое внимание популяризации малого и среднего предпринимательства нателевидении. Игорь Шувалов отметил, чтоподдержка предпринимателей – задача государственной важности, и напомнил отеплых партнерских отношениях с "Опорой России" и о крупных совместныхпроектах.Заместителем председателя Попечительского совета стал секретарьОбщественной палаты Александр Бречалов. Также в него вошли председательПопечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов и генеральный директоравтономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив попродвижению новых проектов" Андрей Никитин.Как подчеркнул Александр Бречалов, у бизнес-сообщества естьсам контент и понимание, как сделать его "продающим", однако переговоры сруководством телеканалов пока не привели к положительным результатам. Инициативусекретаря ОП поддержал Игорь Шувалов, подчеркнув, что проблема недостаточногоосвещения предпринимательских проектов в СМИ действительно существует.Первый вице-премьерпредложил совместно подумать надформатом таких передач и заявил, что обратиться с соответствующими инициативамик президенту. Пока же Шувалов предложил генеральному директору "Первогоканала" Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" длямолодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижениипредпринимательских ценностей.Генеральный директор автономной некоммерческой организации"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" АндрейНикитин рассказал о важности проведения премии "Бизнес-Успех". Благодаря ей в поддержкемалого бизнеса активно участвуют моногорода, представители которых всегда естьв финале. Каждый год после проведения премии инвесторы приходят в регионы имуниципалитеты-победители, там открываются новые производства, сказал Никитин.В конечном итоге премия "Бизнес-Успех" создает новуюэкономику России. За шесть лет мероприятие охватило 53 региона и более 47 тысячучастников, в том числе более трех с половиной тысяч глав муниципалитетов. Президентобщероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калининотметил, что за это время премия заставила поверить в малый бизнес тысячимолодых людей."Интерес к национальной премии растет год от года. Сотнитысяч предпринимателей приняли участие в этом проекте. Они рассказывают о том,как начинали с нуля и чего смогли добиться".По словам Калинина, финалисты премии – люди, которыеповерили в себя, в свою страну и сделали то, что до них никто не делал. Именноони, каждый из них, создают новую экономику нашей страны.В этом году за премию борются три проекта – из Карелии,Ярославля и Челябинской области. И впервые она будет вручена в номинации ЗОЖ("Здоровый образ жизни"). Всего же в оргкомитет конкурса поступилоболее тысячи заявок на соискание премии из восьми федеральных округов России.Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Из нихпобедителями стали 56 предпринимателей. И только 18 бизнес-проектов вышли вфинал федерального этапа премии. Три из них призваны способствовать здоровомуобразу жизни.Один из них – это спортивное мероприятие, полумарафон"Карьяла". В этом году он будет посвящен 100-летию Республики Карелия. Красотаместной природы и привлекательность для туристов стали отправной точкой вреализации идеи, которая даст возможность совместить бег и идеи здоровогообраза жизни с визитом в Карелию.Второй номинант – Артем Калабин из Ярославля с проектом"Russia Running". Этот Проект начался с организации в 2015 годуспортивно-массового мероприятия "Бегом по Золотому кольцу".Еще один ЗОЖ-проект – "Парижский полумарафон" СветланыМамедалиной из Челябинской области, где действительно есть село Париж с копиейЭйфелевой башни. Светлана много лет занималась спортивной ходьбой, а сейчасведет секцию по легкой атлетике и группу здоровья для инвалидов поскандинавской ходьбе.

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