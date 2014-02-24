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Как Общественная палата помогает строить новую экономику России
23 января 2017, понедельник, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Премии "Бизнес-Успех" доверена важная миссия: она
призвана стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды в стране. Первый
зампред правительства, возглавивший Попечительский совет, предложил уделить
особое внимание популяризации малого и среднего предпринимательства на
телевидении. Игорь Шувалов отметил, что
поддержка предпринимателей – задача государственной важности, и напомнил о
теплых партнерских отношениях с "Опорой России" и о крупных совместных
проектах.
Заместителем председателя Попечительского совета стал секретарь
Общественной палаты Александр Бречалов. Также в него вошли председатель
Попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов и генеральный директор
автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" Андрей Никитин.
Как подчеркнул Александр Бречалов, у бизнес-сообщества есть
сам контент и понимание, как сделать его "продающим", однако переговоры с
руководством телеканалов пока не привели к положительным результатам. Инициативу
секретаря ОП поддержал Игорь Шувалов, подчеркнув, что проблема недостаточного
освещения предпринимательских проектов в СМИ действительно существует.
Первый вице-премьер
предложил совместно подумать над
форматом таких передач и заявил, что обратиться с соответствующими инициативами
к президенту. Пока же Шувалов предложил генеральному директору "Первого
канала" Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для
молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении
предпринимательских ценностей.
Генеральный директор автономной некоммерческой организации
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андрей
Никитин рассказал о важности проведения премии "Бизнес-Успех". Благодаря ей в поддержке
малого бизнеса активно участвуют моногорода, представители которых всегда есть
в финале. Каждый год после проведения премии инвесторы приходят в регионы и
муниципалитеты-победители, там открываются новые производства, сказал Никитин.
В конечном итоге премия "Бизнес-Успех" создает новую
экономику России. За шесть лет мероприятие охватило 53 региона и более 47 тысяч
участников, в том числе более трех с половиной тысяч глав муниципалитетов. Президент
общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин
отметил, что за это время премия заставила поверить в малый бизнес тысячи
молодых людей."Интерес к национальной премии растет год от года. Сотни
тысяч предпринимателей приняли участие в этом проекте. Они рассказывают о том,
как начинали с нуля и чего смогли добиться".
По словам Калинина, финалисты премии – люди, которые
поверили в себя, в свою страну и сделали то, что до них никто не делал. Именно
они, каждый из них, создают новую экономику нашей страны.
В этом году за премию борются три проекта – из Карелии,
Ярославля и Челябинской области. И впервые она будет вручена в номинации ЗОЖ
("Здоровый образ жизни"). Всего же в оргкомитет конкурса поступило
более тысячи заявок на соискание премии из восьми федеральных округов России.
Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Из них
победителями стали 56 предпринимателей. И только 18 бизнес-проектов вышли в
финал федерального этапа премии. Три из них призваны способствовать здоровому
образу жизни.
Один из них – это спортивное мероприятие, полумарафон
"Карьяла". В этом году он будет посвящен 100-летию Республики Карелия. Красота
местной природы и привлекательность для туристов стали отправной точкой в
реализации идеи, которая даст возможность совместить бег и идеи здорового
образа жизни с визитом в Карелию.
Второй номинант – Артем Калабин из Ярославля с проектом
"Russia Running". Этот Проект начался с организации в 2015 году
спортивно-массового мероприятия "Бегом по Золотому кольцу".
Еще один ЗОЖ-проект – "Парижский полумарафон" Светланы
Мамедалиной из Челябинской области, где действительно есть село Париж с копией
Эйфелевой башни. Светлана много лет занималась спортивной ходьбой, а сейчас
ведет секцию по легкой атлетике и группу здоровья для инвалидов по
скандинавской ходьбе.
Источник:
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