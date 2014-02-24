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Как объяснить любовь с первого взгляда
26 декабря 2016, понедельник, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Разобраться с этим феноменом поможет
эксперт в области активации памяти прошлых жизней, руководитель Института
Реинкарнационики (Латвия) Марис Дрешманис.Откуда берется это чувствоЕсть несколько теорий,
объясняющих подобное состояние. Одни ученые склоняются к тому, что все дело в
психологической готовности человека встретить свою любовь. Когда мы знакомимся
с человеком, который соответствует нашим ожиданиям, мы даем себе внутреннее
разрешение влюбиться, и нас накрывает поток чувств. Другие специалисты считают,
что любовь с первой встречи возникает на генном уровне, и ничего магического в
этом процессе нет. В соответствии с этой теорией при первой встрече в течение
пары минут происходит микроанализ "подходит ли кандидат для продолжения рода?".
И если ответ "да" – мы влюбляемся. Иные специалисты придерживаются
мнения, что нам нравятся мужчины и женщины, похожие на наших родителей (или на
нас самих), а кто-то считает, что вовсе все дело в феромонах, и мы выбираем
партнера… по запаху.Но самая невероятная и мистическая версия – это реинкарнационное пробуждение памяти о прошлых
встречах. Мы встречаем родную душу, с которой уже были связаны в прошлом.
Момент озарения сопровождается полной уверенностью, что этот абсолютно
незнакомый человек – твоя судьба.
Память прошлогоВрач-гипнолог и писатель Ричард
Уэбстер считает, что отношения между родственными душами представляют собой
связь двух людей, которая существовала на протяжении многих реинкарнаций, в
которых партнеры помогают друг другу усвоить определенные уроки и выполнить
задачи, поставленные каждой конкретной жизнью.Доктор, гипнотерапевт Майкл
Ньютон говорил, что перед новым рождением родственные души встречаются и
договариваются, по каким признакам узнают друг друга в новом мире. Ими могут
быть различные неприметные, на первый взгляд, мелочи: духи, определенные
украшения, одежда, манера разговаривать...
Один из пациентов, которого доктор
Ньютон методом регрессивного гипноза вводил в транс, рассказал, что ему
предстояло узнать свою будущую жену по оригинальному серебряному кулону на шее
и звонкому, как колокольчик, смеху, а она его должна была вспомнить по большим
ушам и неловкости во время их первого танца.Как утверждает доктор Ньютон, если
кто-либо не распознал знаки, то судьба снова и снова будет сталкивать его с
этим человеком.Реинкарнация. Истории любви"Однажды не так давно я уехала за
границу и буквально с аэропорта столкнулась с необычным состоянием. Не успев
взглянуть на одного человека, я почувствовала к нему магнетическое притяжение.
Я не могла понять, что со мной происходит. Меня тянуло миллионами проводов к
этому иностранцу. Мне казалось, я его откуда-то знаю…" – начинает свою историю
Алена.После той поездки, она никак не
могла забыть незнакомца и ощущение, что этот человек ей хорошо знаком, оно преследовало
ее день ото дня. Заинтересовавшись темой реинкарнации, девушка прошла курс
погружения в "прошлую жизнь" и увидела, что была действительно замужем за тем
человеком в другой жизни. Но на этом история не закончилась…Через какое-то время тот самый
мужчина сам отыскал ее! Оказалось, что у него остались точно такие впечатления
от встречи. "Я боялся признаться тебе, чтобы ты не посчитала мои слова
сумасшедшими. Я чувствую, что тебя откуда-то знаю, очень давно", – сказал он.Есть еще несколько интересных
случаев из мира публичных людей. Например, Билл Клинтон и его будущая жена
Хиллари, еще будучи студентами, впервые увидев друг друга в Йельском
университете, буквально замерли на месте. Неизвестно, сколько это длилось, но,
наконец, Хиллари произнесла фразу, ставшую позже знаменитой: "Если ты
собираешься смотреть на меня, а я – на тебя, нам стоит познакомиться". А Марина
Влади утверждает, что, увидев ее, Владимир Высоцкий сказал: "Наконец-то я встретил
Вас"."В большинстве случаев души
планируют свои будущие жизни еще до воплощения. Вначале они решают, какие
качества хотят развить, выбирают пол: одни качества удобнее развить в женском
теле, другие – в мужском. Потом подбирают обстоятельства, страну проживания и
тело. На выбор предоставляются несколько тел, и душа решает, в каком теле ей
будет удобнее проходить предстоящие уроки. Когда с телом определились, то душа
может обратиться с просьбой к другим близким ей душам, друзьям, чтобы они
воплотились "по соседству", например, сыграли роль ребенка, второго мужа, или
другого близкого человека", – рассказал Марис Дрешманис.По его словам, существуют различные
"напоминалки", помогающие узнать того человека, с которым суждено быть вместе. Доверьтесь
своей интуиции и не ищите объяснений, если внутренний голос подсказывает вам,
что все происходит правильно.
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