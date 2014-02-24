Как объяснить любовь с первого взгляда

26 декабря 2016, понедельник, 12:59 – ИА СОЧИ-24



Как объяснить любовь с первого взгляда

Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда.Разобраться с этим феноменом поможетэксперт в области активации памяти прошлых жизней, руководитель ИнститутаРеинкарнационики (Латвия) Марис Дрешманис.Откуда берется это чувствоЕсть несколько теорий,объясняющих подобное состояние. Одни ученые склоняются к тому, что все дело впсихологической готовности человека встретить свою любовь. Когда мы знакомимсяс человеком, который соответствует нашим ожиданиям, мы даем себе внутреннееразрешение влюбиться, и нас накрывает поток чувств. Другие специалисты считают,что любовь с первой встречи возникает на генном уровне, и ничего магического вэтом процессе нет. В соответствии с этой теорией при первой встрече в течениепары минут происходит микроанализ "подходит ли кандидат для продолжения рода?".И если ответ "да" – мы влюбляемся. Иные специалисты придерживаютсямнения, что нам нравятся мужчины и женщины, похожие на наших родителей (или нанас самих), а кто-то считает, что вовсе все дело в феромонах, и мы выбираемпартнера… по запаху.Но самая невероятная и мистическая версия – это реинкарнационное пробуждение памяти о прошлыхвстречах. Мы встречаем родную душу, с которой уже были связаны в прошлом.Момент озарения сопровождается полной уверенностью, что этот абсолютнонезнакомый человек – твоя судьба.Память прошлогоВрач-гипнолог и писатель РичардУэбстер считает, что отношения между родственными душами представляют собойсвязь двух людей, которая существовала на протяжении многих реинкарнаций, вкоторых партнеры помогают друг другу усвоить определенные уроки и выполнитьзадачи, поставленные каждой конкретной жизнью.Доктор, гипнотерапевт МайклНьютон говорил, что перед новым рождением родственные души встречаются идоговариваются, по каким признакам узнают друг друга в новом мире. Ими могутбыть различные неприметные, на первый взгляд, мелочи: духи, определенныеукрашения, одежда, манера разговаривать...Один из пациентов, которого докторНьютон методом регрессивного гипноза вводил в транс, рассказал, что емупредстояло узнать свою будущую жену по оригинальному серебряному кулону на шееи звонкому, как колокольчик, смеху, а она его должна была вспомнить по большимушам и неловкости во время их первого танца.Как утверждает доктор Ньютон, есликто-либо не распознал знаки, то судьба снова и снова будет сталкивать его сэтим человеком.Реинкарнация. Истории любви"Однажды не так давно я уехала заграницу и буквально с аэропорта столкнулась с необычным состоянием. Не успеввзглянуть на одного человека, я почувствовала к нему магнетическое притяжение.Я не могла понять, что со мной происходит. Меня тянуло миллионами проводов кэтому иностранцу. Мне казалось, я его откуда-то знаю…" – начинает свою историюАлена.После той поездки, она никак немогла забыть незнакомца и ощущение, что этот человек ей хорошо знаком, оно преследовалоее день ото дня. Заинтересовавшись темой реинкарнации, девушка прошла курспогружения в "прошлую жизнь" и увидела, что была действительно замужем за темчеловеком в другой жизни. Но на этом история не закончилась…Через какое-то время тот самыймужчина сам отыскал ее! Оказалось, что у него остались точно такие впечатленияот встречи. "Я боялся признаться тебе, чтобы ты не посчитала мои словасумасшедшими. Я чувствую, что тебя откуда-то знаю, очень давно", – сказал он.Есть еще несколько интересныхслучаев из мира публичных людей. Например, Билл Клинтон и его будущая женаХиллари, еще будучи студентами, впервые увидев друг друга в Йельскомуниверситете, буквально замерли на месте. Неизвестно, сколько это длилось, но,наконец, Хиллари произнесла фразу, ставшую позже знаменитой: "Если тысобираешься смотреть на меня, а я – на тебя, нам стоит познакомиться". А МаринаВлади утверждает, что, увидев ее, Владимир Высоцкий сказал: "Наконец-то я встретилВас"."В большинстве случаев душипланируют свои будущие жизни еще до воплощения. Вначале они решают, какиекачества хотят развить, выбирают пол: одни качества удобнее развить в женскомтеле, другие – в мужском. Потом подбирают обстоятельства, страну проживания итело. На выбор предоставляются несколько тел, и душа решает, в каком теле ейбудет удобнее проходить предстоящие уроки. Когда с телом определились, то душаможет обратиться с просьбой к другим близким ей душам, друзьям, чтобы онивоплотились "по соседству", например, сыграли роль ребенка, второго мужа, илидругого близкого человека", – рассказал Марис Дрешманис.По его словам, существуют различные"напоминалки", помогающие узнать того человека, с которым суждено быть вместе. Доверьтесьсвоей интуиции и не ищите объяснений, если внутренний голос подсказывает вам,что все происходит правильно.

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