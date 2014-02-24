Как одна хромая утка возродила холодную войну

Российское посольство в Великобритании в своем аккаунте в социальной сети Twitter сравнило администрацию действующего президента США Барака Обамы с хромой уткой. По мнению представительства, дипломатов выдворяют из Соединенных Штатов в духе холодной войны. "Президент Обама высылает 35 дипломатов, как во времена холодной войны. Все, в том числе и американский народ, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации", – сообщается на странице посольства в Twitter. Текст сопровождается фотографией утки с подписью lame – "хромой".Многие жители Соединенных Штатов приняли сообщение посольства за розыгрыш, а некоторые из них предположили, что аккаунт посольства и вовсе был взломан. При этом в комментариях разгорелись споры по поводу новых санкций и якобы вмешательства России в президентские выборы в США.Отметим, что массовая высылка дипломатов – достаточно редкое явление в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. В последний раз подобное произошло в 1986 году во время холодной войны, когда Рональд Рейган отправил на родину 80 российских послов.Тем не менее частные случаи высылки дипломатов со стороны обеих стран случаются регулярно и, как правило, сопровождаются зеркальными ответными мерами. Например, летом уходящего года Соединенны Штаты выдворили из страны двух российских послов. Причиной тому стала драка между работником американского представительства в Москве и полицейским, попросившим иностранца предъявить документы. В ответ на изгнание послов Россия также отправила в США двух работников посольства.Также в 2013 году на родину из России улетел сотрудник ЦРУ Райан Фогл, работавший под прикрытием в американском посольстве в Москве. Похожие инциденты происходили и раньше – например, власти США выгнали еще двух послов из страны в 1989 и 1984 годах. Напомним, администрация президента США Барака Обамы приняла новый пакет антироссийских санкций в связи с кибератаками, якобы совершенными кремлевскими хакерами на американские серверы во время выборов главы государства. Согласно документу, "персонами нон грата" объявлены 35 российских послов, которые должны покинуть страну в течение 72 часов.
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Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»