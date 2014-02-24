Как пассажирам получить деньги за задержку авиарейса

31 января 2017, вторник, 15:59 – ИА СОЧИ-24



Как пассажирам получить деньги за задержку авиарейса

Отмены и задержки авиарейсов случаются по разным причинам, в том числе из-за внешних факторов. А значит, как бы авиакомпании ни улучшали качество сервиса, от нарушений в расписании полетов пассажиры не застрахованы.Между тем даже из этой неприятной ситуации можно выйти снаименьшими потерями, а в некоторых случаях даже заработать. Как же правильнодействовать, чтобы получить компенсацию от авиакомпании? Dni.Ru составилиинструкцию по выколачиванию денег за задержку рейсов.Помощь "коллекторов"Сами авиапассажиры крайне редко готовы влезать в судебныетяжбы с авиаперевозчиком. Не удивительно, что в последние годы появилось немалосервисов по оказанию помощи в получении компенсации от авиакомпаний.Рецепт "выбивания" денег прост. Пассажир,пострадавший в результате задержки самолета, оставляет на сайтекомпании-посредника заявку с информацией о рейсе и подписывает соглашение напредставление его интересов в общении с авиаперевозчиком.Приступив к работе, "коллектор" в первую очередьсобирает всю необходимую информацию. Сотрудники компании проверяют,действительно ли была задержка или отмена рейса, каково реальное время ожиданиявылета, по какой причине это случилось и так далee.Затем посредники вступают в диалог с авиакомпанией,предложив ей выплатить компенсацию в досудебном порядке. Этот процесс можетрастянуться на срок до десяти недель. Если разговор не получается, за нимследует судебное разбирательство, разъясняет Life.ru.Примечательно, что в целом в миреобъем рынка компенсаций по европейским направлениям достигает 2,6 миллиардaевро в год.Естественно, интернет-сервисы работают не за просто так.Стоимость услуги юристов подобных компаний составляет 25% от размера полученнойкомпенсации. При этом сам пассажир ничем не рискует: есликомпания-"коллектор" дело не выиграет, то и денег от клиента неполучит.Когда положена компенсацияЕсли рейс задержала европейская авиакомпания в любой точке мира или вы вылетали на самолете любой авиакомпании из аэропорта страны Евросоюза, то можно сказать, что вам крупно повезло. В этих случаяхавиапассажиры могут рассчитывать на выплату от 250 до 600 евро при задержкерейса на срок от трех часов либо при отмене рейса, пропущенной пересадке иовербукинге. Напомним, так называется ситуация, когда билетов на рейс проданобольше, чем было кресел в самолете, и по этой причине пассажиру было отказано впосадке.Между тем при подаче исков в суд любой страны ЕС против"проштрафившихся" российских авиаперевозчиков их европейскиепредставительства готовы выложитьпричитающиеся пассажирам компенсации в европейской валюте. В настоящее времясамая большая сумма, которую получили россияне, составила 1800 евро – семье изтрех человек выплатили компенсацию по 600 евро на каждого.При этом с компенсациями за задержки и отмены федеральныхрейсов дело обстоит иначе. По словам юристов, основная проблема состоит в том,что выплаты ничтожно малы: в нынешнем варианте законодательства за один часзадержки рейса российскому авиапассажиру полагается 25 рублей. Учитывая этотфактор, многие пострадавшие от задержки или отмены самолета предпочитают незатевать разбирательство. Ведь даже если рейс был задержан на четыре часа,человек может рассчитывать лишь на 100 рублей. Российские власти уже пообещали внести в Воздушный кодекспоправки, чтобы увеличить компенсации за задержки рейсов до 380 тысяч рублей напассажира. Но пока дальше слов это не пошло.Как самому получить компенсациюЕсли вы не хотите прибегать к услугам посредников, то впервую очередь предстоит разобраться с законодательством страны вылета, либостраны "прописки" авиаперевозчика. Это две юрисдикции, под которыеможет подпадать рейс. Далее вам нужно оценить ситуацию, чтобы понять, возможноли получение компенсации.Следующий шаг – составление претензии в авиакомпанию наанглийском языке с оглядкой на законодательство ЕС в целом и законодательствотой страны, где либо "прописан" авиаперевозчик, либо произошел случайзадержки самолета, отмены рейса, овербукинг.Составленное заявление следует отправить в авиакомпаниюодним из способов, которые указаны на сайте перевозчика. Кто-то хочет получитьего по электронной почте, кто-то требует заполнить соответствующую форму насайте, а кто-то предлагает прислать факс или письмо в конверте. Самое главное –добиться получения ответа от авиакомпании посредством дополнительных обращенийи звонков.Скорее всего, вы получите отказ в выплате компенсации, либоваше обращение будет проигнорировано. В случае получения отказа вамисоставляется юридически аргументированный ответ со всеми ссылками назаконодательство. Далее вам следует обращаться в органы стран Евросоюза,регулирующие взаимоотношения перевозчика и пассажира. Последней инстанциейстанет суд. Скорее всего, на всю переписку и ожидание у вас уйдет год.Что требовать в аэропорту при задержке рейса или егопереносеСпустя два часа после задержки вы имеете право напрохладительные напитки и холодные закуски. Далее авиакомпания должна кормитьвас каждые три-четыре часа. Кроме этого, за счет авиаперевозчика вы можетесделать два телефонных звонка или вам должны предоставить возможность отправитьE-mail или факс. Если с вами летят дети до семи лет, то вам обязаныпредоставить комнату матери и ребенка.Спустя четыре часа задержки вы имеете право на горячеепитание (далее каждые шесть часов). При задержке рейса на восемь часов вдневное время или на шесть часов в ночное вас обязаны разместить в гостинице напериод задержки с предоставлением трансфера до гостиницы и обратно в аэропорт.Если же ваш рейс неожиданно отменили, а вы уже находитесь ваэропорту, то вы вправе требовать альтернативный транспорт в конечную точкуназначения при первой же возможности. Либо попросить перебронирование на болеепозднюю, удобную для вас дату, учитывая количество доступных мест. При этомобязанность авиакомпании предоставлять помощь и проживание прекращается.Возмещение стоимости билета вам положено в течение семидней, а также возвращение в исходную точку маршрута, если дальнейшеепродолжение путешествия не имеет смысла. Это распространяется также на задержкидлительностью более пяти часов.Если вы столкнулись с задержкой или отменой рейса, будет нелишним сделать пару фотографий экрана, где написано, что рейс задержан. Видеале постарайтесь взять справку с печатью аэропорта, где будет указаноофициальное время задержки. И главное правило: никогда не выкидывайтепосадочные талоны! Примечательно, что срок давности на выплату компенсацииколеблется от трех до шести лет в зависимости от законодательства страны, под котороеподпадает авиаперевозчик.

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