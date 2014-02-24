Как политики окунулись в иордань

19 января 2017, четверг, 12:30 – ИА СОЧИ-24



Как политики окунулись в иордань

Праздник Крещения отмечают 19 января все православные. Среди тех, кто следует обычаю погружаться в этот день в крещенскую прорубь (иордань) – известные спортсмены и политики.Знаменитый боксер Николай Валуев не нарушил многолетнейтрадиции на Крещение. Депутат Госдумы окунулсяв иордань в Красноярске. Валуев прочитал молитву и трижды погрузился в купель вгубернаторской резиденции "Сосны".Как рассказывает спортсмен-депутат, впервые он окунулся впрорубь на Крещение, когда ему было 28 лет. С тех пор боксер проделывает этокаждый год. "С молитвой легче всего. Теперь нам жарко, ибо господьдает нам силы духовные и физические. Каждый спортсмен это знает, и я неисключение", – цитирует депутата издание "Столица 24". Обычай купания в крещенской проруби соблюдает и губернаторЛенинградской области Александр Дрозденко. Минувшей ночью журналисты заметили Дрозденковозле иордани. Для крещенского купания губернатор выбрал купель на Тохколодскомозере, которое расположено в деревне Юкки во Всеволожском районе, сообщает"47news".Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко своей любовью ккрещенской традиции известен на весь Приморский край. Своим примером онвдохновляет и других сотрудников администрации. Член Совета Федерации от Югры отмечал праздник Крещения народине. Эдуард Исаков окунается в купель уже на протяжении 20 лет. "Стараюсь не пропускать, несмотря на загруженность поработе и командировки. В этот день душа и тело очищается – Господь прощает нашиошибки, и для всех православных большой праздник. Я стараюсь к этому тожеприкоснуться и очистить душу и тело. Одно время я круглый год занималсяморжеванием, обливался водой и утром, и вечером. Но сейчас, проживая в Москве,не имею такой возможности", – признался сенатор журналистам.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вправославный праздник Крещения Господня посетил церковное богослужение вВерхотурье и присутствовал на церемонии освящения уникального колокола. Там же,в Верхотурье, как и многие верующие, Куйвашев иокунулся в освященную иордань.Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Павел Астахов встретилпраздник в Кемеровской области. Он отдал дань традиции, погрузившись в купельна реке Кия возле города Мариинска. Самый известный почитатель традиции крещенского купаниясреди лидеров российских партий – глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политикежегодно радует сторонников фото– и видеоотчетами о знаменательном событии. В этом году данных, к сожалению, пока не поступало.

СОЧИ 24