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Как политики окунулись в иордань
19 января 2017, четверг, 12:30 – ИА СОЧИ-24
Знаменитый боксер Николай Валуев не нарушил многолетней
традиции на Крещение. Депутат Госдумы окунулся
в иордань в Красноярске. Валуев прочитал молитву и трижды погрузился в купель в
губернаторской резиденции "Сосны".Как рассказывает спортсмен-депутат, впервые он окунулся в
прорубь на Крещение, когда ему было 28 лет. С тех пор боксер проделывает это
каждый год. "С молитвой легче всего. Теперь нам жарко, ибо господь
дает нам силы духовные и физические. Каждый спортсмен это знает, и я не
исключение", – цитирует депутата издание "Столица 24". Обычай купания в крещенской проруби соблюдает и губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Минувшей ночью журналисты заметили Дрозденко
возле иордани. Для крещенского купания губернатор выбрал купель на Тохколодском
озере, которое расположено в деревне Юкки во Всеволожском районе, сообщает
"47news".Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко своей любовью к
крещенской традиции известен на весь Приморский край. Своим примером он
вдохновляет и других сотрудников администрации. Член Совета Федерации от Югры отмечал праздник Крещения на
родине. Эдуард Исаков окунается в купель уже на протяжении 20 лет. "Стараюсь не пропускать, несмотря на загруженность по
работе и командировки. В этот день душа и тело очищается – Господь прощает наши
ошибки, и для всех православных большой праздник. Я стараюсь к этому тоже
прикоснуться и очистить душу и тело. Одно время я круглый год занимался
моржеванием, обливался водой и утром, и вечером. Но сейчас, проживая в Москве,
не имею такой возможности", – признался сенатор журналистам.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в
православный праздник Крещения Господня посетил церковное богослужение в
Верхотурье и присутствовал на церемонии освящения уникального колокола. Там же,
в Верхотурье, как и многие верующие, Куйвашев и
окунулся в освященную иордань.
Бывший омбудсмен, а ныне адвокат Павел Астахов встретил
праздник в Кемеровской области. Он отдал дань традиции, погрузившись в купель
на реке Кия возле города Мариинска. Самый известный почитатель традиции крещенского купания
среди лидеров российских партий – глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политик
ежегодно радует сторонников фото– и видеоотчетами о знаменательном событии. В этом году данных, к сожалению, пока не поступало.
Источник:
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