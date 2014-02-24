Как полковник Захарченко кошмарил бизнесменов

23 января 2017, понедельник, 10:46 – ИА СОЧИ-24



Как полковник Захарченко кошмарил бизнесменов

Бывшего врио главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко заподозрили в шантаже руководства поставщика оборудования "Энергетический стандарт". Сотрудники ГУЭБиПК МВД вымогали у представителей компании 90 миллионов рублей.В 2012 году работники ГУЭБиПК предложили сотрудничество руководству "Энергетического стандарта", сообщает Life.ru. Однако представители фирмы отказались от сделки, поскольку их бизнес был чист. Теперь они полагают, что оперативников подослали конкуренты. Начальником ГУЭБиПК тогда был Денис Сугробов, а в управлении "Т" курирующее топливно-энергетическую сферу подразделение возглавлял полковник Дмитрий Захарченко.В 2013-2014 годах "Энергетический стандарт" стал мишенью для полицейских и сотрудников ФНС. После камеральной проверки они выявили у фирмы налоговый долг в размере 900 миллионов рублей. Через некоторое время с руководством компании связались неизвестные, пообещавшие решить проблемы за 90-270 миллионов рулей.По словам источника в спецслужбах, "оборотни в погонах" действовали по стандартной схеме. "Суть заключалась в том, что оперативники договаривались с налоговиками, подбирали жертв, чтобы навесить на них крупный долг и стрясти деньги за решение проблем", – пояснил он. После того как "Энергетический стандарт" отказался платить за устранение долга, оперативники решили навредить бизнесу. "Они стали обзванивать ключевых партнеров компании и требовать прекратить сотрудничество. Оперативники говорили, что у "Энергетического стандарта" начались большие проблемы с законом и скоро все руководство фирмы окажется за решеткой", – уточнил источник в спецслужбах. Со слов поставщиков оборудования, их партнеров обзванивал сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ по городу Москве подполковник Василий Головачев.В 2014 году Сугробов был арестован по подозрению в вымогательстве и получении взяток. Однако работники управления продолжили шантажировать "Энергетический стандарт".В 2015 году представители организации согласились на переговоры с оперативниками. "На встрече, которая традиционно проходила в одном из ресторанов Москвы, присутствовали начальник управления "Т" Александр Тищенко, его заместитель Дмитрий Захарченко, а также оперативник 13-го отдела четвертой ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД по Москве Василий Головачев", – заявил источник. Полицейские вновь пообещали решить проблемы фирмы за определенную плату, но предприниматели отказались. Шантаж продолжился и в 2016 году. К тому времени бизнесмены потеряли прибыль и лишились ключевых партнеров, поэтому решили обратиться за помощью в Минэнерго, управление собственной безопасности МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Все эти инстанции получили письма с обвинениями в адрес оперативников, в частности представитель "Энергетического стандарта" Алексей Кулагин в обращении к СКР заявил о противоправных действиях Василия Головачева. "15 ноября 2016 года оперативник Василий Головачев на встрече с сотрудниками налоговой инспекции №6 города Москвы требовал от них подписания "правильного" акта в отношении "Энергетического стандарта". Иначе полицейский грозился пересажать всех сотрудников инспекции", – отметил Кулагин.На основании полученных писем была организовала доследственная проверка. По ее итогам в отношении Захарченко и его бывших коллег могут быть возбуждены новые уголовные дела. Напомним, что замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В процессе обысков из квартиры его сестры было изъято 8,5 миллиарда рублей. "При обысках у Захарченко нашли документы его коллег по ГУЭБиПК – информацию об их банковских счетах, материалы уголовных дел, записи о финансах и другие интересные бумаги. Все это указывает, что Захарченко, возможно, был хранителем общака и финансистом группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ГУЭБиПК", – заявил источник в спецслужбах.

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