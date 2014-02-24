Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов

Украина готовится заморозить социальные выплаты своим гражданам, повысить тарифы на коммунальные услуги и провести ряд других мероприятий, которые ухудшат социально-экономическое положение в государстве. Соответствующие требования содержатся в подписанном официальным Киевом меморандуме о выделении стране нового кредита от МВФ. По сообщению украинского телеканала "Вести", большую часть выделенного МВФ миллиарда долларов Украина потратит на обслуживание уже ранее взятых долгов. При этом в финансовой организации поставили ряд жестких условий, которые Киев обязан выполнить в ближайшее время.Руководство страны должно на неопределенный срок заморозить социальные гарантии гражданам на уровне 2017 года. Из-за этого каждый пенсионер может лишиться более чем 18 тысяч гривен в течение ближайших пяти лет. Также без пенсии могут остаться некоторые украинцы в возрасте 60-65 лет, а это еще 84 тысячи гривен. Кроме того, в МВФ потребовали ужесточить порядок начисления субсидий. "Вести" сообщают, что ради нового транша кредита киевское руководство готово пойти на разрешение иностранным лицам приобретать украинские сельскохозяйственные земли, находящиеся в государственной и частной собственности. Мораторий на продажу угодий, как ожидается, будет снят уже до конца этого года. Ранее Международный валютный фонд распространил заявление, в котором говорилось о достижении согласия с украинскими властями о предоставлении Киеву нового транша в размере миллиарда долларов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято после 20 марта.Эксперты, между тем, критикуют политику руководства страны. По их словам, новые кредиты идут на оплату ранее взятых, что приводит лишь к укреплению долговой кабалы Украины и дальнейшему обнищанию граждан страны. Недовольство высказывают и некоторые политики Незалежной. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в понедельник, 13 марта, заявил, что подает в суд на президента Петра Порошенко. Он обвинил главу государства в замалчивании условий соглашения по очередному валютному траншу от МВФ. Также он считает преступным молчание премьер-министра страны Владимира Гройсмана, председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и главы Министерства финансов Александра Данилюка.
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32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»