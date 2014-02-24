Как Порошенко переплюнул Януковича

13 января 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы.Экспертысвязывают ужесточение так называемых диктаторских законов Януковича с укреплениемвласти Петром Порошенко и общей радикализацией общества. К примеру, согласнозакону, предложенному Виктором Януковичем,было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в томчисле преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такиенарушения предусматривалось наказание до 2 лет. Теперь же Порошенкозапретил и отрицание голодомора,холокоста, геноцида крымских татар, а наказание за это увеличил в два с половинойраза."У властиесть удобный предлог – война в Донбассе. Идет ползучее свертывание демократии,наступление на свободу слова, собраний", – сказал в интервью украинскомуизданию "Вести" политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, такие нормы,как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны – достаточноужесточить правила нахождения на акциях. Например, пропускать на них участниковисключительно по документам. "Представьте,чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, – это было бы невозможно",– говорит эксперт.Украинские политологи утверждают, что предыдущая власть старалась соблюдатьбукву закона, нынешняя эти себя уже не утруждает: разгоняет акции протеста без предупреждений.Помимо законов о митингах, Порошенко внес измененияи в антитеррористические нормы, а также в механизм спецконфискации. Нынешнийглава МВД Украины Арсен Аваков добиваетсяеще и полной презумпции невиновности силовиков. "Это дастправоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16января". Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов понезначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", —подчеркивает политолог Руслан Бортник."Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" – неофициальноеназвание документов, принятых Верховной радой Украины 16 января 2014 годаи подписанных президентом Виктором Януковичем. Депутаты голосовали простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов.Принятие этих законов привело к силовому противостоянию митингующих исиловиков, протесты вышли за пределыКиева и охватили почти всю территорию Украины. Часть законов Верховная Рада позже отменила.Законы, в частности, запрещали экстремистскую деятельность,блокирование зданий государственных органов власти; вводилась уголовнаяответственность за незаконный сбор и распространение конфиденциальнойинформации о сотруднике правоохранительных или судебных органов и занесанкционированное вмешательство в работу государственных информационныхресурсов.

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