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Как Порошенко переплюнул Януковича

13 января 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24

Как Порошенко переплюнул Януковича
Как Порошенко переплюнул Януковича
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы.
Эксперты
связывают ужесточение так называемых диктаторских законов Януковича с укреплением
власти Петром Порошенко и общей радикализацией общества. К примеру, согласно
закону, предложенному Виктором  Януковичем,
было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в том
числе преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такие
нарушения предусматривалось наказание до 2 лет. Теперь же Порошенко
запретил  и отрицание голодомора,
холокоста, геноцида крымских татар, а наказание за это увеличил в два с половиной
раза.
"У власти
есть удобный предлог – война в Донбассе. Идет ползучее свертывание демократии,
наступление на свободу слова, собраний", – сказал в интервью украинскому
изданию "Вести" политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, такие нормы,
как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны – достаточно
ужесточить правила нахождения на акциях. Например, пропускать на них участников
исключительно по документам.  "Представьте,
чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, – это было бы невозможно",
– говорит эксперт.Украинские политологи утверждают, что предыдущая власть старалась соблюдать
букву закона, нынешняя эти себя уже не утруждает: разгоняет акции протеста без  предупреждений.

Помимо законов о митингах, Порошенко внес изменения
и в антитеррористические нормы, а также в механизм спецконфискации. Нынешний
глава  МВД Украины Арсен Аваков добивается
еще и полной презумпции невиновности силовиков. "Это даст
правоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16
января". Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов по
незначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", —
подчеркивает  политолог Руслан Бортник.


"Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" – неофициальное
название документов, принятых Верховной радой Украины 16 января 2014 года
и подписанных президентом Виктором Януковичем. Депутаты голосовали простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов.
Принятие этих законов привело к  силовому противостоянию митингующих и
силовиков,  протесты вышли за пределы
Киева и охватили почти всю территорию Украины. Часть законов Верховная  Рада позже отменила.

Законы, в частности, запрещали экстремистскую деятельность,
блокирование зданий государственных органов власти; вводилась уголовная
ответственность за незаконный сбор и распространение конфиденциальной
информации о сотруднике правоохранительных или судебных органов и за
несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных
ресурсов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:43
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

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сегодня, 16:15
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сегодня, 16:15
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сегодня, 15:59
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Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

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