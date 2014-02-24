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Как Порошенко переплюнул Януковича
13 января 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24
Эксперты
связывают ужесточение так называемых диктаторских законов Януковича с укреплением
власти Петром Порошенко и общей радикализацией общества. К примеру, согласно
закону, предложенному Виктором Януковичем,
было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в том
числе преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такие
нарушения предусматривалось наказание до 2 лет. Теперь же Порошенко
запретил и отрицание голодомора,
холокоста, геноцида крымских татар, а наказание за это увеличил в два с половиной
раза.
"У власти
есть удобный предлог – война в Донбассе. Идет ползучее свертывание демократии,
наступление на свободу слова, собраний", – сказал в интервью украинскому
изданию "Вести" политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, такие нормы,
как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны – достаточно
ужесточить правила нахождения на акциях. Например, пропускать на них участников
исключительно по документам. "Представьте,
чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, – это было бы невозможно",
– говорит эксперт.Украинские политологи утверждают, что предыдущая власть старалась соблюдать
букву закона, нынешняя эти себя уже не утруждает: разгоняет акции протеста без предупреждений.
Помимо законов о митингах, Порошенко внес изменения
и в антитеррористические нормы, а также в механизм спецконфискации. Нынешний
глава МВД Украины Арсен Аваков добивается
еще и полной презумпции невиновности силовиков. "Это даст
правоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16
января". Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов по
незначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", —
подчеркивает политолог Руслан Бортник.
"Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" – неофициальное
название документов, принятых Верховной радой Украины 16 января 2014 года
и подписанных президентом Виктором Януковичем. Депутаты голосовали простым поднятием рук, без обсуждения и реального подсчета голосов.
Принятие этих законов привело к силовому противостоянию митингующих и
силовиков, протесты вышли за пределы
Киева и охватили почти всю территорию Украины. Часть законов Верховная Рада позже отменила.
Законы, в частности, запрещали экстремистскую деятельность,
блокирование зданий государственных органов власти; вводилась уголовная
ответственность за незаконный сбор и распространение конфиденциальной
информации о сотруднике правоохранительных или судебных органов и за
несанкционированное вмешательство в работу государственных информационных
ресурсов.
Источник:
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