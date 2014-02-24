Как Порошенко врет о победах на Западе

31 марта 2017, пятница, 08:44 – СОЧИ-24



Как Порошенко врет о победах на Западе

Украинская газета раскрыла секрет "успеха" Петра Порошенко на мировой арене. Оказывается, глава государства постоянно выдает желаемое за действительное.По итогам встречи украинского президента с послами Евросоюза Киев заявил, что на мероприятии обсуждались "деструктивные действияРоссии" в Донбассе. При этом в ЕС сообщили, что речь шла о проблемах коррупции, пишет "Европейская правда". И это не единственный пример. В феврале 2017 года после беседы Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом Киев отметил,что Украина находится в числе американских приоритетов. В сообщении Белого дома не содержалось даже упоминания о "приоритетах", зато были подробноописаны реформы, которые следует провести Киеву. Пресс-службаПорошенко о реформах предпочла умолчать.Иногда "победы" украинского лидера вовсеоказываются выдуманными. В январе 2015 года после телефонного разговора с главойЕвропарламента Мартином Шульцем он заверил, что европейскиепарламентарии готовы признать ДНР и ЛНР террористическимиорганизациями. Шульц таких обещаний не давал, и заявление Порошенко повлекло дипломатический скандал, который, впрочем, удалось замять.Несколько раз из-за подобных преувеличений Порошенко приходилоськраснеть. Например, конфуз случился весной 2016 года, когда пресс-служба главы Украины сообщила о еговстрече с лидером США Бараком Обамой. На самом деле речь шла лишь о протокольном рукопожатии на саммите по ядерной безопасности.Все эти сомнительные манипуляции с информацией направленына внутреннюю аудиторию, отмечает издание. Их цель – представить внешнеполитические дела Украины в выгодном свете.

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