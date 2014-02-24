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Как Порошенко врет о победах на Западе
31 марта 2017, пятница, 08:44 – СОЧИ-24
По итогам встречи украинского президента с послами Евросоюза Киев заявил, что на мероприятии обсуждались "деструктивные действия
России" в Донбассе. При этом в ЕС сообщили, что речь шла о проблемах коррупции, пишет "Европейская правда". И это не единственный пример. В феврале 2017 года после беседы Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом Киев отметил,
что Украина находится в числе американских приоритетов. В сообщении Белого дома не содержалось даже упоминания о "приоритетах", зато были подробно
описаны реформы, которые следует провести Киеву. Пресс-служба
Порошенко о реформах предпочла умолчать.
Иногда "победы" украинского лидера вовсе
оказываются выдуманными. В январе 2015 года после телефонного разговора с главой
Европарламента Мартином Шульцем он заверил, что европейские
парламентарии готовы признать ДНР и ЛНР террористическими
организациями. Шульц таких обещаний не давал, и заявление Порошенко повлекло дипломатический скандал, который, впрочем, удалось замять.
Несколько раз из-за подобных преувеличений Порошенко приходилось
краснеть. Например, конфуз случился весной 2016 года, когда пресс-служба главы Украины сообщила о его
встрече с лидером США Бараком Обамой. На самом деле речь шла лишь о протокольном рукопожатии на саммите по ядерной безопасности.
Все эти сомнительные манипуляции с информацией направлены
на внутреннюю аудиторию, отмечает издание. Их цель – представить внешнеполитические дела Украины в выгодном свете.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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