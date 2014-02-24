Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам

22 февраля 2017, среда, 14:00 – ИА СОЧИ-24



Как Порошенко заставляет себя страдать по ночам

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook.Бутусов заявил, что из-за этого у главы государства, как и у многих других чиновников, складывается искаженное представление о ситуации в стране. "Руководители страны не знают реального мнения избирателей, политики не общаются со своими избирателями и не ведут партийной работы", – посетовал он. По его словам, общественное мнение для президента Порошенко – это "когда Петр Алексеевич заходит в Facebook и заставляет сам себя страдать". Бутусов уточнил, что украинский лидер читает посты о власти, в том числе о себе, а также оставленные пользователями соцсети комментарии, после чего анализирует прочитанное. "К сожалению, у многих наших политиков есть болезнь Facebook. Они представляют себе, что Facebook – это общественное мнение миллионной страны, а это не так", – подчеркнул Бутусов. При этом он отметил, что "масла в огонь" подливают силовые органы, которые запугивают Порошенко "страшилками" о неизбежном мятеже.Напомним, ранее в сети распространилось видео о посещении накануне украинским президентом траурного молебна о погибшей на Майдане зимой 2014 года "Небесной сотне". Пока священнослужители поминали жертв кровавых событий, Порошенко решил немного отвлечься и достал мобильный телефон. Больше на траурное мероприятие глава украинского государства внимания не обращал. При этом у Порошенко возникли проблемы с гаджетом, и ему потребовалась помощь стоявшего рядом премьер-министра Владимира Гройсмана. На некорректное поведение украинского лидера обратила внимание его жена. Случившееся привлекло внимание и пользователей социальных сетей, которые принялись гадать, чем так увлекся Порошенко. Версии были выдвинуты разные: игра Angry Birds, просмотр видеороликов и даже интимная переписка.

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