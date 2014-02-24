Как правильно подготовиться к крещенскому купанию

17 января 2017, вторник, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Как правильно подготовиться к крещенскому купанию

В ночь 19 января православные отмечают великий праздник Крещение Господне. В это время принято купаться в проруби, а дело это не только духовно облагораживающее, но и весьма ответственное.Нельзя забывать, что помимо душисуществует и тело, которое нуждается в определенном внимании и заботе. Поэтомунеобходимо знать, как нужно правильно подготовиться к купанию. Погружение в ледяную воду являетсясильным стрессом для всего организма. Верующим и просто любителям зимнихкупаний лучше всего закалять организм заранее: в идеале сделать этот процессрастянутым на весь год, дабы тело всегда было в тонусе. Но есть способыподготовиться и в более короткий срок. Например, "разминку" можно организовать,набрав холодной воды в таз и держа в ней ступни ног: сначала по чуть-чуть, азатем более продолжительное время. После каждой такой процедуры, нужно насухо,до "жара" вытирать ноги и активно двигаться, предварительно надев теплые носки.Также для этих целей подойдет ванная, наполненная сначала прохладной, а потомхолодной водой, контрастный душ, обливания, хождение босиком по снегу (можно набалконе, если он там есть). Главное, чтобы организм постепенно начинал понимать"что его ждет", понижать температуру воды и повышать время закалки стоитпонемногу, бравада здесь неуместна.Стоит понимать, что крещенскиекупания – это традиция, а не обязательный церковный обряд. Можно озвучить такоеправило: если вы не уверены на все 100% – лучше поправить здоровье и хорошенькоподготовиться к следующему году, начав это делать заблаговременно.О противопоказаниях инюансах купания в проруби Dni.Ru рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, категорически противопоказанокупание в проруби людям в острых состояниях различных заболеваний или страдающимхроническими заболеваниями, особенно перенесшим гипертонический криз (за 2-3месяца до этого), после инфаркта (особенно за 6 месяцев). Нельзя купаться влюбом состоянии, сопровождающемся повышенной температурой, призаболеваниях ангиной, тонзиллитом,заболеваниях мочеполовой системы. Нецелесообразно купание в порубидетям младше 6-7 лет, да и пожилым людям совсем ни к чему после 60 летбросаться в прорубь, если они это делают в первый раз. Беременным и кормящимженщинам также не стоит окунаться в холодную воду."Лучше всего готовиться ккрещенским купаниям начинать летом или хотя бы осенью. Но если вы этого несделали, можете окунуться предварительно в ванну или принять прохладный душ. Вэтот день любая водная процедура будет особенно полезна для здоровья. Алкоголь категорически недопустимпри купании в проруби. Ни для храбрости, ни для согревания. Последствия могутбыть самими печальными. Лучше позаботится, чтобы рядом с прорубью в 5-10минутах ходьбы было место, где можно выпить теплый напиток или чай. Необходимоподготовить простыни, полотенца, удобную одежду и обувь, чтобы после погруженияв воду, вы могли быстро и комфортно обтереться, надеть просторную и удобнуюодежду, и обувь, желательно без завязок", – отметила она. Желательно заранее узнать, гдепоблизости будет находиться специально оборудованное место для купания. Какправило, там грамотно вырезан лед, есть специальная лесенка с поручнем, местодостаточно освещено, рядом дежурят врачи. Каких-то случайных мест для зимнегокупания лучше избегать, так как это может закончиться трагедией: например, человекне сможет выбраться из воды, или ему станет плохо, а оказать помощь будетнекому. Готовить организм перед купаниемследует постепенно, не приводя его в состояние шокового стресса. Снимитеверхнюю одежду и обувь, затем все остальное – до купального костюма.Погружайтесь в прорубь не спеша, можно задержаться в состоянии, когда в воденоги около 10 секунд. Находиться в полном погружении в ледяной воде настоятельнорекомендуется не дольше 1-2 минут, хотя зачастую люди выскакивают гораздобыстрее. После окунания следует активными движениями растереть тело полотенцем(желательно немного жестким), потом надеть сухую одежду и выпить горячийбезалкогольный согревающий напиток. Одежду стоит брать с собой теплую ипросторную, ту, которую можно будет легко и быстро надеть после купания иобтирания.

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