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Как правильно подготовиться к крещенскому купанию
17 января 2017, вторник, 15:29 – ИА СОЧИ-24
Нельзя забывать, что помимо души
существует и тело, которое нуждается в определенном внимании и заботе. Поэтому
необходимо знать, как нужно правильно подготовиться к купанию. Погружение в ледяную воду является
сильным стрессом для всего организма. Верующим и просто любителям зимних
купаний лучше всего закалять организм заранее: в идеале сделать этот процесс
растянутым на весь год, дабы тело всегда было в тонусе. Но есть способы
подготовиться и в более короткий срок. Например, "разминку" можно организовать,
набрав холодной воды в таз и держа в ней ступни ног: сначала по чуть-чуть, а
затем более продолжительное время. После каждой такой процедуры, нужно насухо,
до "жара" вытирать ноги и активно двигаться, предварительно надев теплые носки.
Также для этих целей подойдет ванная, наполненная сначала прохладной, а потом
холодной водой, контрастный душ, обливания, хождение босиком по снегу (можно на
балконе, если он там есть). Главное, чтобы организм постепенно начинал понимать
"что его ждет", понижать температуру воды и повышать время закалки стоит
понемногу, бравада здесь неуместна.Стоит понимать, что крещенские
купания – это традиция, а не обязательный церковный обряд. Можно озвучить такое
правило: если вы не уверены на все 100% – лучше поправить здоровье и хорошенько
подготовиться к следующему году, начав это делать заблаговременно.О противопоказаниях и
нюансах купания в проруби Dni.Ru рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, категорически противопоказано
купание в проруби людям в острых состояниях различных заболеваний или страдающим
хроническими заболеваниями, особенно перенесшим гипертонический криз (за 2-3
месяца до этого), после инфаркта (особенно за 6 месяцев). Нельзя купаться в
любом состоянии, сопровождающемся повышенной температурой, при
заболеваниях ангиной, тонзиллитом,
заболеваниях мочеполовой системы. Нецелесообразно купание в поруби
детям младше 6-7 лет, да и пожилым людям совсем ни к чему после 60 лет
бросаться в прорубь, если они это делают в первый раз. Беременным и кормящим
женщинам также не стоит окунаться в холодную воду."Лучше всего готовиться к
крещенским купаниям начинать летом или хотя бы осенью. Но если вы этого не
сделали, можете окунуться предварительно в ванну или принять прохладный душ. В
этот день любая водная процедура будет особенно полезна для здоровья. Алкоголь категорически недопустим
при купании в проруби. Ни для храбрости, ни для согревания. Последствия могут
быть самими печальными. Лучше позаботится, чтобы рядом с прорубью в 5-10
минутах ходьбы было место, где можно выпить теплый напиток или чай. Необходимо
подготовить простыни, полотенца, удобную одежду и обувь, чтобы после погружения
в воду, вы могли быстро и комфортно обтереться, надеть просторную и удобную
одежду, и обувь, желательно без завязок", – отметила она. Желательно заранее узнать, где
поблизости будет находиться специально оборудованное место для купания. Как
правило, там грамотно вырезан лед, есть специальная лесенка с поручнем, место
достаточно освещено, рядом дежурят врачи. Каких-то случайных мест для зимнего
купания лучше избегать, так как это может закончиться трагедией: например, человек
не сможет выбраться из воды, или ему станет плохо, а оказать помощь будет
некому. Готовить организм перед купанием
следует постепенно, не приводя его в состояние шокового стресса. Снимите
верхнюю одежду и обувь, затем все остальное – до купального костюма.
Погружайтесь в прорубь не спеша, можно задержаться в состоянии, когда в воде
ноги около 10 секунд. Находиться в полном погружении в ледяной воде настоятельно
рекомендуется не дольше 1-2 минут, хотя зачастую люди выскакивают гораздо
быстрее. После окунания следует активными движениями растереть тело полотенцем
(желательно немного жестким), потом надеть сухую одежду и выпить горячий
безалкогольный согревающий напиток. Одежду стоит брать с собой теплую и
просторную, ту, которую можно будет легко и быстро надеть после купания и
обтирания.
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