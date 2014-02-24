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Как президенты борются с недосыпом

9 февраля 2017, четверг, 13:31 – ИА СОЧИ-24

Как президенты борются с недосыпом
Как президенты борются с недосыпом
Президенты многих стран мира страдают от хронического недосыпа – в частности, Дональд Трамп, Владимир Путин и Ангела Меркель. В то же время у политиков есть свои способы справиться с сонливостью.
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что он спит всего пять часов в сутки. Свое утро он начинает с мониторинга изданий и поиска фальшивых новостей, сообщает газета "Коммерсантъ". С переездом в Белый дом его распорядок дня сильно не изменился – первые встречи он проводит в девять часов утра, а вечером все так же смотрит телевизор.В то же время экс-глава США Барак Обама во время президентского срока надеялся хотя бы на шестичасовой сон. Однако государственные дела не позволяли ему такой роскоши – он часто продолжал работать и после того, как его семья уходила на отдых.Российский президент Владимир Путин также рассказывал журналистам, что за сутки он успевает 16 часов посвятить работе, а еще 6 часов – сну. Вместе с тем он находит время на занятия спортом. Однако ряд политиков научился перебарывать желание спать. Например, канцлер Германии Ангела Меркель в интервью рассказывала, что умеет спать впрок. На выходных она набирает необходимый для активной рабочей недели запас энергии. Примечательно, что по похожей схеме жил и известный физик Никола Тесла – во время трудовых дней он спал всего два часа в сутки, компенсируя недостающие часы через несколько дней.Британский политик Уинстон Черчилль в свою очередь отправлялся на кратковременный отдых сразу после обеда. Примечательно, что художник Леонардо да Винчи тоже устраивал сиесту посреди рабочего дня: он спал по 15-20 минут каждые четыре часа. При этом руководитель Психологического центра на Волхонке Анна Карташова отметила, что человеческий организм в любом случае добирает необходимые часы сна. "Если вы не досыпаете достаточно долго, то в конечном итоге вы просто свалитесь и заснете", – рассказала она."Если мы говорим о том, что человек не досыпает, естественно, это начнет на него потихонечку влиять. Могут появляться такие симптомы, как усталость, рассеянное внимание, плохая память и так далее", – пояснила Анна Карташова.При этом исследователи отмечают, что отсутствие сна сказывается, как правило, на людях, принимающих важные решения. "Нарушения сна влияют значительным образом на развитие как соматических, так и психических заболеваний, а также, естественно, на работоспособность, успеваемость, память", –  рассказал руководитель центра медицины сна Университетской клиники МГУ Александр Калинкин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

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