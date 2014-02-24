Как приумножить капитал в интернете

27 декабря 2016, вторник, 14:31 – ИА СОЧИ-24



Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?Такое понятие, как электронные деньги, сегодня знакомоподавляющему большинству пользователей интернета. Эквивалент существующих вовнешнем мире валют хранится на счетах в таких системах, как Webmoney, PayPal,Qiwi, десяток других ресурсов. С их же помощью переводятся деньги, оплачиваютсяпокупки в магазинах, перечисляется зарплата. Развитие систем денежных переводовпозволяет связать через сеть терминалов свои виртуальные финансы с банковскимисчетами и даже получать наличные.Кроме того, все больше людей пользуется онлайн банкингом. Программа,которая позволяет клиентам удаленно управлять своими счетами и вкладами, естьсегодня у любого крупного банка. Имея доступ в Интернет и получив пароль,клиент может открывать и закрывать счета, переводить деньги другимпользователям, даже оформить ипотеку. Изменили интернет-технологии и представления о трейдинге.Виртуальный мир открывает доступ к биржам – хоть валютной, хоть фондовой:достаточно располагать необходимым капиталом и найти хорошего брокера. Если усамого пользователя есть определенные навыки, он сможет приумножить свойкапитал. Если же навыков и интуиции нет – есть риск этот капитал потерять. Приобрести и потерять деньги можно и в более увлекательнойформе: сегодня интернет предоставляет доступ к ресурсам, где пользователь можеттратить свои деньги. Это не только магазины и платные сервисы: есть еще букмекерскиеконторы, различного рода лотереи, азартные игры. В интернет перебрались, кпримеру, игровые автоматы. Аудиторию подобных сайтов, которые по прибыльностиуже почти переросли свои аналоги в реальном мире, составляют не чуждые азарталюди со свободными деньгами. И управление онлайн финансами, и онлайн-трейдинг, и игрытребуют от пользователя соблюдения определенных правил. Это касается безопасности,управления рисками и осознания, что на страницах определенных сайтов есть шансыне только приумножить, но и уменьшить размер онлайн сбережений. Так что нестоит бросаться в виртуальный финансовый мир, очертя голову: в этом деле нужен,прежде всего, холодный расчет.

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