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Как приумножить капитал в интернете
27 декабря 2016, вторник, 14:31 – ИА СОЧИ-24
Такое понятие, как электронные деньги, сегодня знакомо
подавляющему большинству пользователей интернета. Эквивалент существующих во
внешнем мире валют хранится на счетах в таких системах, как Webmoney, PayPal,
Qiwi, десяток других ресурсов. С их же помощью переводятся деньги, оплачиваются
покупки в магазинах, перечисляется зарплата. Развитие систем денежных переводов
позволяет связать через сеть терминалов свои виртуальные финансы с банковскими
счетами и даже получать наличные.Кроме того, все больше людей пользуется онлайн банкингом. Программа,
которая позволяет клиентам удаленно управлять своими счетами и вкладами, есть
сегодня у любого крупного банка. Имея доступ в Интернет и получив пароль,
клиент может открывать и закрывать счета, переводить деньги другим
пользователям, даже оформить ипотеку. Изменили интернет-технологии и представления о трейдинге.
Виртуальный мир открывает доступ к биржам – хоть валютной, хоть фондовой:
достаточно располагать необходимым капиталом и найти хорошего брокера. Если у
самого пользователя есть определенные навыки, он сможет приумножить свой
капитал. Если же навыков и интуиции нет – есть риск этот капитал потерять. Приобрести и потерять деньги можно и в более увлекательной
форме: сегодня интернет предоставляет доступ к ресурсам, где пользователь может
тратить свои деньги. Это не только магазины и платные сервисы: есть еще букмекерские
конторы, различного рода лотереи, азартные игры. В интернет перебрались, к
примеру, игровые автоматы. Аудиторию подобных сайтов, которые по прибыльности
уже почти переросли свои аналоги в реальном мире, составляют не чуждые азарта
люди со свободными деньгами. И управление онлайн финансами, и онлайн-трейдинг, и игры
требуют от пользователя соблюдения определенных правил. Это касается безопасности,
управления рисками и осознания, что на страницах определенных сайтов есть шансы
не только приумножить, но и уменьшить размер онлайн сбережений. Так что не
стоит бросаться в виртуальный финансовый мир, очертя голову: в этом деле нужен,
прежде всего, холодный расчет.
Источник:
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