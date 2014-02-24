Как привлечь внимание мужчины в танце

10 февраля 2017, пятница, 12:29 – ИА СОЧИ-24



Как привлечь внимание мужчины в танце

Психологи провели исследование и выяснили, какие танцевальные движения женщин воспринимаются нами как наиболее сексуальные. Теперь, зная рецепт чувственных па, можно смело отправляться на дискотеку в поисках толпы поклонников.В ходе эксперимента психологи предложили 200 мужчинам и женщинам оценить привлекательность движений 39 молодых девушек. Однако испытуемые оценивали их танец не "живьем", а на основе безликих трехмерных моделей, которые воспроизводили все движения. Просмотрев 15-секундный ролик с танцем, участники присваивали ему оценку по шкале от 1 до 7 баллов. Оказалось, что наибольший восторг вызвали у испытуемых покачивания бедер. Кроме того, участники высоко оценили несимметричные движения руками и умение чувствовать ритм. При этом, избыток или недостаток движений рук испытуемые оценивали как неопытность в танце, передает Scientific Reports. К сожалению, сделанные открытия нельзя назвать универсальными, поскольку в исследовании принимали участие лишь представители западной культуры. Однако эта работа отлично дополняет пласт исследований о роли танца в поиске партнера. Напомним, ранее социологи установили, что современное поколение молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет предпочитает сначала заняться с новым знакомым сексом, а уже потом отправляться на первое свидание. Как объясняют эксперты, молодежь слишком занята и амбициозна, чтобы тратить время на партнеров, с которыми у них не возникла "химия".

СОЧИ 24