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Как произвести впечатление на собеседовании

9 марта 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24

Как произвести впечатление на собеседовании
Как произвести впечатление на собеседовании
Интервью при устройстве на работу – это всегда стресс. Как выглядеть, что говорить и как вести себя, чтобы произвести хорошее впечатление на специалиста кадровой службы?
Dni.Ru пообщались с директором по развитию
Staff
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Нурией Архиповой,
которая дала несколько советов.Внешний
видНигде специально не учат тому, как
выглядеть и вести себя на интервью, но мы живем в современном обществе, где
существует корпоративная культура. Удивительно, но до сих пор можно увидеть, как люди приходят
устраиваться на работу, предположим, на должность менеджера по продажам, в
растянутом свитере, в джинсах и кроссовках. Когда человеку задают вопрос, почему
он в таком виде, то в ответ можно услышать нелепые отговорки, вроде "ночевал у
друга, не успел заехать домой", "был за городом" и так далее. Что хочется
сказать такому соискателю? Всего доброго вам и вашему другу. Никто не ждет, что
вы приедете в дорогом итальянском костюме и ботинках, но необходимо выглядеть опрятно и
уместно.   РезюмеКогда работник кадровой службы
видит в резюме грамматические ошибки, это повод задуматься. Человек, умеющий
формулировать и излагать свои мысли, вряд ли станет писать безграмотно. Тем
более в резюме, ведь это визитная карточка. Не было времени проверить текст на
ошибки? Не придали этому значение? Не обратили внимание? Все это не в вашу
пользу.Учитесь
держать себя в рукахКонечно, можно сделать небольшую
скидку особо впечатлительным кандидатам, которые так нервничают, что начинают щелкать
пальцами, стучать ручкой по столу. Но кадровика это напрягает. А значит он
более тщательно будет вчитываться в резюме. Если оно интересное и в нем виден
ваш потенциал, то задача HR-специалиста
сделать так, чтобы человек почувствовал себя комфортно, расслабился, не
воспринимал интервью как экзамен и сконцентрировался лишь на представлении себя
и своих достоинств. Ведь в конечном итоге, компании нужен специалист, и
кадровая служба должна его найти. Пара
хитростейТрясутся руки? Возьмите с собой
ручку и ежедневник. Сделайте вид, что конспектируете, разумеется не в тот
момент, когда говорите сами, а когда сотрудник HR-службы рассказывает вам о
компании и о самой вакансии. Так вы решите сразу две задачи: покажете себя как
хороший и внимательный исполнитель, и визуально отвлечете внимание от
трясущихся рук. Да и свою излишнюю нервозность и волнение направите на
записи.                        Собеседование – это те же
переговоры. Кандидат должен уметь продать себя, как бы грубо это ни звучало. Стоит
понимать, у вас есть всего один шанс – либо работодатель заинтересуется в вас,
либо нет. Не делайте резких
движений, не жестикулируйте, следите за мимикой. При этом
очень важно оставаться самим собой – притворство еще не помогло ни одному
кандидату получить работу. Маленький совет: руки должны быть всегда на столе.
Это знак что вы открыты к диалогу. Не разваливайтесь в кресле – это признак
расхлябанности для работодателя. Быть слишком зажатым тоже не стоит.И еще: можно иметь идеальное
резюме, прийти на интервью в отлично сидящем костюме, достойно выглядеть,
сделать все правильно и согласно нашим советам, но при этом не получить работу.
Не отчаивайтесь, значит это просто не ваша компания. А все потраченные усилия,
в любом случае опыт, который вам пригодится не раз.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
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сегодня, 13:58
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