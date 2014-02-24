Как произвести впечатление на собеседовании

9 марта 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Как произвести впечатление на собеседовании

Интервью при устройстве на работу – это всегда стресс. Как выглядеть, что говорить и как вести себя, чтобы произвести хорошее впечатление на специалиста кадровой службы?Dni.Ru пообщались с директором по развитиюStaffLineGroupНурией Архиповой,которая дала несколько советов.ВнешнийвидНигде специально не учат тому, каквыглядеть и вести себя на интервью, но мы живем в современном обществе, гдесуществует корпоративная культура. Удивительно, но до сих пор можно увидеть, как люди приходятустраиваться на работу, предположим, на должность менеджера по продажам, врастянутом свитере, в джинсах и кроссовках. Когда человеку задают вопрос, почемуон в таком виде, то в ответ можно услышать нелепые отговорки, вроде "ночевал удруга, не успел заехать домой", "был за городом" и так далее. Что хочетсясказать такому соискателю? Всего доброго вам и вашему другу. Никто не ждет, чтовы приедете в дорогом итальянском костюме и ботинках, но необходимо выглядеть опрятно иуместно. РезюмеКогда работник кадровой службывидит в резюме грамматические ошибки, это повод задуматься. Человек, умеющийформулировать и излагать свои мысли, вряд ли станет писать безграмотно. Темболее в резюме, ведь это визитная карточка. Не было времени проверить текст наошибки? Не придали этому значение? Не обратили внимание? Все это не в вашупользу.Учитесьдержать себя в рукахКонечно, можно сделать небольшуюскидку особо впечатлительным кандидатам, которые так нервничают, что начинают щелкатьпальцами, стучать ручкой по столу. Но кадровика это напрягает. А значит онболее тщательно будет вчитываться в резюме. Если оно интересное и в нем виденваш потенциал, то задача HR-специалистасделать так, чтобы человек почувствовал себя комфортно, расслабился, невоспринимал интервью как экзамен и сконцентрировался лишь на представлении себяи своих достоинств. Ведь в конечном итоге, компании нужен специалист, икадровая служба должна его найти. ПарахитростейТрясутся руки? Возьмите с собойручку и ежедневник. Сделайте вид, что конспектируете, разумеется не в тотмомент, когда говорите сами, а когда сотрудник HR-службы рассказывает вам окомпании и о самой вакансии. Так вы решите сразу две задачи: покажете себя какхороший и внимательный исполнитель, и визуально отвлечете внимание оттрясущихся рук. Да и свою излишнюю нервозность и волнение направите назаписи. Собеседование – это те жепереговоры. Кандидат должен уметь продать себя, как бы грубо это ни звучало. Стоитпонимать, у вас есть всего один шанс – либо работодатель заинтересуется в вас,либо нет. Не делайте резкихдвижений, не жестикулируйте, следите за мимикой. При этомочень важно оставаться самим собой – притворство еще не помогло ни одномукандидату получить работу. Маленький совет: руки должны быть всегда на столе.Это знак что вы открыты к диалогу. Не разваливайтесь в кресле – это признакрасхлябанности для работодателя. Быть слишком зажатым тоже не стоит.И еще: можно иметь идеальноерезюме, прийти на интервью в отлично сидящем костюме, достойно выглядеть,сделать все правильно и согласно нашим советам, но при этом не получить работу.Не отчаивайтесь, значит это просто не ваша компания. А все потраченные усилия,в любом случае опыт, который вам пригодится не раз.

СОЧИ 24