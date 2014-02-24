Как Путин 10 лет назад предсказал будущее

10 февраля 2017, пятница, 19:00 – ИА СОЧИ-24



Как Путин 10 лет назад предсказал будущее

Ровно 10 лет назад на Международной конференции по безопасности в Мюнхене со своей оценкой ситуации в мире выступил президент России. Мюнхенскую речь Владимира Путина некоторые западные политологи связали с началом новой холодной войны, но тогда мало кто мог представить, что многие тезисы выступления главы российского государства окажутся пророческими.Мюнхенская речь Путина вызвала широкий резонанс насамой конференции, а позже и в мировом сообществе. Выступление президента былопосвящено однополярности современной мировой политики, видению места и ролиРоссии в современном мире с учетом реалий и угроз на тот момент. Американскиеделегаты на конференции сошлись во мнении, что в речи Путина имели место агрессивныевыражения, подобных которым никто из российских лидеров не делал со времен холоднойвойны.На самом деле никаких выпадов в отношении каких-либо странили народов в речи Путина, конечно же, не было. Известно, что очень часто каждыйслышит то, что хочет услышать."Считаю, что длясовременного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообщеневозможна".Этот тезис Мюнхенской речи Путина наглядно подтвердилисобытия в мире, которые произошли за последнее десятилетие. Штаты и подпевающаяим Европа своими действиями привели мир если не к глобальной катастрофе, то к масштабномувсеевропейскому миграционному кризису. Гуманитарные последствия военныхконфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки, которые разожгли заокеанскиеястребы, вынудили Европу взять под свое крыло миллионы беженцев, спасающихся от голодаи лишений."Мы подошли крубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектуройглобальной безопасности".Сколько терактов в Европе произошло после Мюнхенской речи? Создаетсявпечатление, что сообщения об атаках террористов стали повседневностью, накоторую уже никто не обращает внимания. Брюссель, Париж, Берлин… Европейскиегорода атакуют сторонники "Исламского государства" (запрещенная вРоссии организация). А между тем за 10 лет, прошедших со дня Мюнхенскойречи Путина, Россия десятки раз предлагала европейским лидерам сообщарешать проблемы безопасности. Воз, как говорится, и ныне там. Да что там говорить,если даже российские военные лишь спустя несколько месяцев после началаоперации наших ВКС в Сирии со скрипом смогли договориться о каком-то подобиисовместной деятельности с американской коалицией."Сегодня мынаблюдаем гипертрофированное применение силы в международных делах, военнойсилы, силы, ввергающей мир в следующие один за другим конфликты".Таких конфликтов за последнее десятилетие стало толькобольше. А ведь когда Владимир Путин произносил эту фразу еще жив был ливийскийлидер Муаммар Каддафи, сирийский президент Башар Асад еще не попал в опалу кЗападу, а террористы из "ИГ" не подняли голову. Что мешало остановитьуже имеющуюся волну насилия и предпринять попытки установления мира вовзрывоопасных регионах. Нет, вместо этого, не без участия США, возник новыйкровавый конфликт, но уже в непосредственной близости от России. Так называемаяантитеррористическая операция на юго-востоке Украины унесла жизни тысяч мирныхграждан."Нас не могут нетревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны вЕвропе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений?Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам".И, действительно, уж кто точно получил головную боль от развертываемойв Старом Свете системы ПРО, так это сами европейцы. И расходы на обслуживаниеэтого монстра, по сути, нацеленного на Россию, это лишь "цветочки". "Ягодками"стали ракеты "Искандер", которые России пришлось перебрасывать вКалининградскую область для защиты своей территории в ответ на расширение ПРО.События, произошедшие в мире за 10 лет с момента речипрезидента России в Мюнхене, доказали: если бы мировое сообщество прислушалоськ тому, что говорил Владимир Путин, многих трагических событий можно было быизбежать. И, возможно, тогда президенту не пришлось бы обращаться с трибуны ООНуже в 2015 году к западным лидерам: "Вы хоть понимаете, что натворили?"

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