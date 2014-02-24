Как Путин подкалывает Атамбаева

28 февраля 2017, вторник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Как Путин подкалывает Атамбаева

Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол.Атамбаевотметил, что его республика должна быть не просто нормальной, но иразвивающейся страной. Также он заверил, что революции в своей стране больше устраивать несобирается."Если кто-тонадеется сделать революцию в Киргизии, я хочу напомнить, что лидером обеихпрошедших революций (в 2005 году и в 2010-ом. – Прим. ред.), сегодня могусказать, был Атамбаев. Если и будет третья революция, то я не буду ее делать", –цитирует президента Киргизии Life.ru.Политик заявил, что революциям в Киргизии поставлена точка. "Потому что намнельзя, как в той песне пели, и как меня всегда подкалывал ВладимирВладимирович, "есть у революции начало и нет у революции конца", —рассказал Атамбаев.Обсуждалисьна встрече глав государств и вопросы военно-стратегического сотрудничества. Российскийпрезидент заверил киргизского коллегу в готовности закрыть авиабазу Кант попервому требованию. Атамбаев подчеркнул, что речь о расширении российскоговоенного присутствия в республике не шла."Есликогда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы,что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", – заявил Путин. Атамбаев всвою очередь сообщил, что вопрос о расширении базы тоже не рассматривался. "Мырассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, активизации поставок вооружений, оборудования", – пояснил он.Кроме того, Путинсообщил, что Россия инвестирует сто миллиардов рублей в газификациюКиргизии. Это повысит уровень газификации страны до 60%, передает РИАНовости. Глава государства отметил, что работу по реализации генпланапо газоснабжению и газификации Киргизии до 2030 года ведет компания"Газпром".

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