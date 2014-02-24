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Как Путин подкалывает Атамбаева
28 февраля 2017, вторник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
Атамбаев
отметил, что его республика должна быть не просто нормальной, но и
развивающейся страной. Также он заверил, что революции в своей стране больше устраивать не
собирается.
"Если кто-то
надеется сделать революцию в Киргизии, я хочу напомнить, что лидером обеих
прошедших революций (в 2005 году и в 2010-ом. – Прим. ред.), сегодня могу
сказать, был Атамбаев. Если и будет третья революция, то я не буду ее делать", –
цитирует президента Киргизии Life.ru.
Политик заявил, что революциям в Киргизии поставлена точка. "Потому что нам
нельзя, как в той песне пели, и как меня всегда подкалывал Владимир
Владимирович, "есть у революции начало и нет у революции конца", —
рассказал Атамбаев.
Обсуждались
на встрече глав государств и вопросы военно-стратегического сотрудничества. Российский
президент заверил киргизского коллегу в готовности закрыть авиабазу Кант по
первому требованию. Атамбаев подчеркнул, что речь о расширении российского
военного присутствия в республике не шла.
"Если
когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы,
что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", – заявил Путин. Атамбаев в
свою очередь сообщил, что вопрос о расширении базы тоже не рассматривался. "Мы
рассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, активизации поставок вооружений, оборудования", – пояснил он.
Кроме того, Путин
сообщил, что Россия инвестирует сто миллиардов рублей в газификацию
Киргизии. Это повысит уровень газификации страны до 60%, передает РИА
Новости. Глава государства отметил, что работу по реализации генплана
по газоснабжению и газификации Киргизии до 2030 года ведет компания
"Газпром".
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