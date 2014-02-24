Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

30 декабря 2016, пятница, 20:29 – ИА СОЧИ-24



Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США.По мнению экс-главы московского бюро CNN ДжиллДогерти, сейчас происходятиз ряда вон выходящие события. Она подчеркнула, что по сути Владимир Путинзаявил, что россияне уже не признают Обаму действующим президентом, ожидая, когдаего место займет Дональд Трамп, и поэтому игнорируя действия Обамы. По сути российский лидер указал на бессилие уходящего главы Белого дома, уверены эксперты.Реакция российскогопрезидента не отвечать США аналогичными мерами удивила обозревателя, ведь, поее словам, в подобных случаях "всегда действует принцип "око за око". "Путин сделал невероятный шаг. И я бысказала, это очень в его стиле. Ему мастерски удаются непредсказуемые ходы". –цитирует Догерти RT."Отклонив американский вызов, Путин навлек огромный позор на Обаму", -заявила американская журналистка. "Президент Трамп также оказался в затруднительномположении. Все ожидают, что, вступив в должность, Дональд Трамп попытаетсяпреодолеть раскол в российско-американских отношениях", – резюмировала Догерти.Российские эксперты считают, что Путин выбрал очень взвешенную позицию послевысылки российских дипломатов из США. Профессор кафедры госуправления и национальнойбезопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма призвал Россию быть сдержанной в этойситуации ине давать симметричный ответ."Конечно же,прецеденты были, но чаще всего в период "холодной войны" между Москвой иЛондоном, Москвой и Вашингтоном. Когда действительно разоблачают агентурудругой страны, все делают тихо и незаметно. А вот, когда хотят публичнойогласки, то делают это именно так, как сейчас", – цитирует эксперта НСН. "Этобыл расчет Обамы на симметричную реакцию, там ждали, что мы в ответ тоже должнывыслать именно такое же количество послов из России", – подчеркнул Сурма.Специалистотметил, что Россия правильно реагирует на текущую ситуацию. "На уровнепрезидента выбрана разумная взвешенная позиция", – высказал свою точку зрения дипломат. В свою очередь официальныйпредставитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что высылкаиз США российских дипломатов – это последнее неумное решение уходящейадминистрации США. "Хочется надеяться, что это последнее, что сделаланынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнеестранное, неумное решение, которое направлено против людей, против ихчеловеческих радостей против того, что объединяет людей по всемумиру", – передает слова дипломата РИА Новости.Американскиедипломаты, которых можно было выслать обратно в США, отметят новогодниепраздники в Москве. ПрезидентРоссии решил не опускаться до уровня "кухонной безответственной дипломатии". "Мыне будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для нихместами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американскихдипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднююи рождественскую елку в Кремль", – заявил Путин.Напомним, что администрация США объявила персонойнон-грата 35 российских дипломатов за якобы вмешательство в ход президентскойкомпании в США. Российские дипломаты должны покинуть США до 1 января, однако онистолкнулись с проблемой покупки авиабилетов. В ответ Владимир Путин распорядился выслать за россиянамиотдельный самолет.

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