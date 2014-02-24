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Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке
27 февраля 2017, понедельник, 19:43 – ИА СОЧИ-24
Однажды
во время празднования 8 марта не совсем трезвая Савченко заявила, что ее не
нужно поздравлять с Международным женским днем. Она сказала, что она не
женщина, а солдат и убежала из расположения батальона. Как потом выяснилось,
Савченко звонила своей сестре Вере и говорила, что ее захватили арабские
террористы и требуют вывести украинский контингент из Ирака. После этого ее нашли
пьяной и привезли обратно.
Эту
историю рассказал советник министра обороны Украины, активист Евромайдана и
военный эксперт Александр Данилюк со ссылкой на сослуживцев Надежды. Как
сообщает украинский портал "Вести", скандальный эпизод подтвердили "серьезные
люди" в Министерстве обороны Украины. После случившегося, по словам
Данилюка, с автомата Савченко спилили боек – деталь, без которой оружие не
пригодно к стрельбе. А затем ее и вовсе отозвали из Вооруженных сил Украины по
причине психического расстройства.
Согласно
биографии Надежды Савченко, в 2004 году она проходила службу в составе
украинского миротворческого контингента в Ираке, где находилась шесть месяцев
в качестве стрелка 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона. После
возвращения из Ирака неудачно училась в Харьковском
университете ВВС, ее дважды отчисляли оттуда с формулировкой "непригодная к вылетам в
качестве летчика". В 2014
году Савченко была уволена в запас с военной службы и приняла активное участие в
боевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистических батальонов, выполняя
роль наводчицы.
В
России была приговорена к 22 годам заключения за причастность к убийству
сотрудников ВГТРК в Донбассе. 25 мая 2016 года Савченко была помилована указом
президента России по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина.
Источник:
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