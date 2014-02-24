Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке

27 февраля 2017, понедельник, 19:43 – ИА СОЧИ-24



Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке

Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой".Однаждыво время празднования 8 марта не совсем трезвая Савченко заявила, что ее ненужно поздравлять с Международным женским днем. Она сказала, что она неженщина, а солдат и убежала из расположения батальона. Как потом выяснилось,Савченко звонила своей сестре Вере и говорила, что ее захватили арабскиетеррористы и требуют вывести украинский контингент из Ирака. После этого ее нашлипьяной и привезли обратно.Этуисторию рассказал советник министра обороны Украины, активист Евромайдана ивоенный эксперт Александр Данилюк со ссылкой на сослуживцев Надежды. Каксообщает украинский портал "Вести", скандальный эпизод подтвердили "серьезныелюди" в Министерстве обороны Украины. После случившегося, по словамДанилюка, с автомата Савченко спилили боек – деталь, без которой оружие непригодно к стрельбе. А затем ее и вовсе отозвали из Вооруженных сил Украины попричине психического расстройства.Согласнобиографии Надежды Савченко, в 2004 году она проходила службу в составеукраинского миротворческого контингента в Ираке, где находилась шесть месяцевв качестве стрелка 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона. Послевозвращения из Ирака неудачно училась в Харьковскомуниверситете ВВС, ее дважды отчисляли оттуда с формулировкой "непригодная к вылетам вкачестве летчика". В 2014году Савченко была уволена в запас с военной службы и приняла активное участие вбоевых действиях на юго-востоке Украины в составе националистических батальонов, выполняяроль наводчицы.России была приговорена к 22 годам заключения за причастность к убийствусотрудников ВГТРК в Донбассе. 25 мая 2016 года Савченко была помилована указомпрезидента России по просьбе родственников журналистов Корнелюка и Волошина.

СОЧИ 24