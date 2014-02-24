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Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле
10 января 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24
Заведение
славится своей "демократичностью" – здесь часто можно увидеть танцующих на
столах богатых россиян. Приглядели его для своего нескучного отдыха и 19-летний
Юрий Киселев, его 17-летний братии Владимир, а также их друзья. Это 18-летний
Сергей Саркисов, сын владельца страховой компании "Ресо-гарантия", отпрыски
владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина — 17-летний Никита и
Матвей Билунов, наследник бизнесмена Леонида Билунова.Компания
прибыла в Куршевель под Рождество. Друзья арендовали самый большой стол
ресторана, с депозитом в 400 долларов с человека без учета еды и напитков. Особенно веселым стал у детей российских миллиардеров канун
Рождества, передает Life.ru. Ужином празднование
не ограничилось. После красного вина юноши потянулись к прекрасному и попросили
песен. К полуночи вечеринка стала набирать обороты, в заведении уже гремела
"калинка-малинка".
Под развеселые
русские народные песни официанты внесли в зал дюжину бутылок коллекционного Dom
Perignon 2003-го года стомостью 46 тысяч рублей каждая. Отведав игристого
напитка, отпрыски миллиардеров залезли на столы и принялись танцевать.Отметим,
в мекку французского горнолыжного туризма владельцы "Русской
Медиагруппы" Киселевы прибыли всей семьей. В Владимиром Киселевым в
Куршевеле отдыхала супруга – певица Елена Север и сыновья Юрий и Владимир. Рождественские
праздники Киселевы провели в одном из самых дорогих отелей курорта
— L'Apogee. Ночь в нем стоит 164 тысячи рублей в сутки.
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