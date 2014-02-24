Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле

10 января 2017, вторник, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле

Сыновья российского миллиардера Владимира Киселева и их приятели закатили на французском горнолыжном курорте на Рождество шикарную вечеринку. Компания облюбовала самый популярный ресторан Куршевеля La Mangeoire.Заведениеславится своей "демократичностью" – здесь часто можно увидеть танцующих настолах богатых россиян. Приглядели его для своего нескучного отдыха и 19-летнийЮрий Киселев, его 17-летний братии Владимир, а также их друзья. Это 18-летнийСергей Саркисов, сын владельца страховой компании "Ресо-гарантия", отпрыскивладельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина — 17-летний Никита иМатвей Билунов, наследник бизнесмена Леонида Билунова.Компанияприбыла в Куршевель под Рождество. Друзья арендовали самый большой столресторана, с депозитом в 400 долларов с человека без учета еды и напитков. Особенно веселым стал у детей российских миллиардеров канунРождества, передает Life.ru. Ужином празднованиене ограничилось. После красного вина юноши потянулись к прекрасному и попросилипесен. К полуночи вечеринка стала набирать обороты, в заведении уже гремела"калинка-малинка".Под развеселыерусские народные песни официанты внесли в зал дюжину бутылок коллекционного DomPerignon 2003-го года стомостью 46 тысяч рублей каждая. Отведав игристогонапитка, отпрыски миллиардеров залезли на столы и принялись танцевать.Отметим,в мекку французского горнолыжного туризма владельцы "РусскойМедиагруппы" Киселевы прибыли всей семьей. В Владимиром Киселевым вКуршевеле отдыхала супруга – певица Елена Север и сыновья Юрий и Владимир. Рождественскиепраздники Киселевы провели в одном из самых дорогих отелей курорта— L'Apogee. Ночь в нем стоит 164 тысячи рублей в сутки.

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