Как Россия ответит на подлую выходку Киева

22 марта 2017, среда, 20:01 – ИА СОЧИ-24



Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России.О том, что Самойловой запрещен въезд в страну сообщила в среду, 22 марта, пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. В Киеве объясняют свой шаг тем, что Самойлова выступала летом 2015 года на концерте в Крыму, что вступает в противоречие с украинским законодательством, в соответствии с которым иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения полуострова. По мнению политолога Армена Гаспаряна, поступок Киева – это подлость, не имеющая никаких оправданий. "У Юли очень тяжелая болезнь, с которой она героически борется, и выступить на "Евровидении" было мечтой всей ее жизни. А Киев просто взял и растоптал ее мечту, нагло и дерзко. Это за гранью добра и зла", – сказал эксперт в комментарии для Dni.Ru. По его словам, запретом на въезд Юлии Самойловой нынешний украинский режим в очередной раз продемонстрировал свое презрение по отношению к общечеловеческим нормам морали и нравственности. По его словам, выходка Киева лежит в плоскости блокады Донбасса и запрета на деятельность российских банков на территории страны. "Евровидение" с этой точки зрения ничем не выделяется в общей картине", – пояснил аналитик.Политолог уверен, что Россия должна жестко отреагировать на запрет Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины. "Мы – великая держава, и не должны терпеть подобного к себе отношения", – сказал Гаспарян. По его мнению, бойкот песенного конкурса в Киеве, обращения с требованием пересмотра устава "Евровидения" – все это бесполезно. "Должна последовать максимально жесткая реакция, возможно с вызовом украинского посла в МИД России со всеми вытекающими из этого последствиями", – считает он, подчеркивая при этом, что Россия обязана отвечать киевским властям хотя бы из чувства солидарности с нашей певицей. По его мнению, у Москвы достаточно способов "поставить на место" украинские власти. Одна из имеющихся в распоряжении России опций, считает эксперт, – это экономическое давление. "Нынешняя украинская экономика – это как вентиляция легких у смертельно больного, ничего уже не работает, все фикция", – подчеркнул эксперт. По его мнению, Россия сейчас слишком мягка с Украиной, и продолжает ее жалеть, памятуя о совместном историческом прошлом. "Однако за прошедшие 25 лет все очень поменялось, и теперь украинские власти понимают только силу, а если вы даете слабину, то они начинают этим пользоваться", – резюмировал Гаспарян. "Запрет на въезд Юлии Самойловой со ссылкой на нарушения в украинском законодательстве – это чисто политическая акция", – считает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, украинские власти не признают воссоединение Крымского полуострова с Россией, поэтому для них это по-прежнему украинская территория, а раз так, то каждый въезжающий в Крым должен делать это с разрешения официального Киева и через территорию Украины. "Такая позиция – чистой воды политика, и очень жаль, что Киев решил отыграться на беззащитной девушке", – подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.По его словам, Россия должна попытаться максимально привлечь внимание за рубежом к поступку украинских властей. Вместе с тем он считает, что обращение в такие органы, как Европейский радиовещательный союз, ни к чему не приведут. "Что он сделает? Западные правительства поддерживают любые подлые акции нынешних киевских властей", – отмечает аналитик. Эксперт уверен, что в ответ на провокацию по отношению к Юлии Самойловой, Россия должна предпринять информационную атаку против нынешнего киевского режима. "Надо оборудовать несколько станций, которые вещают на украинскую территорию и посвящены разоблачению преступлений режима президента Петра Порошенко. Необходимо создать два-три специальных телеканала, которые передавали бы, возможно, с территории Крыма и Донбасса информацию гражданам Украины, раскрывающую всю суть украинских властей. Ведь режим Порошенко, как известно, держится именно на силе пропаганды", – подчеркнул Марков. В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, комментируя сложившуюся ситуацию, назвал "Евровидение" ярко выраженным политическим проектом культурного свойства. "Это примерно как с Нобелевской премией. Если по точным наукам она еще более-менее коррелируется с научными достижениями, то "нобелевка" в гуманитарной сфере, особенно премия мира, – это чистой воды политика", – сказал он в комментарии для Dni.Ru. Что касается ответных шагов России, то Салин высказал сомнение в целесообразности экономических мер. "Дело в том, что сам конфликт произошел все-таки в культурном плане хоть и с политической подоплекой, и на конфликт в культурном плане нужно отвечать в той же сфере. Кроме того, у России есть, к примеру, энергетический рычаг воздействия на Украину, однако теперь он уже сильно ограничен, поскольку отопительный сезон уже подошел к концу", – сказал эксперт.Что касается какого-то ответа в культурном плане, к примеру, запрета украинским актерам, певцам и прочим представителям страны вести свою деятельность на территории России, то такими шагами, уверен Салин, Москва сделает хуже только самой себе. "Наша страна заинтересована в сохранении культурного взаимодействия между двумя странами. Украинские власти реализуют проект по разрыву единого культурного пространства между двумя странами, и проект этот был начат еще при Викторе Ющенко, затем притормозился при Викторе Януковиче, а сейчас вновь начал реализовываться форсированными методами. Мы не должны поддаваться на эти провокации и подыгрывать нынешнему киевскому режиму, разрывая еще оставшиеся между нами культурные связи", – утверждает эксперт.По его мнению, Россия могла бы ответить нынешнему киевскому режиму в медийном плане, в информационном поле. "С помощью наших информационных каналов мы можем расставить акценты в том плане, что девушке-инвалиду воспрепятствовали в реализации ее права выступить на международном конкурсе, который, кстати говоря, не является украинской собственностью, это не проект Украины, с которым она может делать все, что хочет. Поэтому ответ России – это продвижение своей точки зрения на произошедшее в глобальном масштабе, иными словами – использование своей Soft Power", – резюмировал эксперт.Прокомментировали сложившуюся ситуацию и ряд политиков и государственных деятелей. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Юлии Самойловой отказали во въезде на Украину под надуманным предлогом. По его мнению, украинская власть просто испугалась триумфа российской исполнительницы. "Юлия – не просто талантлива, у нее очень сильный характер, и она победила бы на Украине, несмотря ни на что, вопреки всему", – отметил сенатор. В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала случившееся провокацией со стороны СБУ. "И они демонстрируют это не впервые, ведь ранее были случаи, когда артисты, выступившие в Крыму, тоже подвергались таким санкциям. Самойлова – способная и талантливая певица. Я считаю, что Украина повела себя неприятно", – подчеркнула она.

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