Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах

12 января 2017, четверг, 13:45 – ИА СОЧИ-24



Как россияне и украинцы избивают друг друга на курортах

Украинцы стараются избегать курортов, на которых отдыхают россияне. Несмотря на общий спад массовых столкновений с гражданами Украины, острые конфликты за рубежом вспыхивают до сих пор.По мнению экспертов, туристы с обеих сторон устали от политических противоречий и ищут компромиссные варианты. Например, при проживании в одном отеле россияне и украинцы стараются дистанцироваться друг от друга."Мы же с друзьями при виде русских сразу переходим на украинский. Заслышав нашу речь, они морщатся, но выяснять отношения, как раньше, не лезут. Видимо, боятся лишиться зарубежного отдыха", – цитируют украинские "Вести" туристку Юлию Илюхину, вернувшуюся с отдыха из ОАЭ.При этом издание отмечает, что украинцы предпочитают отдыхать в Египте, так как после крушения Airbus А321, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург, россияне в эту страну больше не ездят. "Можно сказать, что украинцы выбирают курорты без них. Но неадекватные, как и нормальные туристы, есть и с одной страны, и с другой. Есть люди, которые подвержены пропаганде, есть политика. И нельзя всех равнять под одну ситуацию", – рассказал гендиректор украинской турфирмы Олег Кулик."Мне кажется, что россияне уже сами стараются сглаживать конфликты, они устали от противоречий, от плохого к ним отношения за границей", – заявиларедактор туристического портала Валерия Овсяник. "В конце концов поняли, что на курорте надо отдыхать. Иногда спрашивают: "Действительно ли все так у вас там страшно, как пишут?" И потом кивают и со всем соглашаются", – заключила она. Однако столкновения между россиянами и украинцами с применением насилия все равно происходят довольно часто. Уровень жестокости при этом варьируется.Другая туристка, проживающая на Украине, Ольга Сидор, рассказала, что стала свидетельницей ссоры на пляже острова Гоа. "Женщины громко ругались, а потом наша кинула в оппонентку пластиковой бутылкой. Та молча собрала вещи и ушла", – отметила она. Напомним, в канун Нового года в Перу украинец из Чикаго спровоцировал туриста из России, надев футболку с нецензурным высказыванием в адрес главы Кремля Владимира Путина. Патриот атаковал мужчину и порвал его одежду. Россиянина доставили в полицейский участок.

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