Как с умом использовать электронные деньги

27 декабря 2016, вторник, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально.С открытием онлайн-счета,перед пользователем открываются огромные возможности интернета. Для того, чтобыполучить доступ ко всему спектру товаров и услуг, необходимо совершитьнесколько простых шагов. Конечно, самое главное – иметь доступ в интернет. Затемнеобходимо выбрать тип электронной валюты из зарегистрироваться всоответствующей системе. Пополнить виртуальный счет можно несколькими путями: черезбанк, терминал, посредника или с банковской карты.Первое, чем,как правило, начинает заниматься пользователь в Сети – это онлайн-шопинг. Сейчаскупить в интернете можно практически все. И многие люди уже практическиперестали посещать обычные магазины. Да, и зачем, когда продукты, технику, одежду,даже автомобили и недвижимость можно приобрести, не вставая из-за компьютера.Причем, получить покупки можно прямо к двери квартиры или дома.Не менееактивно люди пользуются платными сервисами. За онлайн-деньги можно легко инепринужденно приобрести, например, место на серверах, сайты и рекламнуюплощадь на них, купить бонусы в сетевых играх. Интересно для пользователей итакое направление, как инвестирование. В настоящее время инструментов дляувеличения капитала существует великое множество: от вложения в проекты до игрына бирже. Правда, тут надо понимать риск оказаться у разбитого корыта ипоходить к выбору трейдера или инвестора с умом.Отдельноеместо занимают азартные игры, которые пользуются большой популярностью в Сети.Сейчас в режиме онлайн можно делать ставки, участвовать в лотереях или играть в игровые автоматы на реальные деньги.Несмотря на кажущуюся виртуальность происходящего, речь идет о вполне реальныхденьгах.Однорукиебандиты в интернете точь-в-точь как настоящие. И принцип работы их такой же, с тойлишь разницей, что выигрыши как, например, в автомате"Шампанское" зачисляются на онлайн-счет с возможностью последующеговыведения денег.Самоеглавное при пользовании виртуальными деньгами – это, конечно, безопасность. Непопасться на удочку мошенников можно соблюдая простые правила. Их несколько: несообщайте никому свою приватную информацию, чтобы не дать возможностьзлоумышленникам получить доступ к счетам. Всегда надо помнить о рисках ивозможных тратах, играя или заключая сделки на бирже. И всегда читайте отзывы,делая покупки в онлайн-магазинах.

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