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Как с умом использовать электронные деньги

27 декабря 2016, вторник, 14:30 – ИА СОЧИ-24

Как с умом использовать электронные деньги
Как с умом использовать электронные деньги
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально.
С открытием онлайн-счета,
перед пользователем открываются огромные возможности интернета. Для того, чтобы
получить доступ ко всему спектру товаров и услуг, необходимо совершить
несколько простых шагов. Конечно, самое главное – иметь доступ в интернет. Затем
необходимо выбрать тип электронной валюты из зарегистрироваться в
соответствующей системе. Пополнить виртуальный счет можно несколькими путями: через
банк, терминал, посредника или с банковской карты.
Первое, чем,
как правило, начинает заниматься пользователь в Сети – это онлайн-шопинг. Сейчас
купить в интернете можно практически все. И многие люди уже практически
перестали посещать обычные магазины. Да, и зачем, когда продукты, технику, одежду,
даже автомобили и недвижимость можно приобрести, не вставая из-за компьютера.
Причем, получить покупки можно прямо к двери квартиры или дома.Не менее
активно люди пользуются платными сервисами. За онлайн-деньги можно легко и
непринужденно приобрести, например, место на серверах, сайты и рекламную
площадь на них, купить бонусы в сетевых играх. Интересно для пользователей и
такое направление, как инвестирование. В настоящее время инструментов для
увеличения капитала существует великое множество: от вложения в проекты до игры
на бирже. Правда, тут надо понимать риск оказаться у разбитого корыта и
походить к выбору трейдера или инвестора с умом.Отдельное
место занимают азартные игры, которые пользуются большой популярностью в Сети.
Сейчас в режиме онлайн можно делать ставки, участвовать в лотереях или играть в игровые автоматы на реальные деньги.
Несмотря на кажущуюся виртуальность происходящего, речь идет о вполне реальных
деньгах.Однорукие
бандиты в интернете точь-в-точь как настоящие. И принцип работы их такой же, с той
лишь разницей, что выигрыши как, например, в автомате"Шампанское" зачисляются на онлайн-счет с возможностью последующего
выведения денег.Самое
главное при пользовании виртуальными деньгами – это, конечно, безопасность. Не
попасться на удочку мошенников можно соблюдая простые правила. Их несколько: не
сообщайте никому свою приватную информацию, чтобы не дать возможность
злоумышленникам получить доступ к счетам. Всегда надо помнить о рисках и
возможных тратах, играя или заключая сделки на бирже. И всегда читайте отзывы,
делая покупки в онлайн-магазинах.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:30
Как с умом использовать электронные деньги

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сегодня, 14:29
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