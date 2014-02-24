Как семья Овечкиных угнала Ту-154

8 марта 2017, среда, 10:14 – ИА СОЧИ-24



Как семья Овечкиных угнала Ту-154

"Семь Симеонов" – так назывался джаз-бэнд, пользовавшийся огромной популярностью в СССР в 1980-е годы. Но еще большую известность – к сожалению, печальную, семейство Овечкиных приобрело вовсе не в музыкальной сфере. 8 марта 1988 года талантливые юноши под руководством своей матери захватили самолет.Чуть больше двух лет оставалось до распада государства,раскинувшегося на шестой части земной суши. Но знали об этом в СССР немногие. Ипотому народ, как обычно радостно, отмечал Международный женский день. А в этоже время в Ленинградской области разворачивалась настоящая драма – с выстрелами,заложниками, штурмом и жертвами.Сотрудники аэропорта в Иркутске перешептывались между собой:"Это же те самые Овечкины!". 8 марта 1988 года "те самые"летели на фестиваль в Ленинград. Юных музыкантов во главе с Нинель Овечкинойпропустили на посадку без досмотра: огромный футляр контрабаса не пролезал врамку металлоискателя. Никто в службе безопасности и не подумал, что в кофреспрятаны обрезы, пистолет и даже бомба.Нинель Овечкина родила 11 детей. Муж много пил, и в 1984году его организм отказался выдерживать дальнейшие над собой издевательства. Однако государство не оставило мать-героиню,вырастившую талантливых детей: семейство получило две трехкомнатные квартиры, уних остался в собственности деревенский дом с огородом. Знавшие "Симеонов" соседи, знакомые, педагогипутаются в воспоминаниях. Кто-то говорит, что Овечкины жили бедно, другиесчитают, что вполне обеспеченно. Во всяком случае, в аэропорт в памятный деньНинель Сергеевна, как рассказывают, явилась в дорогой шубе, обвешаннаямножеством золотых украшений. Да и у детей одежда была не из дешевых. Музыкальныеинструменты "бэнда" тоже были отнюдь не из категории ширпотреба:некоторые из них стоили до тысячи рублей – по тем временам деньги огромные. Мать всегда была для остальных членов семьи непререкаемымавторитетом. Когда же выяснилось, что семеро мальчишек одарены музыкально,Нинель Овечкина железной рукой направила свою команду к заветной мечте.Джазовый ансамбль "Семь Симеонов" появился в 1983 году. И сразу –колоссальный успех, об одаренных музыкантах даже сняли документальный фильм. Василия,Дмитрия, Олега, Александра, Игоря, Михаила и Сергея приняли вне конкурса взнаменитую "Гнесинку". И вот тут – первая странность: не проучившисьи года, семерка оставляет престижное учебное заведение и уезжает из Москвыобратно в Иркутск. Объясняли это тем, что на учебу просто не остается временииз-за многочисленных гастролей.Идея продать подороже свои таланты появилась, скорее всего,во время одной из таких поездок в 1987 году. Хотя рядовой ее никак не назовешь:по тем временам шанс отправиться на гастроли в Японию выпадал далеко не каждомудаже профессиональному коллективу. Мало того, что в Токио им вскружили головукартины "капиталистического изобилия". Еще и представители английскойзвукозаписывающей компании (хотя эти господа могли представлять и спецслужбы,что в те годы было вполне вероятно), сделали им выгодное предложение. Какпризнавались позже Овечкины, они бы и согласились стать "невозвращенцами"– но тогда не увидели бы больше мать и сестер, которые остались в СоветскомСоюзе.В итоге мужская часть семейства Овечкиных вернулась домой –но стала готовиться к побегу. Тут уже руководство операцией взяла на себяНинель Сергеевна. Разработка планазаняла около полугода. На борт самолёта планировалось пронести несколькосамодельных бомб и обрезов охотничьих ружей. Овечкины специально изменили формуфутляра для контрабаса, чтобы он не вписывался в рамку металлоискателя.8 марта 1988 года семья из одиннадцати человек поднялась наборт Ту-154. По официальной версии, ансамбль летел на гастроли. На самом делеОвечкины собирались в Лондон. Рейс по маршруту Иркутск-Ленинград проходилспокойно – до самой промежуточной посадки в Кургане. Тут братья черезстюардессу передали пилотам записку, в которой требовали сменить маршрут илететь в столицу Великобритании. В противном случае террористы обещали взорватьсамолёт. В том, что это не шутка, экипаж убедился, когда старшие Овечкиныдостали обрезы и начали угрожать пассажирам.Экипажам самолетов было положено табельное оружие – такое правиловвели после трагического случая в 1970 году. Тогда взлетевший из Батуми Ан-24угнали в Турцию отец и сын Бразинскасы. Террористов пыталась остановить безоружнаябортпроводница Надежда Курченко, в схватке с бандитами она погибла. В случае сОвечкиными экипаж сначала намеревался применить оружие, но позже отказался отэтого рискованного плана. Земля была поставлена в известность и руководствооперацией взяли на себя офицеры КГБ.Музыкантов-террористов убедили в том, что топлива до Лондонане хватит и уговорили на посадку в Финляндии, в приграничном городе Котка. Насамом деле рейс направили на военный аэродром Вещево в Ленинградской области.До его прибытия военные успели замаскировать здание и военные самолеты, чтобы утеррористов не возникло никаких подозрений.Но все усилия оказались напрасны. Самолет приземлился, ипоначалу Овечкины действительно ничего не заподозрили. Даже позволилибортмеханику выйти на крыло и открыть люки для заправки. Однако картинуиспортили солдаты в форме советской армии, выбегающие из-за бензовоза. Двегруппы захвата проникли на борт – одна в кабину пилотов, вторая – в багажныйотсек.Овечкины поняли, что уйти им не дадут. В ярости старший –Василий – застрелил стюардессу Тамару Жаркову, которая до этого вела с ними всепереговоры. Кстати, это еще один непонятный момент в истории "СемиСимеонов". Как впоследствии вспоминали в Иркутске, Тамару до трагическогодня часто видели вместе с Василием Овечкиным. А на ленинградском рейсе ее недолжно было быть: Жаркова поменялась с другой бортпроводницей буквально в деньвылета. Намеревалась ли Тамара улететь с Овечкиными в Лондон – или, напротив,пыталась отговорить их от разрушительного плана, предотвратить преступление –так и осталось загадкой.Надо сказать, что в 1988 году в СССР еще не было специальнообученных подразделений по борьбе с терроризмом. Самолет штурмовали обычныесотрудники патрульно-постовой службы. Отсюда и весьма плачевные результатытакого штурма.Бойцы открыли огонь из кабины пилотов, их поддержалитоварищи из люка багажного отделения. В террористов они не попали, зато ранилинескольких пассажиров. И тут Нинель собрала вокруг себя четверых старшихсыновей. Овечкины попрощались друг с другом и подожгли одну из самодельныхбомб. Оказывается, ещё до захвата самолёта семья условилась в случае провалаоперации покончить жизнь самоубийством. Через секунду прогремел взрыв, откоторого погиб один Александр. Самолёт загорелся, началась паника.Нинель приказала старшему сыну Василию убить её, тотвыстрелил в мать без колебаний. Следующим под дуло обреза встал Дмитрий, потомОлег. 17-летний Игорь не захотел прощаться с жизнью и спрятался в туалете – онзнал, что, если брат найдёт его, ему не выжить. Но Василию было некогда искать,времени оставалось совсем немного. Расправившись с Олегом, он выстрелил в себя.Тем временем кто-то из пассажиров открыл дверь. Спасаясь отогня, люди стали без трапа выпрыгивать из самолёта, ломая руки и ноги, получаяи более серьезные травмы. Группа захвата "помогала" им прикладами автоматови укладывая лицом в землю: как позже объясняли офицеры, они не знали, кто изэтой толпы может оказаться террористом. В результате попытки угона погиблипятеро из семьи Овечкиных. Жертвами преступления стали четверо мирных граждан —трое пассажиров и бортпроводница, число пострадавших, по разным данным – от 15до 35.Около семи месяцев длилось следствие по делу о захватесамолета. В результате 28-летнюю Ольгу приговорили к 6 годам заключения, а17-летнего Игоря – к 8. Оба отсидели свои сроки лишь наполовину и вышли насвободу. Младших детей отдали старшей сестре Людмиле. Она не участвовала взахвате и даже не знала о нём, поскольку давно жила вместе с супругом отдельноот всей семьи.История семейства Овечкиных периодически всплывает в СМИ.Обсуждаются разные аспекты этого дела. В частности, говорится о том, что не такуж и талантливы были музыканты из "Семи Симеонов" – мол, это был простораскрученный "советской пропагандой" проект. Однако больше доверия вэтом вопросе вызывает мнение иркутского музыканта-педагога Владимира Романенко,который непосредственно работал с джазовым ансамблем. По его словам, самымодаренным в музыкальном плане был Миша, а звездой "бэнда" – маленькийСережа. Не менее (если не более) весомо мнение знаменитого пианиста ДенисаМацуева. Маэстро заверяет, что Михаил Овечкин, с которым в одно время импришлось вместе учиться, был очень одаренным музыкантом.Однако неуемное желание Нинель Овечкиной "вывести в люди"своих многочисленных детей сыграло с ними злую шутку. Даже у тех, кто остался вживых после страшного "полета в Лондон", судьба не сложилась. Двоестарших – Игорь и Ольга – после освобождения из тюрьмы прожили недолго. Двоемладших – Ульяна и Михаил – стали инвалидами. Следы Татьяны и Сергеязатерялись.

СОЧИ 24