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Как семья Овечкиных угнала Ту-154
8 марта 2017, среда, 10:14 – ИА СОЧИ-24
Чуть больше двух лет оставалось до распада государства,
раскинувшегося на шестой части земной суши. Но знали об этом в СССР немногие. И
потому народ, как обычно радостно, отмечал Международный женский день. А в это
же время в Ленинградской области разворачивалась настоящая драма – с выстрелами,
заложниками, штурмом и жертвами.Сотрудники аэропорта в Иркутске перешептывались между собой:
"Это же те самые Овечкины!". 8 марта 1988 года "те самые"
летели на фестиваль в Ленинград. Юных музыкантов во главе с Нинель Овечкиной
пропустили на посадку без досмотра: огромный футляр контрабаса не пролезал в
рамку металлоискателя. Никто в службе безопасности и не подумал, что в кофре
спрятаны обрезы, пистолет и даже бомба.Нинель Овечкина родила 11 детей. Муж много пил, и в 1984
году его организм отказался выдерживать дальнейшие над собой издевательства. Однако государство не оставило мать-героиню,
вырастившую талантливых детей: семейство получило две трехкомнатные квартиры, у
них остался в собственности деревенский дом с огородом. Знавшие "Симеонов" соседи, знакомые, педагоги
путаются в воспоминаниях. Кто-то говорит, что Овечкины жили бедно, другие
считают, что вполне обеспеченно. Во всяком случае, в аэропорт в памятный день
Нинель Сергеевна, как рассказывают, явилась в дорогой шубе, обвешанная
множеством золотых украшений. Да и у детей одежда была не из дешевых. Музыкальные
инструменты "бэнда" тоже были отнюдь не из категории ширпотреба:
некоторые из них стоили до тысячи рублей – по тем временам деньги огромные. Мать всегда была для остальных членов семьи непререкаемым
авторитетом. Когда же выяснилось, что семеро мальчишек одарены музыкально,
Нинель Овечкина железной рукой направила свою команду к заветной мечте.
Джазовый ансамбль "Семь Симеонов" появился в 1983 году. И сразу –
колоссальный успех, об одаренных музыкантах даже сняли документальный фильм. Василия,
Дмитрия, Олега, Александра, Игоря, Михаила и Сергея приняли вне конкурса в
знаменитую "Гнесинку". И вот тут – первая странность: не проучившись
и года, семерка оставляет престижное учебное заведение и уезжает из Москвы
обратно в Иркутск. Объясняли это тем, что на учебу просто не остается времени
из-за многочисленных гастролей.
Идея продать подороже свои таланты появилась, скорее всего,
во время одной из таких поездок в 1987 году. Хотя рядовой ее никак не назовешь:
по тем временам шанс отправиться на гастроли в Японию выпадал далеко не каждому
даже профессиональному коллективу. Мало того, что в Токио им вскружили голову
картины "капиталистического изобилия". Еще и представители английской
звукозаписывающей компании (хотя эти господа могли представлять и спецслужбы,
что в те годы было вполне вероятно), сделали им выгодное предложение. Как
признавались позже Овечкины, они бы и согласились стать "невозвращенцами"
– но тогда не увидели бы больше мать и сестер, которые остались в Советском
Союзе.
В итоге мужская часть семейства Овечкиных вернулась домой –
но стала готовиться к побегу. Тут уже руководство операцией взяла на себя
Нинель Сергеевна. Разработка плана
заняла около полугода. На борт самолёта планировалось пронести несколько
самодельных бомб и обрезов охотничьих ружей. Овечкины специально изменили форму
футляра для контрабаса, чтобы он не вписывался в рамку металлоискателя.
8 марта 1988 года семья из одиннадцати человек поднялась на
борт Ту-154. По официальной версии, ансамбль летел на гастроли. На самом деле
Овечкины собирались в Лондон. Рейс по маршруту Иркутск-Ленинград проходил
спокойно – до самой промежуточной посадки в Кургане. Тут братья через
стюардессу передали пилотам записку, в которой требовали сменить маршрут и
лететь в столицу Великобритании. В противном случае террористы обещали взорвать
самолёт. В том, что это не шутка, экипаж убедился, когда старшие Овечкины
достали обрезы и начали угрожать пассажирам.
Экипажам самолетов было положено табельное оружие – такое правило
ввели после трагического случая в 1970 году. Тогда взлетевший из Батуми Ан-24
угнали в Турцию отец и сын Бразинскасы. Террористов пыталась остановить безоружная
бортпроводница Надежда Курченко, в схватке с бандитами она погибла. В случае с
Овечкиными экипаж сначала намеревался применить оружие, но позже отказался от
этого рискованного плана. Земля была поставлена в известность и руководство
операцией взяли на себя офицеры КГБ.
Музыкантов-террористов убедили в том, что топлива до Лондона
не хватит и уговорили на посадку в Финляндии, в приграничном городе Котка. На
самом деле рейс направили на военный аэродром Вещево в Ленинградской области.
До его прибытия военные успели замаскировать здание и военные самолеты, чтобы у
террористов не возникло никаких подозрений.
Но все усилия оказались напрасны. Самолет приземлился, и
поначалу Овечкины действительно ничего не заподозрили. Даже позволили
бортмеханику выйти на крыло и открыть люки для заправки. Однако картину
испортили солдаты в форме советской армии, выбегающие из-за бензовоза. Две
группы захвата проникли на борт – одна в кабину пилотов, вторая – в багажный
отсек.
Овечкины поняли, что уйти им не дадут. В ярости старший –
Василий – застрелил стюардессу Тамару Жаркову, которая до этого вела с ними все
переговоры. Кстати, это еще один непонятный момент в истории "Семи
Симеонов". Как впоследствии вспоминали в Иркутске, Тамару до трагического
дня часто видели вместе с Василием Овечкиным. А на ленинградском рейсе ее не
должно было быть: Жаркова поменялась с другой бортпроводницей буквально в день
вылета. Намеревалась ли Тамара улететь с Овечкиными в Лондон – или, напротив,
пыталась отговорить их от разрушительного плана, предотвратить преступление –
так и осталось загадкой.
Надо сказать, что в 1988 году в СССР еще не было специально
обученных подразделений по борьбе с терроризмом. Самолет штурмовали обычные
сотрудники патрульно-постовой службы. Отсюда и весьма плачевные результаты
такого штурма.
Бойцы открыли огонь из кабины пилотов, их поддержали
товарищи из люка багажного отделения. В террористов они не попали, зато ранили
нескольких пассажиров. И тут Нинель собрала вокруг себя четверых старших
сыновей. Овечкины попрощались друг с другом и подожгли одну из самодельных
бомб. Оказывается, ещё до захвата самолёта семья условилась в случае провала
операции покончить жизнь самоубийством. Через секунду прогремел взрыв, от
которого погиб один Александр. Самолёт загорелся, началась паника.
Нинель приказала старшему сыну Василию убить её, тот
выстрелил в мать без колебаний. Следующим под дуло обреза встал Дмитрий, потом
Олег. 17-летний Игорь не захотел прощаться с жизнью и спрятался в туалете – он
знал, что, если брат найдёт его, ему не выжить. Но Василию было некогда искать,
времени оставалось совсем немного. Расправившись с Олегом, он выстрелил в себя.
Тем временем кто-то из пассажиров открыл дверь. Спасаясь от
огня, люди стали без трапа выпрыгивать из самолёта, ломая руки и ноги, получая
и более серьезные травмы. Группа захвата "помогала" им прикладами автоматов
и укладывая лицом в землю: как позже объясняли офицеры, они не знали, кто из
этой толпы может оказаться террористом. В результате попытки угона погибли
пятеро из семьи Овечкиных. Жертвами преступления стали четверо мирных граждан —
трое пассажиров и бортпроводница, число пострадавших, по разным данным – от 15
до 35.
Около семи месяцев длилось следствие по делу о захвате
самолета. В результате 28-летнюю Ольгу приговорили к 6 годам заключения, а
17-летнего Игоря – к 8. Оба отсидели свои сроки лишь наполовину и вышли на
свободу. Младших детей отдали старшей сестре Людмиле. Она не участвовала в
захвате и даже не знала о нём, поскольку давно жила вместе с супругом отдельно
от всей семьи.
История семейства Овечкиных периодически всплывает в СМИ.
Обсуждаются разные аспекты этого дела. В частности, говорится о том, что не так
уж и талантливы были музыканты из "Семи Симеонов" – мол, это был просто
раскрученный "советской пропагандой" проект. Однако больше доверия в
этом вопросе вызывает мнение иркутского музыканта-педагога Владимира Романенко,
который непосредственно работал с джазовым ансамблем. По его словам, самым
одаренным в музыкальном плане был Миша, а звездой "бэнда" – маленький
Сережа. Не менее (если не более) весомо мнение знаменитого пианиста Дениса
Мацуева. Маэстро заверяет, что Михаил Овечкин, с которым в одно время им
пришлось вместе учиться, был очень одаренным музыкантом.
Однако неуемное желание Нинель Овечкиной "вывести в люди"
своих многочисленных детей сыграло с ними злую шутку. Даже у тех, кто остался в
живых после страшного "полета в Лондон", судьба не сложилась. Двое
старших – Игорь и Ольга – после освобождения из тюрьмы прожили недолго. Двое
младших – Ульяна и Михаил – стали инвалидами. Следы Татьяны и Сергея
затерялись.
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