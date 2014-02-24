Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

9 апреля 2017, воскресенье, 10:30 – СОЧИ-24



Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

В МЧС рассказали о ходе эвакуации пассажиров поездов, которые столкнулись в Москве в ночь на 9 апреля. По словам спасателя, лишней паники удалось избежать.Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место столкновения поезда с электричкой на западе Москвы, которое произошло в 8 апреля в 22:16. В подробностях о спасательной операции рассказал руководитель смены 28-й пожарной части столицы Владимир Иванов.По его словам, пассажиры столкнувшихся поездов были эвакуированы без паники. "Все было организованно под руководством пожарной охраны, спасателей, скорой помощи. Люди пытались помочь друг другу, спрашивали друг друга о состоянии", – цитирует Иванова РИА Новости. Сотрудник МЧС подчеркнул, что никаких проблем при проведении спасательной операции не возникло. Иванов отметил, что проводники оказали содействие спасателям. Организовать оказание первой помощи удалось силами сотрудников МЧС еще до прибытия врачей.Напомним, столкновение поезда с электричкой произошло на перегоне Фили – Кунцево-1. Машинист пригородного состава "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы не сбить пешехода. Из-за неполадок в системе торможения поезд начал движение в обратную сторону и столкнулся с стоявшим на перегоне составом, следовавшим по маршруту Москва – Брест.В результате происшествия пострадал 31 человек. После осмотра 11 из них были госпитализированы. Как писали Dni.Ru, о катастрофе проинформирован президент России Владимир Путин. Глава государства поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии.

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